Test du Nokia X30 5G : l’écologie n’excuse pas tout

Le marché des smartphones est… un marché. Ce qui veut dire que tous ses acteurs doivent absolument vendre des produits et continuer à croître pour survivre face à leurs concurrents. Aussi, il n’est pas étonnant de voir que la sauvegarde de notre planète est devenue un argument commercial, maintenant que le consommateur moyen est conscient de son rôle et de son impact potentiel sur ce problème. Et c’est ici que se place désormais Nokia, une marque se voulant aussi historique qu’écologique désormais.

Nokia X30 Fiche technique

Modèle Nokia X30 Version de l'OS Android 12 Interface constructeur Android Stock Taille d'écran 6.43 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 409 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 695 Puce Graphique (GPU) Adreno 619 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4200 mAh Dimensions 73,9 x 158,9 x 7,99 mm Poids 185 grammes Couleurs Blanc, Bleu Prix 420 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Nokia.

Nokia X30 Design

Nokia semble vouloir être une marque sur laquelle on peut compter dans le milieu professionnel. Du moins, c’est ce que les lignes du Nokia X30 5G m’évoquent, avec un cadre plat aux coins arrondis en aluminium 100 % recyclé très sobre. La touche « fantaisie » se trouve sur son dos, en plastique recyclé à 65%, avec ce coloris bleu nuit relativement basique, mais que voulez-vous… C’est la seule « fantaisie » accordée aux professionnels, justement. Il y a aussi cet îlot photo, en aluminium très légèrement bleuté de nouveau, qui sait lui donner un peu plus de personnalité dans l’ensemble. Malgré tout, le Nokia X30 5G n’est pas de ces smartphones remarquables… sans dire pour autant qu’il en avait besoin.

Source : Frandroid – Anthony Wonner Source : Frandroid – Anthony Wonner

Nokia se focalise avant tout sur l’usage dans le temps, et la résistance. Tous ces matériaux seront parfaits pour résister aux chutes au quotidien et tenir sur la durée. C’est aussi vrai pour le verre de son écran avant, qui est un Corning Gorilla Victus. Sinon, nous avons ici un smartphone de 185 grammes, dans la moyenne basse des poids constatés sur sa catégorie, ce qui sera aussi un avantage à l’usage quotidien de l’appareil. En prime bien sûr de sa certification IP67, qui lui permet de résister à l’eau et aux poussières.

En main, rien de bien particulier à signaler. Les bordures autour de l’écran ne sont pas très fines, mais cela s’explique par le fait que l’écran n’est pas incurvé sur les côtés. Le capteur d’empreintes, placé sous l’écran, est satisfaisant sans plus. L’élément peut-être le plus étonnant est la taille de la grille du haut-parleur d’écoute, qui laisse à penser qu’il servira à offrir un son stéréo, alors que seule la petite grille en bas du smartphone est utilisée dans l’expérience multimédia. En somme : le Nokia X30 5G se focalise surtout sur des aspects pragmatiques et écologiques, et le fait plutôt bien sans chercher à convaincre avec des petits plus çà et là.

Nokia X30 Écran

Le Nokia X30 5G s’équipe d’une dalle Amoled de 6,43 pouces de diagonale en définition Full HD+ de 2400 × 1080 pixels et au ratio 20:9. Cet écran supporte un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que le Nokia X30 5G n’a pas forcément le meilleur, ni le pire, des écrans dans cette catégorie. La calibration de la dalle par défaut lui offre une couverture de 117,6 % de l’espace DCI P3, 166 % de l’espace sRGB et 114,4 % de l’espace Adobe RGB. La luminosité maximale constatée sur les contenus SDR s’élève à 446 cd/m², pour une dalle pouvant aller jusqu’à 700 cd/m² en HDR. Une luminosité plus qu’honorable donc, bien qu’elle ne vient pas chatouiller le moins du monde le haut de gamme et ses 4 chiffres.

Ce qui ne va pas nécessairement est la calibration de la dalle elle-même. Elle offre une température de couleurs moyenne de 6975K, soit un peu trop froide, pour un Delta E00 moyen de 2,26 qui n’est pas particulièrement convaincant sans être mauvais. C’est principalement sur les roses et les rouges que le Nokia X30 peine à rendre la couleur attendue.

En vérité, c’est principalement dans le manque d’options données aux utilisateurs qu’on est le plus frustré. Puisqu’il est sous Android One, Nokia ne fournit pas de multiples calibrations et un simple slider entre plus chaud ou plus froid pour retoucher son écran. Ce n’est pas un drame, mais l’écran n’est ni la star du show, ni une faiblesse pour cet appareil : il est de bonne facture, tout bêtement.

Nokia X30 Logiciel

On parlait à l’instant d’Android One, et c’est bien la gamme qu’intègre ce Nokia X30 5G. Le constructeur fait le choix d’utiliser Android 12 plus ou moins tel quel, facilitant ce faisant ses mises à jour. Nous sommes ici en présence du patch de sécurité de septembre 2022, et du Widevine L1 permettant la lecture de contenus HD bien sûr. Mais la plus grande promesse de Nokia pour ses smartphones est sa règle de 3 ans : 3 ans de garantie, 3 ans de mises à jour majeures et 3 ans de patchs de sécurité mensuels sont promis pour l’intégralité de ses appareils.

C’est presque donc ironique considérant que le patch de sécurité est déjà en retard sur ce modèle. Ceci étant, il n’est en retard que d’un mois, ce qui en fait presque un excellent élève dans le milieu d’Android. Pour le reste, il est difficile de souligner quelque chose sortant un tant soit peu du commun d’Android 12 et de son attention portée à la personnalisation de l’interface. Ce qu’on remarquera surtout est le fait que des applications publicitaires comme ExpressVPN ou GoPro Quik sont préinstallées par défaut. Tout ceci se désinstalle très rapidement, fort heureusement.

Nokia X30 Audio

Le smartphone de Nokia est uniquement compatible avec le Bluetooth 5.1, l’avant-dernière version majeure de la norme. Ce n’est pas un problème, mais c’est à noter. Comme de nombreux autres smartphones de nos jours, le Nokia X30 n’intègre pas non plus de prise jack.

Vous pourrez compter sur un haut-parleur mono situé en bas du téléphone, qui sait développer un certain volume… mais pas forcément de très grande qualité. Le lieu commun des smartphones donc, qui se focalisent surtout sur le fait de regarder rapidement des vidéos sur les réseaux sociaux de nos jours. La déception vient à son large haut-parleur d’écoute, qui donnait l’espoir d’offrir un vrai son stéréo, mais il n’en est rien.

Nokia X30 Photo

La catégorie que vous attendez probablement tous dans le cadre de ce test, puisque c’est sur la photo que l’on arrive vraiment à départager ces appareils. Le Nokia X30 5G intègre deux capteurs à son îlot arrière : un principal de 50 mégapixels avec OIS à objectif ouvrant en f/1.9, et un capteur ultra grand-angle avec angle de 123° et définition 13 mégapixels à objectif ouvrant en f/2.4. Pas de capteur macro ou de profondeur très souvent là pour gonfler les statistiques, ce qui donne un minimum confiance sur la volonté de transparence de l’entreprise.

Capteur principal

Je ne suis pas particulièrement impressionné par le capteur principal, je dois l’avouer. Les couleurs sont très proches du réel, oui, le piqué est plutôt bon d’ailleurs, mais ses performances ternissent très vite dès lors que l’éclairage vient à baisser. Les photos n’ont rien de particulièrement attrayant dès lors, plus ternes même que ce que l’on attendrait, et l’algorithme de traitement n’apporte pas particulièrement d’amélioration sur un résultat très… bof. Surtout, à l’usage, le smartphone ralentit énormément pour traiter la dernière photo prise, faisant qu’il n’est pas possible d’enchaîner comme on le souhaiterait souvent dans une soirée entre amis. Une expérience un brin frustrante, en somme.

Capteur ultra grand-angle

Le constat est le même sur l’ultra grand-angle, même si son rendu sera naturellement plus plaisant puisque l’algorithme est ici bien plus en contrôle du résultat final. On y voit dès lors des couleurs plus chatoyantes, plus chaudes, mais qui s’éloignent clairement du réel. La dynamique est également moins bien gérée que sur le capteur principal, avec toujours ce temps de traitement imposant. Ceci étant dit, on le pardonne plus sur ce capteur qu’on considèrera comme additionnel.

Capteur avant

Comme vous pouvez le voir dès le premier selfie, le capteur avant de 16 mégapixels à objectif ouvrant en f/1.9 a lui le trait de vouloir pousser au maximum la netteté de l’image. En résulte une barbe poivrée qui est assez loin de la réalité (pour le moment, certes). Mais le rendu est satisfaisant, bien qu’un peu plat faute de ne pas retoucher les couleurs outre mesure. C’est en faisant chuter la luminosité que l’on comprend pourquoi il tente d’augmenter la netteté : le piquet est le premier à tomber, et le bruit se fait plus apparent dès lors. C’est un rendu honnête pour un smartphone de cette catégorie, mais pas franchement enthousiasmant.

Nokia X30 Performances

Le Nokia X30 5G est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 695 5G, couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 (en UFS 2.2) ou 256 Go (en UFS 3.0) de stockage. Nous testons ici la version à 128 Go de stockage, en UFS 2.2 donc.

Modèle Nokia X30 AnTuTu 9 396647 AnTuTu CPU 119394 AnTuTu GPU 102179 AnTuTu MEM 67290 AnTuTu UX 107784 PC Mark 3.0 8815 3DMark Slingshot Extreme 2931 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2822 3DMark Slingshot Extreme Physics 3392 3DMark Wild Life 1210 3DMark Wild Life framerate moyen 7 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 12 / 4 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 17 / 19 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 41 / 47 FPS Lecture / écriture séquentielle 498 / 444 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 47000 / 42000 IOPS

Ces résultats vous disent peut-être quelque chose si vous suivez un tant soit peu l’actualité de Nokia ou du site… Oui, ce sont exactement les mêmes que le Nokia G60 5G. Et pour cause : les deux smartphones sont équipés de la même puce, quand bien même le G60 est vendu 140 euros de plus.

Le prix à payer pour un cadre en aluminium donc et une dalle Oled, mais pas de meilleures performances que ce soit dans son interface que dans les jeux 3D. Des petits accrochages à l’usage, par-ci par-là, et un Genshin Impact qui n’offrira jamais 60 FPS constants en faible… Ce qui se pardonne à 360 euros devient une déception à 500 euros.

Nokia X30 Réseaux et communication

Le Nokia X30 5G est bien compatible avec la 5G, comme son nom l’indique. Il offre également le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.

Nokia X30 Autonomie

Le Nokia X30 5G s’équipe d’une batterie honnête de 4200 mAh. Le smartphone est compatible avec la recharge rapide à 33W, grâce au support du PowerDelivery et du QuickCharge 3.0. Un bloc d’alimentation n’est pas fourni avec celui-ci, mais le câble USB-C l’est. En prime de 3 tonnes de mini-livrets en papier bien épais, ce qui est plus qu’ironique considérant l’orientation écologique du constructeur.

L’autonomie du smartphone en lui-même est du côté des « circulez, y’a rien à voir », dans le bon sens du terme. Il offre de quoi faire une journée sans y réfléchir, voire deux jours en étant vraiment économe. Mais voilà : ce n’est pas un smartphone des marathons, et ce n’est pas non plus un smartphone qui s’essouffle trop vite. Ce n’est pas sur ce terrain qu’il réussira donc à se démarquer.

Nokia X30 Prix et date de sortie

Le Nokia X30 5G est d’ores et déjà disponible en France, et est vendu au prix de départ de 499 euros.