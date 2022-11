Test du Nokia G60 5G : l’écologie dans la durée

Nokia est de retour. Oui, depuis quelques années maintenant. Hélas, le retour en grâce n’a pas été accompagné nécessairement d’un retour en force : le constructeur sort des appareils qui sont toujours plutôt bons, mais qui n’arrivent pas à conquérir le cœur des spectateurs. Alors, est-ce que le Nokia G60 5G sera capable de changer les choses ?

Nokia G60 Fiche technique

Modèle Nokia G60 Version de l'OS Android 12 Interface constructeur Android Stock Taille d'écran 6.58 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 401 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 695 Puce Graphique (GPU) Adreno 619 Mémoire vive (RAM) 4 Go, 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 5 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 8 Mpx Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4500 mAh Dimensions 75,93 x 165,99 x 8,61 mm Poids 190 grammes Couleurs Noir, Blanc Prix 334 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Nokia.

Nokia G60 Design

Alors oui, nous sommes sur un modèle plutôt d’entrée de gamme. Aussi, sans surprise, nous faisons sur le Nokia G60 5G confiance au plastique pour l’intégralité du design. Mais attention, pas n’importe quel plastique : ce dernier est ici recyclé à 60%, une première étape importante et intéressante pour l’évolution de la marque. En sortant cependant de ça, nous avons un smartphone au design somme toute assez ordinaire, au cadre rectangulaire, aux coins arrondis, et avec des bordures assez marquées qui se rejoignent pour former une goutte d’eau sur le haut de l’appareil.

Il en va de même sur l’impression générale de l’appareil, qui n’est ni lourd ni léger à 190 grammes, et dispose d’une certification IP52 minimale mais naturelle à cette tranche de prix. On apprécie cependant le Corning Gorilla Glass 5 en verre de protection de son écran. Mais ce qui le sort vraiment du lot, comme souvent, est son dos. Sur notre modèle de test, on profite d’un dos noir, mais qui est comme tacheté par des petites touches à effet miroir. Ce rendu est esthétiquement sympathique, et apporte un peu d’accroche.

Mais il m’inspire également une image dont je n’arrive pas à me séparer. Je serai peut-être le seul à la comprendre ; vous voyez les petites tâches de sucre que laisse le Coca Cola autour d’un verre lorsque l’on sert la boisson ? C’est exactement le feeling que j’ai à chaque fois que je saisis le Nokia G60 5G. Ce n’est même pas une critique de l’appareil, simplement l’observation dont je n’arrive pas à me séparer.

Autre originalité tout de même : le capteur d’empreinte intégré sur le bouton de verrouillage. Sauf que ce dernier est creusé dans la tranche, ce qui le rend étrangement beaucoup plus simple à trouver que lorsque le bouton est protubérant.

Nokia G60 Écran

Le Nokia G60 5G s’équipe d’une dalle IPS LCD de 6,58 pouces supportant une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, soit un ratio 20:9. Cette dalle peut atteindre un taux de rafraîchissement maximum de 120Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons constater une couverture sRGB à 121,7% pour 86,2% de l’espace DCI P3 et 83,9% de l’Adobe RGB. Nous avons également une température de couleurs moyenne de 7341K et un Delta E00 moyen à 7,29, bien éloigné du 3 que nous cherchons sur les très bonnes dalles. La luminosité maximale est mesurée à 441 cd/m², un peu faible donc, pour un bon ratio de contraste de 1603:1.

Le plus étonnant sur ce Nokia G60 5G est surtout qu’il ne supporte que l’espace sRGB. Dans les réglages de l’affichage, vous n’aurez accès qu’à l’habituel slider très épuré vous permettant de rendre l’image plus chaude ou plus froide. Dans les faits, il faut avouer que le DCI P3 est tant devenu monnaie commune que l’écran du smartphone paraît aujourd’hui bien terne. Ce n’est pas un mauvais écran en soi, son taux de rafraîchissement est plutôt bon tout comme sa luminosité maximale, mais on ne peut s’empêcher d’être un peu déçu.

Nokia G60 Logiciel

La plus grande spécificité de l’aspect logiciel du Nokia G60 5G est qu’il s’agit d’un smartphone sous le label Android One. Cela veut dire qu’il offre une expérience « pure » comme on la qualifie encore, mais qui serait mieux décrite par le fait qu’elle suit les directives de Google directement. Cela est censé lui offrir un meilleur suivi dans le temps : Nokia promet trois mises à niveau du système d’exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Puisqu’il sort sous Android 12, il devra donc connaître Android 15 à l’avenir. Pour sa gamme de prix, c’est plutôt un très bon score, lorsqu’on voit des téléphones jusqu’à 800 euros ne pas être capable de dépasser les deux ans de mise à jour du système d’exploitation.

Hélas, son patch de sécurité est encore celui d’août, quand celui de septembre est déjà disponible. Au moins, Widevine L1 est bien présent pour garantir les vidéos HD sur les plateformes de sVOD.

Ce qu’Android One veut dire, foncièrement, est que vous retrouverez Android 12 tel que Google l’a présenté. Les options de personnalisation sont les mêmes, tout comme les fonctionnalités, pour une expérience épurée qui est très simple à prendre en main. La déception cependant est la présence dès l’ouverture d’applications publicitaires préinstallées comme ExpressVPN ou encore GoPro Quick, là où Nokia ne force pas à l’installation de ses propres services. Mais à ce prix, nous n’avons pas forcément envie de nous en plaindre non plus : celles-ci sont rapidement désinstallées, et on est loin de l’intégration des publicités au cœur même du système comme on peut le voir autre part.

Nokia G60 Audio

Nous n’avons ici qu’un seul haut-parleur situé en bas du téléphone, à gauche de la prise USB C. Pas de miracle donc, particulièrement sur cette tranche tarifaire : oubliez les basses et une définition propre des aigus et des mediums, mais le volume fait son office pour regarder tranquillement ses vidéos YouTube dans le lit et ses réseaux sociaux. Rien à signaler donc, en bien comme en mauvais.

En prime du Bluetooth 5.1, vous pouvez cependant compter sur un combo jack installé à la gauche du port USB-C pour connecter vos appareils de manière analogique. Un aspect que l’on aime retrouver sur cette tranche tarifaire.

Nokia G60 Photo

Le Nokia G60 5G s’équipe de trois capteurs à l’arrière, situé dans un petit îlot dont le design est très pragmatique et donc peu remarquable. Nous avons un capteur de 50 mégapixels à objectif ouvrant en f/1.8, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels à objectif ouvrant en f/2.2 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels à objectif ouvrant en f/2.4. On est ici agréablement surpris de ne retrouver qu’un seul capteur inutile, à savoir celui de profondeur, et pas cet autre capteur macro qui n’est là que pour rajouter un chiffre au compteur.

Capteur principal

La leçon après une semaine d’utilisation du capteur principal du Nokia G60 5G est… que l’algorithme Google fonctionne tout de même très bien. Nous pouvons évidemment observer les limites évidentes des configurations plus accessibles, comme ces difficultés à gérer les sources de lumière puissantes lorsque la lumière ambiante s’amenuise, ou un manque de détails dans les scènes. Mais la dynamique des couleurs est tout de même extrêmement bien conservée tout du long, et le smartphone ne rame quasiment jamais pour prendre ses photos.

A l’exception faite naturellement de lorsque l’on utilise le mode nuit, qui n’a honnêtement aucune incidence sur le rendu final ; autant rester en automatique.

Capteur ultra grand-angle

Et sans surprise, l’ultra grand-angle subit les mêmes défauts usuels de cette catégorie. Le rendu colorimétrique est différent du capteur principal, et la qualité n’est pas la même une fois la nuit tombée. Les travers du principal y sont magnifiées, mais il faut tout de même reconnaître que les photos prises en plein soleil sont tout à fait utilisables. Pour prendre quelques souvenirs de vacances, il est satisfaisant. Pour des photos d’exposition… On repassera. Mais là encore, ce résultat est plus ou moins attendu sur cette catégorie de prix.

Capteur avant

La plus dure leçon que j’ai apprise en testant ce capteur avant de 8 mégapixels à objectif ouvrant en f/2.0 est que faire un selfie avec BENarte, le maître des blind-tests parisiens, ne suffit pas à récupérer des points gratuits. Plus sérieusement, on reconnaît là encore le traitement de Google qui adoucit la peau et diminue efficacement le bruit de la sorte, sans trop dénaturer les couleurs. C’est sur le selfie de nuit que l’on est le plus surpris, puisque contrairement à la plupart des téléphones, le Nokia G60 5G préfère prioriser une utilisation agressive de son algorithme plutôt que d’utiliser l’écran comme un flash d’appoint. Et on se dit… Pourquoi pas, ma foi.

Nokia G60 Performances

Le Nokia G60 5G est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 695 5G, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Un SoC tout à fait honnête pour cette gamme de prix.

Modèle Nokia G60 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Realme 9 4G AnTuTu 9 364714 396572 289048 AnTuTu CPU 121199 121444 83697 AnTuTu GPU 77442 100969 51120 AnTuTu MEM 66357 66305 74350 AnTuTu UX 99716 107854 79881 PC Mark 3.0 9372 10426 8185 3DMark Slingshot Extreme 2884 2910 1345 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2774 2760 1171 3DMark Slingshot Extreme Physics 3550 3592 2811 3DMark Wild Life 1207 1194 443 3DMark Wild Life framerate moyen 7 FPS 7.20 FPS 2.7 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 12 / 4 FPS 12 / 8.2 FPS 4.8 / 1.4 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 16 / 19 FPS 17 / 20 FPS 7.2 / 8.1 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 39 / 47 FPS 41 / 48 FPS 19 / 32 FPS Lecture / écriture séquentielle 523 / 472 Mo/s 498 / 476 Mo/s 972 / 825 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 46000 / 43000 IOPS N/C 45900 / 40000 IOPS

Je dois avouer que sur le premier jour d’utilisation du Nokia G60 5G, celui-ci m’a inquiété. Le smartphone semblait beaucoup accrocher sur de nombreux usages pourtant basiques, simplement en naviguant entre plusieurs navigations comme Chrome ou les paramètres. Cependant, ce comportement s’est rapidement calmé, et les accrochages sont désormais relativement rares. Disons quelques ralentissements lorsque l’on tente de l’utiliser avec la célérité d’un premium, ce qui est acceptable.

C’est sur les jeux en 3D que la puce n’impressionne pas particulièrement. Genshin Impact par exemple tourne aux alentours de 40/50 FPS en mode Faible, ce qui est correct, mais maintient à peine les 25 FPS en mode Normal. Ce sont les performances attendues du 695 sur ce point ; ne vous attendez pas à jouer à des jeux aussi gourmands en étant ultra confortable sur un modèle de la sorte. On aurait cependant apprécié un peu mieux, considérant qu’il s’agit là de performances que l’on retrouve aussi à 100 euros moins chers.

Nokia G60 Réseaux et communication

Grâce à sa puce Snapdragon 695, le Nokia G60 5G est bien compatible avec la 5G en Europe. Du moins sous sa forme la plus simpliste bien sûr, et pas les bandes millimétrées. Vous pourrez également profiter du Wi-Fi 6 (et non 6E) et du Bluetooth 5.1.

Nokia G60 Autonomie

Le Nokia G60 5G s’équipe d’une simple batterie de 4500 mAh, promise pour une durée de 800 cycles complets de charge. Le smartphone supporte, grâce à la norme PowerDelivery, une recharge rapide jusqu’à 20W. Cependant, notez bien que le bloc de charge n’est pas fourni avec l’appareil.

L’autonomie est peut-être l’une des bonnes surprises du Nokia G60 5G. Ce dernier encaisse une journée complète de mon usage (somme toute très basique, réseaux sociaux et compagnie en somme) sans broncher, et pourra facilement faire une journée et demie pour quelqu’un de plus économe. En revanche, pour des usages plus lourds, il faudra sans doute garder le chargeur non éloigné. En effet, testé sur ViSer grâce à notre protocole de test personnalisé, qui simule une utilisation en continu du téléphone, le G60 a mis seulement 9 heures et 43 minutes pour passer de 100% à 10% d’autonomie. Il est donc 74e sur 81 sur tous les téléphones notés sur Frandroid.

Nokia G60 Prix et date de sortie

Le Nokia G60 5G est d’ores et déjà disponible. Deux coloris sont vendus en France : le noir de notre test et le blanc glacé. Vous pouvez le retrouver à 359,99 euros, et le smartphone est garanti trois ans.