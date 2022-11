Test Motorola Edge 30 Neo : un bon smartphone compact et séduisant, mais pas sans concessions

Le Motorola Edge 30 Neo est le dernier né, et le plus accessible, de la gamme Edge. Un smartphone à moins de 400 euros qui se veut aussi séduisant qu’il est compact. De plus, le constructeur assure avoir trouvé l’équilibre entre prix et puissance, ce que nous allons vérifier tout de suite.

Motorola a fait beaucoup de bruit en annonçant son Edge 30 Ultra et son capteur photo de 200 mégapixels. Ce produit a concentré toutes les attentions, alors que le constructeur lançait en même temps deux déclinaisons plus accessibles du Edge 30. Le Fusion et surtout le Motorola Edge 30 Neo que nous testons ici. Le moins cher de la famille Edge 30 se positionne à 399 euros et vise une clientèle qui recherche un smartphone de qualité, à l’esthétique soignée et surtout sans se ruiner. De belles promesses que nous allons vérifier immédiatement.

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par Motorola.

Design

Il faut admettre que Motorola sait dessiner de beaux smartphones et ce Edge 30 Neo en est un bel exemple. La face avant est épurée avec de très fines bordures. Son écran de 6,28 pouces, avec un poinçon central, occupe 95,6 % de la surface avant, un très beau score pour un produit à moins de 400 euros.

Le dos en plastique est assez réussi et sa surface lisse offre un toucher plaisant. Toutefois, faites attention les jours de grandes chaleurs, il risque alors de devenir glissant. Le bloc optique est peu épais, plutôt discret et s’intègre joliment dans l’esthétique du Edge 30 Neo. Le smartphone est proposé en quatre couleurs : Aqua Foam (vert), Blacxk Onyx, Ice Palace (blanc/argent) et Very Peri (bleu pervenche).

Chacun de ces coloris est certifié par Pantone, le spécialiste de la couleur, et cela se matérialise par un petit autocollant en bas du dos du produit. Chaque année, Pantone met en avant une couleur et pour 2022 c’est la Very Peri qui est mise à l’honneur, un choix qui sied très bien au Edge 30 Neo de test et qui a l’avantage de ne pas trop marquer les traces de doigt.

Les tranches affichent des lignes franches qui se terminent par de délicates courbures aux angles. Elles aident à offrir une prise en main confortable, qui est accentuée par des boutons physiques bien positionnés.

La tranche inférieure affiche le port USB-C, les ouvertures qui cachent le haut-parleur et le port permettant de placer deux cartes nano SIM. Notez qu’il n’est pas possible d’ajouter une carte micro SD pour étendre les 128 Go d’espace de stockage de base.

Motorola a soigné la fabrication de son Neo. Malgré l’omniprésence du plastique, nous avons un produit qui semble solide et profite d’un assemblage exemplaire. Il est certifié IP52, ce qui signifie qu’il résistera aux éclaboussures à la pluie, mais pas à une immersion. Ajoutons qu’il est protégé par du verre Corning Gorilla 3 sur la face avant. De quoi un tout petit peu éviter les rayures, mais c’est loin d’être la certification la plus haute.

Le Edge 30 Neo est un produit compact avec des dimensions de 15,29 x 71,2 x 7,75 mm. Il fera le bonheur des utilisateurs avec de petites mains, qui pourront même l’utiliser d’une seule. Motorola signe ici un produit au design réussi, associant avec talent une sobre élégance, avec une pincée de fashion. Si l’on excepte bien sûr la version noire beaucoup moins pétillante.

Écran

La dalle pOled (pour plastique Oled), au ratio 20:9, de 6,28 pouces pour 1200 x 2 160 pixels (419 ppi) du Motorola Edge 30 Neo est déjà très honnête sur le papier. Quand on ajoute que le taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, on arrive sur une fiche technique résolument complète. Nous avons mesuré cet écran à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Motorola propose plusieurs modes d’affichage, celui nommé Vif dépasse un peu sur le Delta E moyen avec 3,78 contre 3 pour la valeur de référence. Sur cette gamme de prix, ça reste très propre. La température des couleurs mesurée est de 7163 K contre 6500 K pour la valeur de référence, c’est donc un peu trop bleu. Privilégiez donc le mode Standard qui propose un Delta E de 2,95 et une température des couleurs mesurée de 6350 K, offrant ainsi un affichage à la colorimétrie plus juste.

En revanche ce mode standard ne va pas sans quelques concessions. L’écran n’occupe que 96 % de l’espace sRGB, 64 % du DCI-P3 et 43 % du BT 2020, des résultats en retrait qui se traduiront par un certain manque de nuance dans la colorimétrie. Pour trouver toute sa palette, vous devrez activer le mode Vif, qui lui offre 171 % du sRGB et 115 % du DCI-P3. Une belle prestation pour cette gamme de prix à nouveau. La luminosité mesurée nous a vraiment bluffés avec 976 cd/m², un chiffre que ne dédaignerait pas le segment haut de gamme. Même en plein soleil, et malgré les reflets, l’écran de ce Neo Edge 30 reste très lisible. Nous regrettons maintenant que l’écran ne soit pas HDR 10+, avec une telle luminosité le résultat aurait sûrement été de très bon niveau.

Logiciel

Android 12 est au rendez-vous, dans un état presque pur. En effet, la très légère surcouche MyUX de Motorola n’apporte pas de changement visuel majeur. Elle ajoute de nombreuses petites fonctions comme le contrôle de l’interface par gestes, allumer la torche juste en secouant le mobile ou encore la non-mise en veille de l’écran tant que vous regardez l’écran.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le constructeur rajoute son outil Ready For PC, pour que smartphone et PC puissent travailler en harmonie. Un mode téléviseur a été ajouté pour un usage optimisé sur grand écran.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Nous avons un niveau de personnalisation très limité, la richesse d’un ColorOS manquera à ceux qui aiment personnaliser l’interface de leur mobile. Mais si vous préférez l’interface Android brute, alors vous serez parfaitement à l’aise avec le Neo.

En ce qui concerne les contenus vidéo issus des plateformes de sVoD, le DRM Wideline L1 est bien intégré et permet donc de les visionner en HD. Le téléphone ne profitera que de deux versions d’Android ainsi que d’un suivi de sécurité sur trois ans. Il n’ira donc pas plus loin qu’Android 14. Même s’il reste sur une gamme de prix basse où cela est monnaie courante, cela reste un défaut intrinsèque.

Photo

Le Motorola Edge 30 Neo ligne deux capteurs photo :

Un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels f/1,8 ;

un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels f/2,2.

Motorola propose ici une configuration solide, qui est soutenue par un stabilisateur optique et un autofocus. De jour, il fait vraiment un beau boulot avec des clichés plutôt précis et qui affichent de beaux détails. Le constructeur opte ici pour un traitement numérique minimal, ce qui aide à obtenir des photos à la colorimétrie naturelle.

Même quand nous passons à une scène plus complexe, la dynamique reste de bon niveau et les différents plans sont traités avec équilibre. Une fois encore, nous avons droit à de beaux détails et à une gestion des contrastes en général réussie pour un smartphone à 400 euros.

L’ultra grand-angle procure des clichés équilibrés avec des effets de déformations très maîtrisés sur les bords. Le niveau de détail est satisfaisant, on remarque juste que la colorimétrie est un peu plus aléatoire, mais rien de trop choquant dans cette catégorie de prix.

Ultra Grand-Angle Grand-Angle

Le mode nuit est assez décevant, le manque de détail est flagrant, les photos manquent de relief. Si vous n’avez vraiment aucun éclairage nocturne, les clichés sont peu exploitables. Alors qu’en plein jour le mode ultra grand-angle nous a agréablement surpris, en mode nuit, le smartphone est très peu exploitable. Les détails sont aussi peu définis que le bruit numérique prend ses aises.

Photo mode nuit grand-angle // Source : Yazid Amer – Frandroid Photo mode nuit ultra grand-angle // Source : Yazid Amer – Frandroid

En intérieur, cela n’est pas mieux et ne fait que souligner les faiblesses du Edge 30 Neo quand la luminosité est limitée. La colorimétrie est plus que décevante, le ceviche (ci-dessous) très coloré et pétillant n’a ici aucune saveur visuelle. De plus, le bruit numérique s’installe très rapidement et devient parfois trop envahissant.

Ce Neo propose un mode macro qui est assez convaincant. Certes, les bords de l’image subissent un fort effet de flou, mais le centre est plus net et détaillé.

Des modes portraits inégaux

Le mode portrait du Edge 30 Neo fait le job avec un détourage qui se révèle précis, à moins d’avoir une architecture capillaire très sauvage. Dans la majorité des cas, le résultat est très satisfaisant et nous avons une gestion de flou bien dosée. La colorimétrie reste naturelle et même la peau est assez fidèlement resituée.

Les amateurs de selfies disposent d’un capteur de 32 mpx à leur service. Le détourage est ici un peu moins précis que ce que propose l’APN dorsal, mais surtout la colorimétrie manque de pep’s et a un peu de mal à retranscrire fidèlement la carnation par exemple.

Performances

Le Qualcomm Snapdragon 695 5G est au cœur du Motorola Edge 30 Neo. Ce Soc à 2,2 GHz s’accompagne de 8 Go de mémoire vive, d’un GPU Adreno 619 et de 128 Go d’espace de stockage (non extensible). Le résultat est sans surprise. Nous avons la puissance suffisante pour faire tourner Android et la majorité des apps grand public sans subir de ralentissement.

Modèle Motorola Edge 30 Neo AnTuTu 9 405168 AnTuTu CPU 118640 AnTuTu GPU 102662 AnTuTu MEM 72394 AnTuTu UX 111472 PC Mark 3.0 9501 3DMark Slingshot Extreme 2953 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2841 3DMark Slingshot Extreme Physics 3426 3DMark Wild Life 1214 3DMark Wild Life framerate moyen 7 FPS 3DMark Wild Life Extreme 362 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 2 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 12 / 8 FPS Lecture / écriture séquentielle 500 / 478 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 48480 / 44460 IOPS

Toutefois, la configuration manque clairement de coffre et si vous utilisez des apps très gourmandes en ressources, vous ressentirez alors la différence. Idem au niveau des jeux vidéo, si ceux en 2D sont toujours à l’aise, ceux en 3D sont plus à la peine.

Ainsi, dans Fortnite, en mode graphique moyen, il oscille vaillamment entre 25 fps et 30 fps, sans réussir à se stabiliser. Cela conviendra aux joueurs occasionnels, mais les accrocs au gaming nomade resteront sur leur faim.

Autonomie

Avec une batterie de 4020 mAh, Motorola reste dans la petite moyenne. Pour des raisons techniques, nous n’avons pas réussi à lancer le test avec notre logiciel ViSer qui simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…). Nous avons donc effectué des mesures manuelles.

Il pourra tenir une petite journée de travail (8 h 30 à 10 heures) si vous n’abusez pas des jeux vidéo ou ne consultez pas l’écran toutes les 10 secondes. Il pourra même tenir une journée et demie si vous n’y touchez qu’occasionnellement. Nous avons lancé une lecture continue en streaming HD et il a rendu l’âme au bout de 8 h 45. La charge rapide 65 W permet de passer de 0 à 100 % de batterie une petite heure environ.

Réseau et communication

Ce smartphone supporte toutes les bandes de fréquences 5 G. Ajoutez le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et le NFC et vous voilà parés. En ce qui concerne les appels, rien à signaler.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté et nous n’avons pas noté de problème de géolocalisation.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 30 Neo est disponible au prix de 399 euros. Il existe en quatre coloris Aqua Foam, Black Onyx, Ice Palace et Very Peri.