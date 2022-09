Motorola edge 30 fusion et neo : du caractère, du petit format et de la puissance

Pour accompagner le lancement de son haut de gamme, le Motorola edge 30 ultra, la firme américaine a révélé les Motorola edge 30 neo et fusion.

En plus du edge 30 ultra, Motorola rafraichit toute sa gamme avec deux autres smartphones sous les 400 et 700 euros. De quoi s’adresser à un plus large public.

On démarre avec le Motorola edge 30 neo, le moins cher des deux. Au menu, petit format et fiche technique très convenable. Le petit format tient pour beaucoup sur son écran 6,3 pouces. Celui-ci est un Oled rafraîchi en 120 Hz, encadré par deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. De quoi assurer une expérience audiovisuelle correcte. Autre argument dans cette gamme de prix, il affiche une charge de 68W, qui devrait bien compenser sa petite batterie de 4020 mAh.

Motorola edge 30 neo Motorola edge 30 neo Motorola edge 30 neo Motorola edge 30 neo Motorola edge 30 neo

Pour le reste de la fiche technique, rien à signaler : un module photo principal stabilisé en OIS avec un capteur de 64 mégapixels ainsi qu’un capteur de 13 mégapixels avec objectif ultra grand-angle pour les portraits et les macros. Le capteur selfie culmine à 32 mégapixels.

Le edge 30 Neo ne devrait pas particulièrement briller en jeu avec son SoC Snapdragon 695 5G, aidé de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Signalons également un corps en plastique assez logique dans cette gamme de prix.

Entre le Neo et l’Ultra, fusion

C’est d’ailleurs l’une des différences fondamentales avec son grand frère, le edge 30 fusion, qui lui, intègre un cadre en aluminium sablé poli. Sa dalle est aussi légèrement plus capable et plus grande : comptez 6,5 pouces et 144 Hz, toujours en Oled, ça va de soi.

Motorola edge 30 fusion Motorola edge 30 fusion Motorola edge 30 fusion

Pour le reste, signalons une puce Snapdragon 888+ qui devrait affronter sans encombre la grande majorité des usages, y compris le jeu en 3D ou encore le passage à un capteur 50 mégapixels à l’arrière.

Prix et disponibilités des Neo et Fusion

Le Motorola edge 30 neo est commercialisé au prix public indicatif de 399 euros. Il est décliné en quatre coloris : violet, argent, Vert Pastel et Noir.

Le Motorola edge 30 fusion est commercialisé au prix public indicatif de 699 euros TTC.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.