Snapdragon 888 Plus : Qualcomm donne un nouveau coup de fouet aux smartphones premium

Un peu plus de six mois après l'introduction de son Snapdragon 888 sur le haut de gamme, Qualcomm dévoile, à l'occasion du MWC de Barcelone, une nouvelle puce plus rapide : le Snapdragon 888 Plus. Elle commencera à équiper des mobiles dès ce troisième trimestre 2021.

Au travers d’un faire-part émacié, et pour marquer le coup au MWC 2021 de Barcelone, Qualcomm annonce la naissance d’un nouveau processeur haut de gamme pour smartphones : le Snapdragon 888 Plus. Comme son nom l’indique, cette nouvelle puce profitera d’un petit bonus de puissance pour animer de manière encore plus diligente les smartphones haut de gamme attendus sur la seconde moitié de l’année 2021. Début 2022, un remplaçant en bonne et due forme du Snapdragon 888 prendra ensuite la relève, suivant le cycle auquel Qualcomm a su nous habituer.

Le communiqué de presse du groupe nous explique quand même ce qu’apporte le nouveau Snapdragon 888+… mais ne vous attendez pas à un remaniement technologique d’ampleur. De manière très concrète, les fréquences de la partie CPU sont revues à la hausse et le noyau dédié à l’IA gagne en muscle, mais c’est à peu près tout.

Un CPU (légèrement) plus rapide et une IA (légèrement) plus efficace

Toujours équipé d’un modem 5G intégré, le Snapdragon 888+ voit en effet son CPU Kryo 680 passer à 3,00 GHz (contre 2,84 GHz maximum sur le Snapdragon 888 « classique »). Ces 160 MHz en plus devraient permettre à la puce d’avoir plus de tonus. Même démarche pour le moteur d’IA de sixième génération intégrée au SoC : il monte en gamme pour atteindre jusqu’à 32 TOPS de puissance de calcul, soit 20 % de plus que ce que propose actuellement le Snapdragon 888, promet Qualcomm.

Comme le montre le communiqué, une partie des constructeurs de smartphones ont déjà prêté allégeance à ce nouveau SoC pour leurs prochains mobiles premium. Parmi les premiers à s’exprimer : Asus et sa marque RoG, Honor, Motorola, Vivo ou encore Xiaomi. Nous l’évoquions plus haut, Qualcomm précise enfin que les premiers smartphones équipés du Snapdragon 888+ arriveront sur le marché dès ce troisième trimestre 2021. Nous devrions donc pouvoir tâter de cette nouvelle puce dès les prochaines semaines.