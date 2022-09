Motorola edge 30 ultra : le premier capteur 200 mégapixels du marché est là

Motorola dévoile le edge 30 ultra, un smartphone ultra équipé juste sous la barre des 900 euros. Il constitue le téléphone le plus haut de gamme du constructeur américain.

Ça y est, on y est. Un constructeur vient d’annoncer le premier smartphone équipé d’un capteur de 200 mégapixels. C’est Motorola qui pose son petit drapeau en premier au sommet de la colline des mégapixels avec le Motorola Edge 30 Ultra ici présent.

Tout juste dévoilé, le smartphone premium ne décoiffera pas autant votre porte-monnaie que les fiches techniques, puisque son tarif culmine à 899 euros. Un coût certes, mais un coût relativement plus faible que beaucoup de ses concurrents qui le place moins dans l’ultra premium que le premium tout court.

200 mégapixels et 144 Hz

Pour ce tarif, vous mettrez la main sur un téléphone au design tout en finesse et en rondeur, avec un écran incurvé à l’avant protégé par du Gorilla Glass 5, une épaisseur de 8,04 mm et un poids de 198 grammes, le tout sur une dalle Oled de 6,7 pouces, en full HD+ mais aussi rafraichie en 144 Hz.

Mais intéressons nous plus à ce capteur Samsung de 200 mégapixels. Celui-ci affiche une belle taille de 1/1,22 pouce. Il est en outre aidé d’un OIS et peut combiner jusqu’à 16 pixels en un pour une taille de pixel de 2,56 µm.

Motorola Edge 30 Ultra Motorola Edge 30 Ultra Motorola Edge 30 Ultra Motorola Edge 30 Ultra Motorola Edge 30 Ultra

À ses côtés, plus classiquement, vous pourrez compter sur un ultra grand-angle de 50 mégapixels (quad pixel) ainsi qu’un dernier couple capteur de 12 mégapixels et objectif portrait offrant un zoom X2. L’intérêt d’utiliser un capteur avec une plus grande profondeur de champ pour les portraits est qu’il permet d’obtenir un flou d’arrière-plan plus naturel. Le capteur avant est, lui aussi, bien équipé et culmine à 60 mégapixels.

Sous le capot, on retrouve l’immanquable Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi que 12 Go de RAM et 265 Go de stockage. La solution Ready for de Motorola, très proche du Dex de Samsung, permet bien sûr de brancher le téléphone à un écran externe pour profiter de diverses applications de consommation de contenus. Le tout est alimenté par une batterie de 4610 mAh et une charge de 125W, dont Motorola nous promet qu’elle permet de profiter d’une journée d’autonomie en 7 minutes de charge.

Prix et disponibilités du Motorola Edge 30 Ultra

Le Motorola edge 30 ultra est vendu au prix public indicatif de 899 euros. Deux coloris sont proposés : noir ou blanc.

Une offre de précommandes, du 30 septembre au 13 novembre inclus, permet de recevoir un assistant vocal avec son socle de charge (Lenovo smart clock 2) offert en plus d’une offre de remboursement de 100 euros. Offre limitée à 700 participations.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.