Motorola : 4 nouveaux flagships pour sa gamme Edge en 2022

Motorola ne chôme pas depuis quelque temps. Et le fabricant s'apprêterait à lancer quatre nouveaux smartphones pour sa gamme Edge pour 2022, selon le site 91Mobiles. Leurs noms de code : Frontier, Dubai, Dubai+ et Miami

Motorola poursuit son envie de conquête du marché français. Après avoir lancé dernièrement le Motorola Edge 30 Pro, son premier smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 1, dernier-né de chez Qualcomm, la firme américaine semble avoir pour ambition de continuer à fournir des smartphones toujours plus premium.

Preuve en est, selon 91Mobiles, avec la feuille de route de la marque pour 2022 qui comporterait quatre nouvelles références. Il pourrait s’agir de futurs flagships de sa gamme Edge et portant les noms de code Frontier, Dubaï, Dubaï+ et Miami.

Frontier (Edge 30 Ultra)

Frontier serait l’appareil le plus haut de gamme et porterait le nom de Edge 30 Ultra. Ce smartphone devrait arriver d’ici le troisième semestre de cette année. Il se démarquerait du Edge 30 Pro grâce à un nouveau SoC, le Snapdragon 8 Gen 1+ prévu pour cet été qui serait fabriqué par TSMC et non plus Samsung. Il embarquerait également un capteur principal de 200 Mpx, une première dans un smartphone Motorola, aux côtés d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un nouveau téléobjectif x2 de 12 Mpx. À cela s’ajouterait une caméra frontale de 60 Mpx comme sur le Edge 30 Pro.

Ce modèle serait équipé de 8 ou 12 Go de RAM et accompagné de 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Il recevrait aussi une batterie de 4500 mAh avec une charge à 125 W, récemment teasée par la marque.

Dubaï (Edge 30)

Le second modèle appelé Dubaï pourrait constituer ce qui deviendrait le futur Motorola Edge 30. Celui-ci serait susceptible d’arriver dès le mois prochain. Son écran mesurerait 6,55 pouces avec une dalle POLED en définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et il pourrait être équipé d’une batterie un peu plus petite de 4020 mAh.

Ce téléphone comporterait 3 objectifs photo : un grand-angle de 50 Mpx ouvrant à f/1,88, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Sa caméra frontale serait quant à elle de 32 Mpx.

Il arriverait en 3 configurations : deux versions avec 128 Go de stockage et 6 ou 8 Go RAM, et une troisième avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Dubaï+ (nom inconnu)

91Mobiles annonce aussi Dubaï+, dont le nom marketing n’est pas encore connu, et qui pourrait être lancé peu de temps après le modèle Dubaï, probablement aux alentours du troisième trimestre 2022. Il serait, lui, alimenté par un SoC Mediatek encore en production à l’heure actuelle, le MT6879, un octa-core équipé d’un GPU Mali G79.

Côté photo, Dubaï+ partagerait la même configuration que Dubaï, mais disposerait d’une batterie plus imposante de 5000 mAh et d’un support pour stylet comme celui proposé sur le Edge 30 Pro.

Miami (Edge 30 Lite)

Le quatrième modèle nommé Miami pourrait arriver sous le nom Edge 30 Lite. Il devrait faire son apparition entre les deux modèles Dubaï et constituerait la portée d’entrée de cette nouvelle gamme Edge 30. Du point de vue de l’écran, on aurait une dalle POLED de 6,28 pouces en Full HD+ comme pour Dubaï, mais cette fois-ci avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est très respectable.

Son offre photo serait également plus modeste avec deux objectifs à l’arrière : un capteur principal de 64 Mpx assisté d’un ultra grand-angle de 13 Mpx. La caméra frontale serait pour sa part de 32 Mpx.

Il embarquerait pour sa part un SoC Snapdragon 695 5G avec 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4x et posséderait une capacité de stockage de 128 ou 256 Go.

Ce smartphone serait alimenté par une batterie de 4020 mAh, soit la même cellule que Dubaï, mais le smartphone étant plus petit, l’autonomie devrait s’en retrouver améliorée.

La marque était plus connue jusqu’à récemment pour son offre abordable dans le segment milieu de gamme et semble donc être à nouveau prête à étoffer son catalogue haut de gamme. Le vent semble tourner en sa faveur sur le marché américain puisqu’après le départ de LG, la marque a su s’élever au 3e rang des fabricants de smartphones aux USA. La marque au Batwing semblerait donc poursuivre sur sa lancée en 2022.

