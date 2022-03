Mediatek mettrait une petite claque à Qualcomm sur les mobiles Android aux USA

Les derniers chiffres du cabinet IDC dévoilent un MediaTek en très bonne forme sur le marché américain. On apprend qu'il aurait détrôné, pour le dernier trimestre 2021, son rival Qualcomm sur le secteur des SoC destinés aux smartphones Android.

S’il fallait encore s’en convaincre, MediaTek prend de plus en plus d’envergure sur le marché des processeurs pour smartphones. Après avoir vendu plus de SoC sur le Q2 2021 qu’Apple et Qualcomm réunis, et alors que le géant taïwanais peut désormais compter sur des puces concurrentielles sur le haut de gamme, on apprend désormais qu’il profiterait d’une place prédominante sur le marché américain, au point de détrôner son rival Qualcomm sur le dernier trimestre 2021.

D’après les chiffres d’IDC, MediaTek serait devenu le fournisseur de chipsets numéro 1 pour les smartphones Android vendus sur le sol américain au cours du quatrième trimestre 2021… et ce avec une belle avance sur son principal concurrent : 48,1% de parts de marché pour MediaTek, contre 43,9% pour Qualcomm sur la même période.

MediaTek toujours très solide sur l’offre d’entrée de gamme

Comme le souligne GSMArena, ces excellents résultats seraient en partie dus aux ventes d’appareils abordables, comme les Samsung Galaxy A12 et Galaxy A32, écoulés en grands volumes, ou encore le Motorola G Pure. Les ventes de mobiles plus haut de gamme, propulsés par des SoC MediaTek Dimensity, auraient aussi contribué à ce succès.

Cela dit, le cabinet Counterpoint Research ne partage pas les mêmes observations qu’IDC pour le Q4 2021. Les chiffres de Counterpoint placent en effet Qualcomm devant, avec 55% de parts de marché sur les smartphones Android aux États-Unis, contre seulement 37 % pour MediaTek.

On sait par ailleurs qu’à l’échelle mondiale, Qualcomm reste premier sur les modems 5G. Cela dit, la confrontation entre les deux marques a bien tendance à s’accroître et cette dynamique devrait continuer de s’accentuer à l’avenir avec l’adoption de plus en plus courante de puces MediaTek, notamment sur les smartphones entrée et milieu de gamme… mais pas seulement

Outre la puissante puce Dimensity 9000 (gravée en 4 nm par TSMC), MediaTek a également annoncé son Dimensity 8100 (5 nm) sur le segment premium.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.