Les smartphones Android abordables vont devenir encore plus rapides grâce à ces processeurs

MediaTek vient de lancer une offensive majeure dans le segment des processeurs pour smartphones de milieu de gamme, défiant directement Qualcomm sur un marché crucial. L’entreprise taïwanaise a dévoilé trois nouvelles puces : les Dimensity 7400, 7400X et 6400, conçues pour équiper les appareils Android accessibles au plus grand nombre.

Source : MediaTek

De nouveaux processeurs signés MediaTek, les Dimensity 7400, 7400X et 6400, mettent l’accent sur l’efficacité énergétique et les performances en intelligence artificielle. Les Dimensity 7400 et 7400X, gravés en 4 nm, promettent une consommation d’énergie réduite jusqu’à 36 % par rapport à la concurrence lors des sessions de jeu. Ils intègrent également le NPU 6.0 de MediaTek, offrant une amélioration de 15 % des performances en IA par rapport à la génération précédente.

Le Dimensity 6400, quant à lui, cible les appareils encore plus abordables. Gravé en 6 nm, il propose une configuration octa-core différente, avec deux cœurs Cortex-A76 et six cœurs Cortex-A55. MediaTek met en avant ses capacités en photographie et en connectivité 5G, promettant des performances compétitives à un prix attractif.

Des fonctionnalités avancées pour démocratiser l’innovation

Ces nouvelles puces intègrent plusieurs technologies avancées, jusqu’ici réservées aux modèles haut de gamme :

Le support de l’Ultra HDR de Google pour des photos et vidéos plus contrastées

pour des photos et vidéos plus contrastées La technologie de jeu avancée pour optimiser les performances graphiques et réduire la latence

La compatibilité Wi-Fi 6E pour les Dimensity 7400 et 7400X (pas encore de Wi-Fi 7 sur ce segment, dommage)

pour les Dimensity 7400 et 7400X (pas encore de Wi-Fi 7 sur ce segment, dommage) Des fonctionnalités spécifiques pour les smartphones pliables avec le 7400X

MediaTek mise également sur l’amélioration des capacités photo en basse lumière et l’optimisation des ressources pour le jeu mobile, adaptant dynamiquement les paramètres en fonction de la charge du système.

Cette offensive de MediaTek sur le segment milieu de gamme pourrait bien poser un sérieux problème à Qualcomm. En proposant des puces performantes et économes en énergie à des prix compétitifs, le fabricant taïwanais pourrait séduire de nombreux constructeurs de smartphones. Les premiers appareils équipés des Dimensity 7400 et 7400X sont attendus dès le premier trimestre 2025, tandis que le Dimensity 6400 est déjà disponible.