Plus rapides et moins énergivores : les GeForce de série 50 vont changer la donne en matière de gaming

L’annonce d’une nouvelle série de GPU Nvidia n’est jamais anodine et l’effervescence autour de l’annonce des RTX 50XX durant le CES le prouve bien. Puissance, nouvelles fonctionnalités, positionnement tarifaire : le constructeur a frappé très fort.

Deux ans, c’est le temps qu’il aura fallu à Nvidia pour achever le développement de ses GPU RTX de série 50. Une nouvelle génération particulièrement attendue qui promet de nouveaux sommets en termes de performances, que ce soit au niveau de la puissance de calcul ou de la gestion de l’énergie, mais qui apporte aussi quelques nouveautés côté fonctionnalités. Comment ? Grâce à une nouvelle architecture, Blackwell, et son cortège de nouveaux cœurs (RT comme Tensor).

Dans la foulée de Nvidia et de ses Founder’s Edition ont aussi été annoncés une ribambelle de nouvelles cartes graphiques par les différents acteurs présents sur le segment. C’est par exemple le cas de PNY qui vient de lancer sa propre version de la RTX 5080. Au programme : un format compact, un système de refroidissement plus poussé et pléthore de LED pour les amateurs de personnalisation.

Blackwell, GDDR 7, DLSS, Reflex : quelles sont les principales nouveautés apportées par les GPU RTX Nvidia de série 50 ?

Si l’apparition d’une nouvelle génération de GPU annonce immanquablement l’arrivée de nouveaux référentiels en matière de puissance de calcul (et ces RTX de série 50 ne font pas exception), c’est aussi l’occasion pour les constructeurs d’ajouter, ou de mettre à jour, les fonctionnalités et applications qui accompagnent leurs GPU. C’est exactement ce qu’à fait Nvidia avec de nouvelles versions du DLSS et de Reflex.

Les joueurs ayant fait l’acquisition d’une RTX de série 50 pourront ainsi jouir de la version 4.0 du DLSS, qui pousse encore un peu plus loin son concept pour améliorer les performances et la fluidité d’un jeu. En plus du Ray Reconstruction et du Frame Generation (qui ont bien évidemment été améliorés pour l’occasion), cette nouvelle itération apporte un système de génération multi-images qui, pour chaque image générée en jeu, est capable d’en créer trois supplémentaires. De quoi obtenir des gains spectaculaires par rapport à la génération précédente et améliorer grandement les performances en jeu.

La GeForce RTX 5080 ARGB de PNY // Source : Johana Hallmann pour Humanoid Xp

Ces nouvelles RTX permettent aussi de bénéficier de la version 2.0 de Reflex, la fonctionnalité créée par Nvidia pour diminuer la latence système en jeu. Outre le fait que cette nouvelle version de Reflex permet de diminuer encore la latence grâce à une meilleure synchronisation du GPU et du CPU, elle est surtout l’occasion d’introduire le Reflex Frame Warp. Une nouvelle technologie capable d’améliorer la réactivité du système en fonction des inputs avant même qu’ils soient transférés à l’écran.

Pour obtenir ces gains de performance, et marquer le saut de génération, Nvidia s’est appuyé sur une toute nouvelle architecture : Blackwell. Capable d’accueillir une plus grande quantité de transistor que la génération précédente (architecture Ada Lovelace), les nouveaux processeurs installés sur les GPU de série 50 peuvent compter sur des Tensor Core de cinquième génération et des RT Core de quatrième génération qui améliorent à la fois les performances et réduisent les besoins en mémoire.

Petite nouveauté, ces processeurs incluent désormais un Streaming Multiprocessor qui permet de gérer les Neural Shaders, destinés à accueillir de petits réseaux neuronaux programmables capables d’accomplir tout un ensemble de tâches définies à l’avance (compression de texture, mise en cache de certains effets, etc). Dernier ajout aux GPU Nvidia RTX de série 50 : la GDDR7. Ce nouveau type de VRAM offre des gains de performances significatifs, que ce soit au niveau de la vitesse de traitement des opérations, ou bien au niveau de l’efficacité énergétique.

Quelles sont les spécificités de la GeForce RTX 5080 de PNY ?

Dans la foulée des annonces de Nvidia, PNY a dévoilé le premier modèle issu de ses ateliers avec la RTX 5080. Un GPU qui reprend à son compte les caractéristiques et fonctionnalités amenées par la série 50, auxquelles le constructeur a ajouté sa patte. Et la première chose qui frappe lorsque l’on voit cette GeForce RTX 5080 signée PNY, c’est son gabarit très compact de 32,86 x 13,7 x 5,9 cm pour 3 slots. Un joli tour de force qui lui permet de s’intégrer facilement dans un boitier en laissant de la place pour le système de refroidissement.



Sur ce point, PNY a d’ailleurs mis le paquet. Avec trois ventilateurs présents, le GPU devrait rester frais (ce qui est bénéfique pour les performances). Pour assurer une bonne ventilation, le constructeur a d’ailleurs modifié les pales de ses ventilateurs pour mieux gérer le débit d’air et sa circulation. Un système de contre rotation (le ventilateur central fonctionne dans le sens inverse des deux autres) est aussi présent pour améliorer la performance thermique et limiter la chauffe. Petit plus agréable, les ventilateurs se coupent automatiquement dès que la température du GPU passe sous la barre des 50 degrés, pour des nuisances sonores minimales.

Sachez enfin que PNY a pensé aux amateurs de bolidage de PC en installant sur son GPU un système d’éclairage ARGB entièrement personnalisable. Présent à la fois sur la façade avant de la carte (sous la forme d’un symbole infini), sa tranche et sur sa backplate, il permet d’ajouter une touche de couleur à votre configuration. Grâce au logiciel Velocity-X, vous pourrez non seulement modifier la couleur affichée sur votre GPU (y compris lui conférer des effets), mais aussi gérer tous les paramètres techniques de la carte (horloge, mémoire, température, vitesse des ventilateurs) ou bien l’overclocker pour gagner en performance.

Découvrez la GeForce RTX 5080 à 1 179 euros

S’il faudra encore attendre quelque temps pour pouvoir profiter des RTX 5070 et 5070 Ti, il est d’ores et déjà possible de faire l’acquisition des RTX 5080 et 5090. En allant faire un tour sur le site de Cybertek, vous pourrez par exemple trouver la RTX 5080 de PNY dans sa version RGB à 1 179 euros.