Cette fonctionnalité exclusive aux GeForce RTX 50 ne le sera plus pour longtemps

Nvidia a introduit discrètement une nouvelle fonctionnalité de génération d’images universelle pour ses nouvelles GeForce RTX 50. Bonne nouvelle, elle arrivera bientôt sur la génération précédente.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

C’était la petite surprise du lancement des nouvelles GeForce RTX 50. Nvidia a inclus une nouvelle fonctionnalité au sein de son application Nvidia App pour améliorer les performances de tous vos jeux, y compris ceux qui ne sont pas compatibles avec le DLSS 3.

Le Smooth Motion est la réponse de Nvidia au AMD Fluid Motion Frames, elle agit comme une technologie de génération d’images (frame generation) universelle. Elle est compatible avec une très large partie des jeux DirectX 11 et 12 afin de doubler la fréquence d’images perçue par le joueur.

Si Nvidia a précisé qu’elle n’était compatible qu’avec les GeForce RTX 50 présentes et futures, il semblerait que la fonctionnalité fasse aussi son arrivée prochaine sur la génération précédente.

Le Smooth Motion bientôt sur les RTX 40

Interrogé par le site DSO Gaming, un représentant de Nvidia a bien confirmé que la fonctionnalité sera supportée par les GeForce RTX 40 à l’avenir.

NVIDIA Smooth Motion est une toute nouvelle technologie de pilote et nécessite du temps pour sa validation et son contrôle qualité sur plusieurs produits. La prise en charge des GPU GeForce RTX 40 Series sera disponible dans une prochaine mise à jour.



Il faut dire que ce sont les GeForce RTX 40 qui ont introduit la technologie de génération d’images avec le DLSS 3, une telle compatibilité était donc logique dans ce contexte.

En attendant, les possesseurs de RTX 50 (et on vous imagine peu nombreux) peuvent tester la fonctionnalité via la Nvidia App sur la dernière version du pilote Nvidia.