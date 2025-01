Nvidia : le DLSS 4 ajoute une fonctionnalité attendue par les joueurs depuis longtemps

L’arrivée des GeForce RTX 50 va permettre aux joueurs de paramétrer et même mettre à jour leur version du DLSS directement depuis l’application Nvidia App.

Nvidia

Nvidia n’a pas chômé avec le DLSS 4, la prochaine mise à jour majeure de sa suite logicielle star sur les cartes graphiques GeForce RTX. En plus de proposer une génération multi-image, cette nouvelle version améliore toutes les technologies du DLSS : la super resolution (l’upscaling), la génération d’image classique, la ray reconstruction et même le DLAA.

Mais une des grandes nouveautés annoncées par Nvidia dans cette mise à jour, c’est la possibilité pour les joueurs de décider s’ils souhaitent utiliser ou non le nouveau modèle pour les jeux supportés.

Cette fonctionnalité répond à une demande de certains joueurs PC qui avaient jusque là l’habitude mettre à jour manuellement la version du DLSS pour chacun de leurs jeux via des outils tiers. Explications.

Pour aller plus loin

GeForce RTX 5070, 5080, 5090 : les caractéristiques, les prix, DLSS 4, ce qu’il faut savoir

Nvidia offre plus de contrôle aux joueurs

Tous les jeux ne vont pas forcément bénéficier des améliorations du DLSS 4 à sa sortie, qui seront au nombre de 75 au lancement. Nvidia va donc proposer aux joueurs une nouvelle fonctionnalité appelée « DLSS Override » au sein de la Nvidia App qui permettra d’appliquer la dernière version du DLSS pour les jeux officiellement non supportés. Trois options seront alors proposées :

Génération d’image : il sera possible de forcer l’utilisation de la génération multi-images (x3 ou x4) pour les GeForce RTX 50 lorsque la fonctionnalité de génération d’images est activée en jeu.

Forcer le dernier modèle : cette option permettra d’utiliser systématiquement le dernier modèle d’apprentissage pour la génération d’image classique (RTX 40 et 50), et notamment le modèle transformeur pour la Super Resolution et la Ray reconstruction.

Régler la définition interne : une nouvelle option permettra de forcer une définition de rendu interne pour tous les jeux ayant activé le DLSS.

Nvidia

Depuis des années, plusieurs outils comme DLSS Swapper ou DLSS Updater permettent de télécharger automatiquement les dernières versions des fichiers .dll à intégrer aux fichiers sources du jeu. Il est alors possible d’appliquer les dernières versions de la Super Resolution, Frame Generation et récemment Ray Reconstruction pour espérer gommer les défauts des premières versions.

Si la procédure n’est pas non plus miraculeuse, elle a permis d’améliorer sensiblement la qualité d’image et la stabilité du DLSS dans certains jeux comme Cyberpunk 2077, The Witcher 3 et Alan Wake 2. Elle n’a cependant pas permis de corriger l’implémentation disgracieuse de la technologie dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui a dû nécessiter une mise à jour de la part des développeurs.

Ces nouvelles options de Nvidia répondent donc à une demande des joueurs, qui pourront espérer bénéficier des améliorations du DLSS 4 sur un plus grand panel de jeux.

L’option sera ajoutée lors d’une mise à jour de Nvidia App à l’occasion du lancement des premiers pilotes Game Ready pour les GeForce RTX 50 d’ici à la fin du mois de janvier.