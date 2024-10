Nvidia : améliorez la qualité du DLSS dans vos jeux avec cet outil bien pratique

Un nouvel outil permet de mettre à jour la version du DLSS pour tous vos jeux avec d’éventuels gains de qualité d’image à la clé. Voici comment l’utiliser.

MxBenchmarkPC via YouTube

L’une des grandes forces des cartes graphiques Nvidia RTX est à coup sûr le DLSS, la technologie d’upscaling qui améliore la performance de vos jeux grâce à l’IA.

Cependant, les seuls paramètres à disposition des joueurs sont intégrés directement dans les jeux afin de régler la qualité de l’upscaling mais aussi l’activation d’autres fonctionnalités.

Il est en réalité possible d’optimiser l’implémentation du DLSS en mettant à jour la version du DLSS pour tous les jeux. Un nouvel outil permet d’aller encore plus loin en agissant aussi sur la génération d’images ainsi que la ray reconstruction.

Mettre à jour le DLSS dans tous vos jeux

Chaque jeu peut intégrer une version différente du DLSS selon le choix du développeur. Il est possible de disposer de la dernière version en changeant tout simplement le fichier .dll souvent présent dans le dossier d’installation du jeu. Ces fichiers sont mis à disposition par Nvidia pour les développeurs et les joueurs afin de tester les dernières avancées en termes de qualité d’image et de performance.

DLSS Updater

Des outils existants comme DLSS Swapper permettent déjà de choisir la version du DLSS pour chaque jeu présent sur votre système. Ce nouvel outil DLSS Updater permet de faire la même chose, mais également de mettre à jour les versions de la génération d’images et de la ray reconstruction (pour les jeux en ray tracing). Attention, il ne permet pas d’activer ces technologies pour les jeux ne le supportant, juste d’un mettre à jour la version déjà existante.

The Witcher 3 est l'un des jeux qui a pu bénéficier d'une telle mise à jour

Certains titres intègrent des versions parfois datées de ces différents .DLL et les mettre à jour permet bien souvent de gagner en qualité d’image lorsque vous activez le DLSS (moins d’artefacts, meilleure stabilité temporelle). Ne vous attendez cependant pas à des miracles, tous les jeux ne bénéficiant pas d’un tel processus. Mais nous avons eu de bonnes expériences par le passé sur des jeux comme Cyberpunk 2077 et The Witcher 3.

La qualité et la stabilité visuelle des jeux proposant de la génération d’images et la ray reconstruction pourront aussi bénéficier de telles mises à jour, d’autres non. Certaines implémentations laissent franchement à désirer à la sortie d’un jeu et en attendant l’arrivée de patchs officiels, l’utilisation d’un outil comme DLSS Updater peut être utile.

Rendez-vous sur la page Github de DLSS Updater pour télécharger l’outil. Une première page vous affichera les jeux présents sur votre PC qui ne disposent pas de la dernière version du DLSS. L’outil détecte automatiquement vos bibliothèques Steam, Epic Games, GOG, Xbox et Ubisoft Connect.

DLSS Updater

Une page « DLSS » vous permettra de télécharger différentes versions afin de les appliquer à vos jeux. Il est tout à fait possible d’appliquer une ancienne version si vous jugez que la dernière en date empire les choses.

DLSS Updater

Petit conseil : n’hésitez pas à chercher sur Google la version du DLSS que vous voulez appliquer, certaines discussions Reddit vous permettront d’avoir un retour d’expérience qui vous aideront dans votre choix.

DLSS Updater

Vous pouvez maintenant appliquer la version du DLSS choisie depuis la page d’accueil et tester le résultat. Gardez en tête qu’il s’agit là d’une pastille temporaire qui ne pourra cependant pas corriger pleinement une mauvaise implémentation par les développeurs.