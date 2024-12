Indiana Jones et le Cercle Ancien : de quoi sont capables les RTX de série 40 sur le jeu le plus gourmand de cette fin d’année ?

Indiana Jones et le Cercle Ancien est-il vraiment aussi gourmand que le laissent penser les configurations recommandées ? C’est ce que nous avons tenté de savoir en le testant sur la quasi-totalité des GPU Nvidia actuels, les RTX de série 40.

Sorti il y a quelques semaines à peine, le tout nouveau jeu Indiana Jones (le premier depuis bien des années) a fait couler beaucoup d’encre. La raison ? Une configuration recommandée gargantuesque qui laissait présager le pire pour les PC les plus modestement équipés.

Mais qu’en est-il réellement, maintenant que la poussière a eu le temps de retomber ? Le jeu nécessite-t-il réellement une configuration de l’espace pour tourner correctement ? Ou bien est-il possible, au prix de quelques sacrifices sur le plan visuel, d’aller parcourir le globe, découvrir des reliques et frapper des nazis en compagnie d’Indy ?

Pour le savoir, nous avons décidé de faire tourner le jeu sur diverses configurations équipées de GPU Nvidia de dernière génération, en jouant sur la résolution, l’activation du Ray ou du Path Tracing et l’activation du DLSS. Pour faire bonne mesure, nous avons aussi choisi de soumettre ces mêmes GPU à l’autre jeu vorace du moment : STALKER 2. Et les résultats sont assez intéressants, voir, plutôt rassurants.

Indiana Jones et le cercle ancien, STALKER 2 : pourquoi les jeux de cette fin d’année font souffrir la plupart des PC ?

Si ces deux jeux mettent à genoux la plupart des configurations, c’est parce qu’ils sont très exigeants en matière de ressources, même si c’est pour des raisons assez différentes.

La révélation des configurations recommandées pour Indiana Jones et le Cercle Ancien ont fait couler beaucoup d’encre. La raison : le niveau élevé des prérequis nécessaires pour obtenir une expérience de jeu correcte alors même que le jeu tourne sur une version modifiée de l’id Tech 7 (Doom Eternal). Un moteur pourtant réputé pour sa légèreté et ses technologies visant à alléger la charge de travail du système.

Alors pourquoi un jeu utilisant ce moteur est-il aussi gourmand ? Eh bien tout simplement parce que les développeurs d’Indiana Jones ont mis le paquet sur les effets visuels. Des procédés lourds, qui poussent les GPU dans leurs derniers retranchements, mais qui permettent d’obtenir un rendu assez incroyable une fois le jeu lancé. Particules, éclairages, textures, reflets : Indiana Jones et le Cercle Ancien en met plein la vue.

Côté STALKER 2, le “problème” vient plutôt du moteur de jeu en lui-même. L’Unreal Engine 5 est gourmand par essence, en particulier si les développeurs décident de l’exploiter à fond. Lumen, Nanite et autres technologies du même acabit permettent certes d’obtenir un rendu visuel incroyable, et une physique réaliste, mais cela a un prix.

Dans les faits, Indiana Jones et le Cercle Ancien est-il aussi vorace qu’il semble l’être ? Pour le vérifier, nous avons décidé de lancer le jeu avec la plupart des GPU RTX de série 40 (exception faite de la RTX 4090 qui ne fait qu’une bouchée de ce genre de charge de travail).

Ces GPU ont été installés sur une configuration de test assez solide (AMD Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM, SSD Samsung 990 Pro) pour éviter les effets de bottleneck et permettre aux GPU de s’exprimer à leur plein potentiel.

Nous avons bien évidemment activé le DLSS 3 en monde qualité, et utilisé le Frame Generation, deux outils indispensables pour alléger la charge de travail et gagner en performances. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont très rassurants, voir, impressionnants.

Benchmark : Indiana Jones et le Cercle Ancien

En bas de la gamme, la RTX 4060 de Nvidia fait des merveilles en définition 1080p. Réglé en Ultra, le jeu tourne en moyenne à 117,6 images par seconde. Si le jeu ne profitera pas de tout l’éventail des effets graphiques à sa disposition, il tourne malgré tout sans problème. Un exploit pour ce GPU particulièrement abordable.

La véritable surprise vient de sa grande sœur, la RTX 4060 Ti qui permet de faire tourner le jeu bien au-dessus de 60 fps (76,1) avec les graphismes réglés sur Ultra et le Path Tracing activé sur moyen, toujours en 1080p.

Les RTX 4070 et 4070 Super permettent quant à elle, avec un Path Tracing réglé sur moyen et un niveau détail réglé sur Ultra, d’atteindre 84,9 et 97,6 images par secondes en 2K.

Sans surprise, ce sont les cartes les plus puissantes qui s’en tirent le mieux. La RTX 4070 Ti Super permet d’accrocher les 93 fps en 1440p avec un gain de qualité significatif (Path Tracing élevé et niveau de détail Supreme). La RTX 4080 fait aussi bien avec 93,1 fps, mais en activant complètement le Path Tracing.

Indiana Jones avec le Path Tracing désactivé Indiana Jones avec le Path Tracing en mode élevé

Indiana Jones avec le Path Tracing désactivé Indiana Jones avec le Path Tracing en mode élevé

STALKER 2

Les résultats obtenus sur STALKER 2 viennent confirmer ceux obtenus sur Indiana Jones et le Cercle Ancien. La RTX 4060 permet de jouer très correctement en 1080p avec un niveau de détail réglé sur Épique, tandis que la RTX 4060 Ti, dans les mêmes conditions, offre un gain de performances d’environ 14 images par secondes à 91,7 fps.

En 1440p, les 4070 sont à leur aise avec respectivement 89,3 images par seconde pour la RTX 4070, 100,1 images par seconde pour la RTX 4070 Super et 110,6 images par seconde pour la RTX 4070 Ti Super.

Enfin, vous ne serez pas étonné d’apprendre que la RTX 4080 Super obtient le meilleur score du lot avec un joli 127,1 fps de moyenne lorsque le jeu tourne en 1440p avec les détails réglés sur Épique.

Et la chauffe dans tout ça ?

C’est la très bonne surprise de nos tests. En électronique, la température des composants est extrêmement importante, car une machine qui chauffe, c’est une perte de performance sèche.

Ici, la gestion de la température est parfaitement maîtrisée. Que ce soit sur Indiana Jones et le Cercle Ancien ou STALKER 2, les températures restent comprises entre 55 et 66 degrés (pour le RTX 4070 Ti Super), ce qui est très raisonnable étant donné la charge de travail demandé pour faire tourner les deux jeux testés. Une preuve supplémentaire du savoir-faire de Nvidia dans la conception et la gestion de ses GPU.

Pourquoi intégrer une RTX de série 40 dans sa configuration de jeu ?

Excellente question n’est-ce pas ? La réponse la plus simple serait de dire qu’à l’heure actuelle, le savoir-faire de Nvidia en matière de GPU est quasi sans rival. Le constructeur possède non seulement la maitrise de son hardware, avec des GPU de plus en plus puissants capables de gérer d’importantes charges de travail (pour du jeu ou de l’applicatif), mais aussi une expérience software qui fait toute la différence.

Le Ray Tracing, et le Path Tracing après lui, ont marqué une véritable révolution pour le rendu graphique des jeux vidéo, contribuant à le faire entrer un peu plus dans l’ère du photoréalisme. Mais en matière de performances, c’est le DLSS qui fait toute la différence. Avec sa dernière version, et l’arrivée du Frame Generation et du Ray Reconstruction, les GPU ont encore franchi un cap en matière de gestion des hautes charges de travail.

Et cela ne s’arrête pas là. Nvidia travaille continuellement à améliorer ses applications et à intégrer des nouvelles technologies à son écosystème. Le but ? Faire évoluer le jeu vidéo et proposer une expérience toujours plus poussée et immersive aux joueurs.

En résumé, installer un GPU Nvidia dans son PC de jeu permet non seulement d’accéder à ce qui se fait de mieux sur le plan graphique avec des jeux qui se révèlent à leur plein potentiel, mais aussi de bénéficier de performances hors pair. Il suffit de regarder les benchs réalisés sur Indiana Jones et STALKER 2 pour le voir.

