Indiana Jones et le Cercle Ancien : le jeu devient plus beau sur Xbox et sur votre GPU à 8 Go de VRAM

Indiana Jones reçoit une seconde mise à jour pour corriger plusieurs soucis de performance sur PC, et en profite pour améliorer le rendu graphique pour les consoles Xbox.

MachineGames / Besthesda

MachineGames ne chôme pas sur les mises à jour pour Indiana Jones et le Cercle Ancien. Il faut dire que l’ambition technique du jeu est telle qu’il faut posséder une carte graphique supportant le ray tracing pour espérer y jouer, y compris avec les réglages graphiques au minimum.

Une première mise jour s’était attaqué aux premiers soucis de performance du jeu, notamment pour les cartes graphiques avec 8 Go de mémoire vidéo. Elle corrigeait aussi certains artefacts disgracieux liés au DLSS.

Un second patch vient d’être déployé pour le jeu afin d’optimiser davantage les performances du jeu lorsque le DLSS est activé, mais promet aussi de belles améliorations graphiques pour certains joueurs PC, mais aussi Xbox.

Indiana Jones et le Cercle Ancien corrige ses soucis de performance

Cette nouvelle mise à jour corrige notamment un souci de saccade rencontré lors des séquences cinématiques, en particulier lors de certaines transitions. Malheureusement, il existe encore des saccades lors de la transition entre gameplay et cinématique, mais elles sont moins visibles qu’avant.

Divers correctifs ont été implémentés pour le DLSS de Nvidia, que ce soit au niveau des performances que de son fonctionnement avec le HDR. La génération d’images devrait maintenant fonctionner normalement.

Les améliorations les plus notables sont pour les possesseurs de cartes graphiques moins puissantes. MachineGames a corrigé un bug qui désactivait l’illumination globale sur les GPU disposant de moins de VRAM que les recommandations du studio (8 Go). Un jeu plus beau, mais potentiellement plus gourmand sur ces modèles donc.

Enfin, ce sont les possesseurs de Xbox qui seront ravis alors que cette même fonctionnalité d’illumination globale est désormais corrigée dans « les zones d’ombre apparaissaient plus lumineuses que prévu ».

Avant

Avant Après

La mise à jour est d’ores-et-déjà disponible pour les plateformes PC et Xbox Series X / S.