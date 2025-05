Face à Apple, Nvidia et MediaTek préparent leur offensive sur le marché des PC

Nvidia et MediaTek pourraient officialiser leur première puce pour PC IA grand public au Computex, de quoi marcher sur les plates bandes de Qualcomm, mais aussi d’Apple.

Source : Nvidia

L’arrivée de Nvidia sur le marché des PC portables est imminente si on en croit les dernières rumeurs. Actuellement, le géant fabrique des puces graphiques pour les PC portables de jeu, les fameuses RTX mobile, laissant le champ libre à AMD, Intel et Snapdragon pour les modèles grand public.

Selon les informations des Computerbase et Heise (via TechSpot), Nvidia devrait annoncer son premier SoC conçu en partenariat avec Mediatek pour les PC IA lors du salon Computex qui se tiendra à la fin du mois.

Deux PC IA déjà prévus

Selon les informations glanées par les deux médias, deux appareils seraient prévus pour ce lancement. Appelés N1 et N1X, il intégrerait une partie processeur conçue par Mediatek, Nvidia se chargeant sans surprise de la partie graphique.

Il s’agira des premiers PC IA Windows à adopter l’architecture ARM après ceux de Snapdragon et ses puces Qualcomm X (Elite et Plus). Si les débuts d’ARM sur PC ont été très prometteurs, notamment au niveau de l’autonomie, les machines sous Snapdragon X ont déçu par la puissance de leur GPU.

C’est un point sur lequel Nvidia sera bien sûr au rendez-vous, tout comme sur l’accélération de toutes les tâches IA sur PC. Ces machines devraient être certifiées Copilot+ PC et devront intégrer un NPU d’au moins 40 TOPS pour supporter l’écosystème logiciel IA de Windows 11.

Ces machines seront attendues au tournant, notamment sur leur efficacité énergétique. Tous les constructeurs ont ici en ligne de mire Apple et ses MacBook, qui ont l’avantage de conserver leur niveau de performance, qu’ils soient sur secteur ou batterie.

Gageons que le SoC de MediaTek et Nvidia pourra aussi s’inviter dans des stations de travail fixe type mini-PC, une version grand public de leur Project Digits dévoilé au CES en janvier dernier.

