Le processeur ARM Nvidia approche : nouveaux signes chez Lenovo

La rumeur veut que Nvidia se lance en concurrence de Qualcomm sur le marché des processeurs ARM pour Windows en 2025. Un nouveau signe le montre chez Lenovo.

Grace Superchip // Source : Nvidia

Le monde du PC devrait connaitre un bouleversement en 2025. Fini le duel historique entre AMD et Intel pour savoir qui a les meilleurs processeurs sur Windows, que Qualcomm a déjà commencé à perturber. Nvidia devrait rejoindre cette course après de nombreuses rumeurs en ce sens.

Pour aller plus loin

Intel et AMD sous pression : Nvidia va entrer dans la course aux processeurs de PC

Les derniers signes en date viennent de chez Lenovo, l’un des partenaires de Nvidia qui devrait mettre sur le marché un PC Lenovo Yoga équipé d’une puce Nvidia.

Nom de code : N1X 2025

C’est le compte Twitter WalkingCat, très connu de l’écosystème Windows pour ses nombreuses fuites vérifiées, qui pointe du doigt un futur PC Lenovo Yoga 9 2-en-1 2025 qui serait équipé d’un « mystérieux nouveaux CPU ».

Chez Lenovo, les numéros de produits indiquent quel type de processeurs, ils utilisent.

Ainsi, le Yoga Pro 7 14ASP9, est un ordinateur avec une diagonale de 14 pouces sous processeur AMD (ASP). Un Yoga Slim 7 15ILL9 tourne avec une plateforme Intel (Ill). Enfin, le Yoga Slim 7 14Q8X9 utilise une plateforme Qualcomm (Q). Plus récemment, les machines utilisant une puce Snapdragon X ont eu la référence « QNV » (pour Qualcomm Nuvia ?).

Cependant, une nouvelle machine se pointe à l’horizon avec un indicateur de plateforme inconnu jusque-là : N1X. Le N fait forcément penser à Nvidia.

https://x.com/h0x0d/status/1878683484463763644

Mais ce n’est pas tout, on retrouve sur le site de Lenovo des offres d’emploi d’ingénieur pour l’intégration du « nouveau SoC NV N1x ». Cette fois, l’indicatif NV laisse peu de place au doute, on parle d’une puce Nvidia (c’est un indicatif très fréquemment utilisé en programmation pour désigner une puce Nvidia).

Un changement majeur pour le PC ?

L’arrivée de Nvidia sur le marché du PC comme fournisseur de la plateforme, à la fois CPU et GPU, pourrait avoir un impact majeur sur le marché du PC. Jusqu’à présent, Nvidia ne pouvait pas piloter l’architecture même d’un ordinateur, et était relégué au second rang, celui de fournisseur du GPU.

Pour aller plus loin

Pourquoi Nvidia ne peut pas créer son propre processeur x86 comme ceux d’AMD et Intel

En proposant une solution ARM + GeForce, Nvidia pourrait tout à la fois concurrencer efficacement ce que propose Apple dans le monde du Mac, mais aussi proposer des innovations face à AMD et Intel.

Le prochain gros événement de Nvidia est la GTC 2025, prévue à San Jose du 17 au 20 mars. Parmi les sponsors de l’événement, on retrouve HP, Asus… et Lenovo.