On vient de noter 8/10 la version Wi-Fi des Xiaomi Buds 5 Pro et ils sont déjà en promotion

Les Xiaomi Buds 5 Pro sont des écouteurs sans fil avec la particularité de proposer une connexion Wi-Fi pour 199,99 euros au lieu de 219,99 euros, à condition de posséder un smartphone bien précis.

Lors du MWC 2025, Xiaomi faisait une belle annonce pour les audiophiles : en plus de sortir sa version Bluetooth classique des écouteurs Buds 5 Pro, elle en proposait une version Wi-Fi dont il est question ici. Des écouteurs de luxe avec une connexion sans perte 48 kHz/24 bits qui ne nécessitent qu’une seule condition actuellement : posséder un Xiaomi 15 Ultra, excellent smartphone s’il en est. Le Wi-Fi lossless est pour l’instant réservé à ce smartphone, la marque annonçant une mise à jour future pour être compatible avec des modèles précédents, même si le débit lossless sera intermédiaire. Quoi qu’il en soit, pour le moment, ces écouteurs sont disponibles avec une réduction de 9 % sur le site de la marque.

Les points forts des Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi

Le Wi-Fi lossless offre une qualité inattendue et détaillée

Une autonomie qui frôle les 10 h en Bluetooth

La réduction de bruit active et la connexion multipoint

Les écouteurs Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi sont disponibles à 199,99 euros au lieu de 219,99 euros sur le site même de la marque.

Si vous n’avez pas le smartphone adéquat pour bénéficier de la connexion Wi-Fi, vous avez la version Bluetooth de ces mêmes écouteurs qui est à 154,99 euros au lieu de 199,99 euros avec le code 15DES129 sur Cdiscount.

Xiaomi introduit le Wi-Fi dans ses écouteurs

Les Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi sont des écouteurs pas comme les autres, et pour cause. La marque chinoise introduit la transmission audio sans-fil en Wi-Fi pour repousser les limites du true wireless. Dans notre test, en duo avec le Xiaomi 15 Ultra, ils ont transmis un flux audio lossless en 24 bits/96 kHz en utilisant la technologie Qualcomm XPAN. Une petite prouesse conditionnée au fait de posséder ce fameux smartphone. Ce qui fait de ces écouteurs un modèle unique en leur genre.

Le design, lui, est moins original puisque vous retrouvez des écouteurs au format tige, avec de jolies finitions dorées, le tout dans un boitier compact qu’il est possible de recharger en mode sans-fil. Ils sont certifiés IP54 et vous pouvez personnaliser votre expérience, notamment avec l’égaliseur, en téléchargement l’app Xiaomi Earbuds, plutôt bien pensée et très ergonomique.

Les Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ne lâchent rien

Au-delà de la qualité indéniable du son grâce à la connexion Wi-Fi, il y a tout de même un léger défaut : l’autonomie. Si vous utilisez le Wi-Fi au lieu du Bluetooth, celle-ci n’est que de 5 h environ, contre le double avec le Bluetooth 5.4. C’est peu, mais ça reste suffisant pour un usage classique, d’autant qu’ils sont parfaitement compatibles avec une utilisation sportive.

Ils tiennent bien dans les oreilles, résistent à la transpiration, le boitier compatible charge Qi permet plusieurs recharges et est compatible charge rapide. Sans oublier qu’ils proposent la réduction de bruit active, de bonne qualité qui plus est, ainsi qu’une connexion multipoint efficace et toujours aussi pratique.

Vous pouvez retrouver notre test complet des écouteurs Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi sur Frandroid et en apprendre plus sur ces modèles bien particuliers, pionniers en la matière.

