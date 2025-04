Sortis récemment, les Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sont déjà moins chers grâce à cette offre

Les Redmi Buds 6 Pro misent sur un rapport qualité-prix agressif, tout en proposant des fonctionnalités dignes de modèles bien plus onéreux. Réduction active du bruit, connexion multipoint, codecs audio modernes… Et en plus de tout cela, ils sont déjà disponibles en promotion sur AliExpress : 57,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Xiaomi s’est imposé depuis plusieurs années comme un acteur incontournable dans le monde de la Tech, en particulier grâce à ses smartphones au rapport qualité-prix redoutable. Mais la marque chinoise ne s’arrête pas là : elle étend son savoir-faire à tout un écosystème de produits connectés, dont les écouteurs sans fil. Et justement, ses tout derniers Redmi Buds 6 Pro profitent actuellement d’une belle ristourne sur AliExpress de pas moins de 20 euros.

L’essentiel des Xiaomi Redmi Buds 6 Pro

La certification Hi-Res Audio

Une réduction de bruit active

Certifiés IP54

Au lieu de 79,99 euros, les Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à 57, 99 euros sur AliExpress.

De la réduction de bruit, de l’audio spatial pour un petit prix

Les Redmi Buds 6 Pro ne cherchent pas à rivaliser avec les écouteurs premium à 200 euros, mais ils intègrent pourtant des fonctionnalités dignes de modèles bien plus onéreux. On retrouve notamment la réduction active de bruit (ANC) pouvant aller jusqu’à 55 dB, idéale pour s’isoler dans les transports ou au bureau. La compatibilité avec le codec LDAC, et sa certification Hi-Res Audio lui assure un son précis avec une bonne reproduction de chaque détail d’une chanson.

Pour le son, Xiaomi propose un rendu immersif avec un système d’audio spatial, compatible avec les contenus Dolby Atmos. Les drivers dynamiques de 11 mm offrent un son clair et bien équilibré, aussi à l’aise sur les musiques pop que les podcasts. Et pour ne rien gâcher, les Redmi Buds 6 Pro gèrent parfaitement les appels grâce à un système de triple micro avec annulation du bruit ambiant. Ajoutez à l’addition un mode transparence sur trois niveaux qui vous donneront la possibilité de suivre des discussions tout en gardant vos écouteurs sur vous.

Des écouteurs robustes avec une bonne autonomie

Les derniers true-wireless de Xiaomi ne brillent pas seulement par leurs fonctionnalités audio, mais aussi par leur endurance et leur robustesse. Conçus pour vous accompagner dans toutes les situations, ils arborent une certification IP54, les rendant résistants à la poussière et aux éclaboussures. De quoi les emmener à la salle de sport ou en promenade sous une légère pluie sans sourciller.

Côté autonomie, Xiaomi frappe fort : jusqu’à plus de 9 heures d’écoute en continu sur une seule charge, et jusqu’à 36 heures grâce à l’étui de recharge. Une performance rare sur ce segment de prix, qui permet de les utiliser plusieurs jours sans avoir à les brancher. Ajoutez à cela une recharge rapide (cinq minutes pour deux heures d’écoute).

Pour la partie connectivité, les petits sans-fil de Xiaomi utilisent le Bluetooth 5.3, ainsi que le multipoint et sont compatibles avec la connexion rapide avec la fonctionnalité Google Fast Pair.

Afin de comparer les Xiaomi Redmi Buds 6 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les écouteurs sans fil pas chers du moment.

