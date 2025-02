Les Redmi Buds 5 Pro de Xiaomi, avec ANC et audio spatial, sont à -60 % grâce à cette offre

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro ont beau être des écouteurs sans-fil abordables, leur fiche technique se révèle pourtant particulièrement solide. Ces modèles avec réduction de bruit active sont d’ailleurs encore plus intéressants en ce moment puisque leur prix passe de 99,99 euros à 39,99 euros sur le site de Xiaomi.

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Double système de transducteur, audio spatial, Hi-Res Audio Wireless, réduction de bruit active… Sur le papier, les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro ont clairement de quoi nous impressionner, surtout lorsque l’on voit leur prix de base, qui ne dépasse pas 100 euros. La bonne nouvelle, c’est que grâce à une réduction de prix, on peut désormais les trouver à moins de 40 euros.

Les points forts des Redmi Buds 5 Pro

Des écouteurs légers et résistants (IP54)

Un double système de transducteur pour chaque oreille

La réduction de bruit active et le mode transparent

Lancés à 99,99 euros, les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sont aujourd’hui proposés à 39,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

De petits écouteurs isolants

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sont des écouteurs sans fil légers (5g), dotés d’un format intra-auriculaire et d’une tige ; autant dire qu’ils offrent à coup sûr un bon maintien dans l’oreille. Ils sont également l’avantage d’être certifiés IP54, et peuvent ainsi résister aux éclaboussures ou à la transpiration. Pas de souci pour les porter pendant les séances d’entraînement, donc. Ces true wireless s’accompagnent par ailleurs d’un boîtier, qui leur apporte une autonomie de 38 heures. Sans le boîtier, les écouteurs peuvent être utilisés, selon la marque, durant 10 heures.

Revenons aux écouteurs, et plus particulièrement à ce qui se cache dans leurs entrailles. Dans chaque écouteur, on trouve par exemple trois microphones, qui leur permettent de proposer une réduction de bruit active. Les Redmi Buds 5 Pro vont ainsi pouvoir réduire les sons extérieurs jusqu’à 52 dB (contre 43 dB pour les Redmi Buds 4 Pro), selon le fabricant. Un mode transparent est aussi de la partie pour écouter son environnement sans ôter les écouteurs.

De belles promesses pour l’audio

Les Redmi Buds 5 Pro renferment un double système de transducteur pour chaque oreille, et c’est plutôt rare sur cette gamme de prix. Plus précisément, des transducteurs de 11 mm vont être utilisés pour restituer les basses fréquences, tandis que des transducteurs de 10 mm seront chargés des sons plus aigus. De quoi proposer un son plus détaillé. Et ce n’est pas tout : les écouteurs sont également compatibles avec le codec LDAC en plus du SBC, de l’AAC et du LC3, permettant ainsi à Xiaomi d’y adosser le logo « Hi-Res Audio Wireless ».

Ils vont ainsi pouvoir recevoir des fichiers avec un débit de 128 à 1 000 kbps et des titres en haute résolution jusqu’au 24 bits à 192 kHz. L’audio spatial est aussi présent. Les Redmi Buds 5 Pro sont par ailleurs compatibles avec HyperConnect, le protocole de communication maison de Xiaomi. On retrouve aussi le Bluetooth multipoint via la norme Bluetooth 5.3 et le Bluetooth LE Audio.

