Test des Xiaomi Redmi Buds 4 Pro : voici pourquoi il ne faut pas se fier à une fiche technique

Sur le papier, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro ne manquent pas d’argument pour séduire. Autonomie annoncée de neuf heures, double transducteurs, compatibilité LDAC, Bluetooth multipoint, réduction de bruit active… le tout pour un prix de moins de cent euros. Mais la fiche technique ne fait pas tout et pour savoir ce que valent les écouteurs sans fil de Xiaomi, voici leur test complet.

Modèle Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Compatibilité OS Android, iOS Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 36 heures Version du Bluetooth 5.3 Prix 75 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Design

Pour ses écouteurs, Xiaomi propose un design relativement classique avec un format d’écouteurs avec tiges et des embouts intra-auriculaires. De quoi assurer un bon maintien lorsque les écouteurs sont positionnés dans l’oreille, tant ce choix de design a été éprouvé à travers les années.

Les Redmi Buds 4 Pro se distinguent cependant par quelques originalités. C’est le cas de la surface tactile, recouverte d’une bande en plastique imitation métal pour souligner la ligne de la tige. Notons cependant que les écouteurs proposent un plastique assez sommaire qui ne respire pas particulièrement la qualité ni la solidité. Sans trop chipoter compte tenu de leur prix de 100 euros, on s’attend à un plastique un peu moins brut que celui proposé ici par Xiaomi. Un sentiment renforcé par l’aspect mat des écouteurs en version noire que j’ai eu l’occasion de tester — ils existent également en modèle blanc.

Une fois dans l’oreille, les écouteurs s’avèrent confortables, avec un bon maintien. J’ai eu l’occasion de les porter pendant plusieurs heures consécutives sans que leur format ne vienne presser contre le cartilage de mon oreille ou, du moins, sans que cela ne vienne véritablement me gêner. Il faut dire qu’ils sont aidés en cela par leur poids de seulement 5 grammes sur la balance.

Notons par ailleurs que Xiaomi fournit ses écouteurs avec trois paires d’embouts. De quoi vous assurer que vous trouverez chaussure à votre pied — ou embout à votre canal auditif.

Le boîtier des Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Comme tous les écouteurs sans fil, les Redmi Buds 4 Pro sont accompagnés d’un boîtier de recharge. Celui-ci s’avère particulièrement compact avec des dimensions de 49 x 60 x 23 mm. Un bon point, puisqu’il rentrera d’autant plus facilement dans une poche de jean — y compris la poche gousset — et, a fortiori, dans une poche de veste ou un sac à main.

Pour la forme, le boîtier des Redmi Buds 4 Pro ne joue pas la carte de l’originalité et propose un design de type galet très classique avec un design tout en rondeur. Une seule LED est présente, en façade, pour indiquer le niveau de charge ou d’appairage des écouteurs. Sur le dessous, on va retrouver une prise USB-C. Enfin, à côté de la prise, Xiaomi a intégré un bouton d’appairage. Bref, rien que du très classique. Dommage, on aurait apprécié la présence d’une seconde LED pour différencier l’autonomie des écouteurs de celle du boîtier.

Étanchéité et utilisation sportive des Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont certifiés IP54. Cela signifie qu’ils sont résistants non seulement contre la poussière, mais également contre les éclaboussures et peuvent donc être utilisés par temps de pluie ou dans un cadre sportif avec de la transpiration.

Dans les faits, j’ai eu l’occasion de faire deux sorties de course à pied avec les écouteurs et n’ai subi aucune gêne. Les écouteurs ont su rester bien en place et je n’ai pas eu l’impression qu’ils tentaient de fuir de mes esgourdes.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Usage et application

Les Redmi Buds 4 Pro ne proposent une fonction d’appairage rapide que lorsque vous les connectez à un smartphone Xiaomi équipé du système MIUI. Pas de panique ! Si vous possédez un téléphone d’une autre marque ou que vous souhaitez les connecter à un PC, il reste possible d’appuyer sur le bouton du boîtier pour passer les écouteurs en mode appairage, puis de les sélectionner dans les paramètres Bluetooth de votre appareil. Néanmoins, on aurait apprécié une solution plus simple encore, passant par exemple par Google Fast Pair ou Microsoft Swift Pair.

Les contrôles tactiles des Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

On l’a vu ci-dessus, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont dotés de surfaces sensitives sur les tiges. Par défaut, plusieurs contrôles sont proposés avec ces surfaces :

Double appui : lecture / pause ;

Triple appui : titre suivant ;

Appui long : réduction de bruit.

D’emblée, on a donc des contrôles identiques, quel que soit l’écouteur sur lequel on interagit.

Néanmoins, l’application Xiaomi Earbuds va permettre de personnaliser et d’étendre ces contrôles en les différenciant à gauche et à droite. On peut ainsi choisir d’assigner le retour en arrière sur le triple appui à gauche ou l’assistant vocal sur l’appui long à gauche ou à droite. Il est également possible de modifier le volume sonore en appuyant trois fois à gauche ou à droite. Néanmoins, cela aura pour effet de remplacer le changement de piste.

Celui-ci peut alors être assigné sur le double appui à gauche ou à droite, mais venant remplacer cette fois le contrôle de la lecture. Bref, avec six contrôles possibles — et l’impossibilité d’assigner la gestion du volume à l’appui long — impossible de profiter de l’ensemble des paramètres. Néanmoins, on apprécie les options de personnalisation proposées.

L’application Xiaomi Earbuds

On en a déjà dit mot, mais l’événement est à marquer d’une pierre blanche : Xiaomi propose enfin une application de contrôle pour ses écouteurs sans fil. Jusqu’alors réservée au marché chinois, Xiaomi Earbuds va vous permettre de contrôler davantage les écouteurs sans fil de la marque — et ce sans avoir à passer par Mi Buds M8 développée par un développeur tiers. C’est d’autant plus notable que, jusqu’à présent, seuls les possesseurs de smartphones Xiaomi pouvaient profiter de contrôles complets de leurs écouteurs en passant par les paramètres Bluetooth de leur smartphone. Désormais, Xiaomi peut proposer ses écouteurs à tous les possesseurs de smartphones, et non plus seulement à ceux qui figurent déjà parmi ses clients.

Au sein de l’application Xiaomi Earbuds, les utilisateurs vont pouvoir passer d’un mode réduction de bruit à un mode passif ou à un mode transparent. Ils pourront également modifier les contrôles tactiles, comme on l’a vu plus tôt, ainsi que mettre le firmware de leurs écouteurs à jour.

Outre ces fonctions relativement classiques — tout comme la possibilité de voir le niveau de batterie dans chaque écouteur — l’application va également permettre de faire sonner les écouteurs pour les retrouver facilement, d’activer ou désactiver la détection intra-auriculaire (pour mettre la musique en pause lorsqu’ils sont retirés), de réaliser un test d’ajustement afin de s’assurer d’avoir les embouts à la bonne taille pour proposer la meilleure isolation passive et, logiquement, la meilleure réduction de bruit active possible.

Notons par ailleurs que l’application Xiaomi Earbuds va vous permettre d’activer la double connexion en Bluetooth multipoint.

La connexion Bluetooth des Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont compatibles avec le Bluetooth en version 5.3. De plus, les écouteurs sont annoncés comme pouvant être connectés à deux appareils simultanément. Pour ce faire, il vous faudra nécessairement activer l’option dans l’application sur smartphone, puis replacer les écouteurs dans le boîtier de charge avant de lancer un nouvel appairage.

Le fonctionnement du Bluetooth multipoint sur les Redmi Buds 4 Pro est relativement classique si vous les connectez simultanément à un smartphone et à un ordinateur : c’est systématiquement l’appareil émettant le son le plus récemment qui va prendre la main sur la lecture, mettant alors l’autre source en pause. Cette fonction s’avère très pratique au quotidien, puisqu’elle va vous permettre, en théorie, de garder les écouteurs aux oreilles toute la journée et de les utiliser aussi bien avec votre ordinateur qu’avec votre smartphone. Dans les faits, notons que la connexion Bluetooth peut manquer de stabilité.

En connectant les écouteurs en Bluetooth à un smartphone, en passant par le codec LDAC, et en allant courir avec pendant près d’une heure, j’ai eu l’occasion d’entendre quelques microcoupures ponctuelles, mais bel et bien notables. Il en va de même avec la gestion multipoint. Les écouteurs peuvent mettre quelques secondes avant de fonctionner correctement en comprenant quelle source est censée prendre la main.

Du côté de la latence Bluetooth, intrinsèque à cette norme sans fil, tout particulièrement sur Android, j’ai pu mesurer un retard de 190 ms en SBC et de 181 ms en LDAC. Notons cependant que l’application Xiaomi Earbuds ne permet pas de choisir entre les deux modes du LDAC : priorité à la stabilité ou à la qualité.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Réduction de bruit

Pour assurer la réduction de bruit active des Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi indique avoir intégré trois microphones par écouteurs, dont deux dédiés spécifiquement à l’ANC avec un micro positionné à l’intérieur pour analyser les sons ayant passé le filtre de l’isolation passive.

Selon la firme chinoise, cela permettrait de proposer une réduction de bruit jusqu’à -43 dB avec une réduction des fréquences de 30 à 3000 Hz. Bien évidemment, la firme ne précise pas sur quelle fréquence sonore ce résultat de -43 dB est obtenu. Peu avare en superlatifs, Xiaomi annonce même que ses écouteurs peuvent bloquer « jusqu’à 99,3 % des bruits extérieurs ».

Autant ne pas y aller par quatre chemins : la réduction de bruit proposée par les Redmi Buds 4 Pro est décevante. On est certes à des années-lumière de ce que peuvent proposer des modèles haut de gamme récents comme les Bose QC Earbuds 2 ou les Apple AirPods Pro 2, mais, pire encore, les écouteurs de Xiaomi proposent une réduction de bruit bien moins efficace que la plupart des écouteurs que j’ai eu l’occasion de tester lors deux dernières années — y compris des modèles lancés dans la même gamme de prix.

Les différences entre le mode réduction de bruit, même poussé au niveau maximum, et la simple isolation passive due aux coussinets est infinitésimale. Tout juste la réduction active vient-elle assourdir les fréquences les plus graves dans les infrabasses. Sur les voix, les aigus et même les graves, je n’ai pas entendu de différence significative en passant du mode passif à la réduction active du bruit. Pourtant, les écouteurs proposent trois niveaux de réduction de bruit : légère, équilibrée et profonde. Une option « annulation adaptative du bruit » est également présente pour ajuster automatiquement l’ANC selon le niveau de pollution sonore. Néanmoins, même avec le mode profond testé ici, je n’ai entendu que peu de différence avec l’ANC désactivée.

Le mode double transparent

En plus de la réduction de bruit, les écouteurs embarquent également deux modes transparents. Le premier, plutôt classique, va se contenter de restituer, dans les écouteurs, le son tel qu’il est capturé par les microphones. Le rendu est plutôt efficace et naturel. Un second mode, « améliorer la voix » va quant à lui réduire la plupart des bruits ambiants, mais restituer les fréquences médiums dans les écouteurs.

Cette fois, le rendu manque très clairement de naturel et peut vite s’avérer désagréable tant on perd des fréquences, notamment dans le bas du spectre. En revanche, il a le mérite de fonctionner pour ce qu’il est censé faire.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Audio

Depuis quelques mois, les écouteurs dotés de systèmes sonores à double transducteurs se multiplient sur le marché. C’était déjà le cas des Huawei FreeBuds Pro 2, des Honor Earbuds 3 Pro ou des Samsung Galaxy Buds 2 Pro, c’est désormais également le cas chez Xiaomi avec ces Redmi Buds 4 Pro.

Pour rappel, cette architecture sonore va permettre d’assigner certaines fréquences — généralement les aigus — à un haut-parleur secondaire afin de laisser le plus gros se concentrer sur les graves et les médiums. Bien maîtrisée, cette technologie va ainsi produire un son plus détaillé, puisque chaque transducteur peut se concentrer sur ses propres fréquences sonores. Ici, Xiaomi a intégré un transducteur principal de 10 mm en alliage d’aluminium, pour les graves et les médiums, et un transducteur en titane de 6 mm pour les aigus.

Les écouteurs sont par ailleurs certifiés Hi-Res Audio Wireless grâce au support du codec LDAC en plus des classiques SBC et AAC. Ils sont donc capables de reproduire des fichiers encodés jusqu’en 24 bits à 96 kHz.

La courbe de réponse en fréquence des écouteurs de Xiaomi suggère d’avance un très fort accent mis sur les médiums, des aigus quasiment oubliés — à l’exception des très hautes fréquences — et des graves plutôt en retrait. À l’écoute, on sent effectivement un son qui manque cruellement d’assise. Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro proposent une signature sonore plutôt décharnée avec une très forte propension à mettre en avant les voix.

C’est le cas sur Bad Guy de Billi Eilish, un titre qui, d’ordinaire, fait la part belle à la nappe de grave en arrière-plan pour soutenir la voix de la chanteuse. Ici, c’est justement la voix de Billie Elish qui prend très nettement l’ascendant.

Ce déséquilibre est déjà dommageable en soi, compte tenu de la faible profondeur proposée par les écouteurs, mais il est d’autant plus regrettable que les fréquences mises en avant, entre 1000 et 2500 Hz, sont justement celles qui sont naturellement amplifiées par le conduit auditif. Il en résulte un son loin d’être plaisant, sec et décharné. Tout manque d’ampleur et même sur des titres électros endiablés, comme Phantom Pt. II de Justice, on peine à distinguer autre chose que la saturation dans les médiums. Sur la Symphonie Numéro 5 de Beethoven, on ressent, là encore, un cruel manque d’assise avec un rendu complètement décharné.

Cela ne fait pas tout de proposer deux transducteurs par écouteur, encore faut-il les calibrer correctement et c’est justement sur ce point que les Redmi Buds 4 Pro pèchent. On peut heureusement altérer légèrement la signature des écouteurs en activant l’effet audio « renforcer la basse » dans l’application Xiaomi Earbuds, mais, là encore, en l’absence de véritable égaliseur à bandes, impossible d’affiner le rendu comme on le souhaite.

Notons également que Xiaomi propose une option « son immersif », annoncée comme « compatible avec diverses sources audio et appareils de lecture », censée vous immerger dans un son spatial lorsque vous regardez des vidéos. Testé sur YouTube, Netflix ou Disney+, y compris avec des vidéos en Dolby Atmos, celui-ci n’offre cependant guère de plus-value par rapport au mode classique et on passera donc notre chemin.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Micro

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont dotés de trois microphones utilisés pour la réduction de bruit ou pour le système de captation de la voix durant les appels vocaux.

Néanmoins, les écouteurs de Xiaomi peinent à capter proprement votre voix durant les appels. Si celle-ci reste bien au-dessus des sons ambiants, elle s’en retrouvera largement altérée. La personne au bout du fil n’aura aucun mal à attendre les sons autour de vous et la conversation s’avérera rapidement frustrante pour lui. Même dans un cadre plus calme, les écouteurs vont avoir tendance à faire sonner les plosives, c’est-à-dire les sons en « t », « p », « b » ou « b ».

On n’a donc pas ici une expérience d’appels suffisamment convaincante et la réduction de bruit va s’avérer à la fois trop peu efficace pour réellement supprimer les sons ambiants et trop altérante pour la captation de la voix.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Autonomie

Xiaomi annonce jusqu’à 9 heures d’autonomie sur ses Redmi Buds 4 Pro avec les écouteurs seuls — sans toutefois préciser le codec utilisé ou la réduction de bruit — et jusqu’à 36 heures, soit trois charges supplémentaires, avec le boîtier.

Pour tester l’autonomie des Redmi Buds 4 Pro, j’ai lancé la lecture de musique en connectant les écouteurs à un smartphone en LDAC, avec la réduction de bruit activée et le volume à 75 %. Dans ces conditions, les écouteurs ont été bien loin d’atteindre les neuf heures d’autonomie annoncée. L’écouteur gauche et est effet tombé en rade de batterie au bout de 3h16. L’écouteur droit a suivi quatre minutes plus tard, au bout de 3h20. On a l’habitude qu’il y ait des disparités entre l’autonomie annoncée par les constructeurs et les mesures réalisées, mais un tel ordre de grandeur entraîne nécessairement une déception.

Pour la recharge des écouteurs dans le boîtier, Xiaomi annonce deux heures de lectures récupérées en cinq minutes dans le boîtier. J’ai pu noter de mon côté une charge complète en environ une heure.

Le boîtier quant à lui ne peut se recharger qu’à l’aide de la prise USB-C. Xiaomi fournit par ailleurs un court câble USB-A vers USB-C, mais pas de chargeur secteur. Le boîtier des Redmi Buds 4 Pro n’est par ailleurs pas compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Prix et date de sortie

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont disponibles en blanc ou en noir depuis début octobre 2022. Ils sont proposés au prix de 89,99 euros.