Redmi Buds 4 et 4 Pro officialisés : Xiaomi mise sur des écouteurs sans fil à petit prix

Xiaomi a officialisé deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil, que sont les Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro. Prix, disponibilité et caractéristiques, voici les premiers éléments connus à leur sujet.

Le marché des écouteurs sans fil foisonne toujours autant. Xiaomi vient apporter une pierre de plus à l’édifice en présentant ses Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro, tout juste officialisés pour le marché français. La version « Pro » avait déjà été introduite en Chine en août 2022, sans que l’on sache à l’époque si une sortie par chez nous était prévue.

Dans le même temps, la marque a présenté ce jour d’autres produits, comme un distributeur de croquettes et une fontaine à eau connectés, une série d’aspirateurs-laveurs et un robot aspirateur, deux smartphones, un nouveau téléviseur ainsi que la tablette Redmi Pad. Aussi, le bracelet connecté Smart Band 7 Pro est arrivé en France.

Algorithme et IA au menu

Les Redmi Buds 4 Pro optent pour un format intra-auriculaire qui apporte une isolation passive vis-à-vis des bruits extérieurs. À cela vient s’ajouter une fonction d’annulation active du bruit (juqu’à 43 dB), gérée par trois microphones et divers algorithmes. Selon Xiaomi, l’IA développée permet d’identifier avec précision les voix humaines pour mieux les gommer. Au total, quatre modes sont proposés.

L’un d’eux est un mode adaptatif qui parvient à détecter les bruits ambiants et de choisir le niveau d’annulation de bruit le plus approprié. Et ce, afin de s’adapter au mieux à votre environnement et vos besoins.

Côté autonomie, la marque chinoise promet jusqu’à 9 heures en une seule charge. Une valeur qui grimpe à 36 heures grâce à l’énergie fournie par le boîtier. Pour rester vigilant dans la rue ou les transports, un mode double transparence — Regular et Enhance Voice — a été intégré afin d’être à l’écoute des bruits alentour.

Les écouteurs sans fil s’appuient également sur un système à double transducteur de 10 et 6 mm. Il faut par ailleurs compter sur une compatibilité avec les codecs audio Bluetooth SBC, AAC et LDAC, un poids de 46 grammes et une certification Hi-Res Audio Wireless et IP54 (résistant contre les éclaboussures d’eau et l’infiltration de poussière).

Bizarrement, le communiqué de presse n’évoque pas de codec LHDC 4.0 pourtant abordé lors de la conférence chinoise cet été.

Redmi Buds 4 : moins endurant et moins efficace sur la réduction de bruit

De leur côté, les Redmi Buds 4 offrent une autonomie de 30 heures avec le boîtier de charge, ou jusqu’à 6 heures avec une seule charge complète. Il y a donc moins d’heures d’écoute disponibles. Toujours en format intra-auriculaire, ce modèle profite aussi d’un mode double transparence, mais d’une réduction de bruit active gérée cette fois-ci par deux microphones.

Il faut donc s’attendre à une atténuation des bruits environnants légèrement moins performante, de 35 dB plus précisément. Comme son grand frère, une certification IP54 est de la partie, alors que la marque ne mentionne qu’un seul transducteur de 10 mm. D’un poids de 49 grammes avec le boîtier, les Redmi Buds 4 peuvent être rechargés à 100 % en moins de 2 heures.

Redmi Buds 4 et Buds 4 Pro : prix et disponibilité

Les Redmi Buds 4 Pro (Moon White et Midnight Black) et Redmi Buds 4 (Light Blue et Gloss White) sont disponibles depuis le mardi 4 octobre, aux prix respectifs de 89,99 et 69,99 euros, via les canaux officiels de Xiaomi et Amazon. Une offre de lancement permet d’accéder à une réduction de 10 euros en cas d’achat entre le 4 et le 10 octobre.

Plus globalement, les Redmi Buds 4 Pro se positionnent à un segment tarifaire très disputé, où les excellentes références se sont dernièrement multipliées. On pense notamment aux Nothing ear (1), lancés à 100 euros, mais disponibles autour des 90 euros, mais aussi aux Sony WF-C500, vendus 100 euros à leur lancement – 69 euros aujourd’hui.

Les Redmi Buds 4 viendront se frotter aux Realme Buds Air 3, que l’on peut trouver autour de 60 euros.

