Xiaomi se lance dans les distributeurs de croquettes et d’eau pour nos chiens et nos chats

Arrêtez tout : Xiaomi se lance dans un distributeur de croquettes et une fontaine à eau pour nos chiens et nos chats. Des distributeurs connectés qui ont pour but de nous rappeler de les remplir et de les nettoyer, pour continuer à prendre soin de nos animaux domestiques.

Ce mardi 4 octobre, Xiaomi présente plusieurs nouveautés dont des objets connectés. La marque arrive sur le marché français avec deux nouveautés : un distributeur de croquettes et une fontaine à eau.

Le distributeur de croquettes connecté Xiaomi, pour gérer le régime de votre chat

Xiaomi lance le Smart Pet Feeder, un distributeur de croquettes connecté. Il est contrôlable depuis l’application Xiaomi Home ou Mi Home. Via cette dernière, on peut distribuer des croquettes en plus ainsi que programmer des distributions où l’on gère l’heure et la quantité. Pratique pour partir en week-end, tout en s’assurant que le réservoir est suffisamment rempli puisque le distributeur peut nous rappeler lorsque ce n’est pas le cas. Un indicateur visuel sur le distributeur indique aussi lorsqu’il n’y a presque plus de nourriture.

L’appareil pèse 3 kilogrammes et possède une capacité de 3,6 litres, ce qui permet de contenir environ 1,8 kilogramme de croquettes. Selon Xiaomi, cela permet de « satisfaire les besoins d’un chat adulte ou d’un chien de petite taille pendant 15 à 20 jours ». Le Smart Pet Feeder n’est disponible qu’en blanc et mesure 31,1 par 18 par 38,7 centimètres.

Xiaomi a pensé aux possibles coupures d’électricité puisqu’on trouve une alimentation de secours composée de quatre piles AA qui « assurent une distribution normale et régulière, même en cas de panne de courant inattendue ou d’une interruption du réseau ».

Xiaomi pense aussi à l’hydratation de vos animaux de compagnie

Manger c’est bien, boire c’est encore mieux. Dans la foulée, Xiaomi lance la Smart Pet Foutain, une fontaine à eau pour les chats et les chiens. Cet objet connecté a recours à un « circuit d’eau circulaire, ce qui offre une eau toujours en mouvement pour éviter les bactéries », promet la marque. Une eau en mouvement qui serait plus attirante pour les animaux domestiques selon elle. Cette fontaine à eau connectée possède un système de filtre pour intercepter résidus et particules fines.

Le réservoir d’eau a une contenance de 2 litres, ce qui « satisfait les besoin d’un chat adulte pendant 4 à 7 jours ». Côté connectivité, on peut associer la Smart Pet Foutain à l’application Xiaomi Home/Mi Home pour recevoir des rappels quand il est temps de remplir le réservoir, de changer l’eau, de nettoyer la fontaine ou de changer le filtre.

L’appareil pèse 3 kilogrammes et mesure 19,1 par 19,1 par 17,7 centimètres, et émet un bruit de 30 dB maximum. En cas de coupure de courant, « le couvercle peut également stocker de l’eau, distribuant une petite quantité d’eau potable d’urgence ».

Prix et disponibilité

Les deux objets connectés sont déjà disponibles à la vente :

Le Xiaomi Smart Pet Feeder est lancé à 109,99 euros au lieu de 129,99 euros jusqu’au 10 octobre 2022 ;

Le Xiaomi Smart Ped Foutain est lancé à 69,99 euros au lieu de 79,99 euros jusqu’au 10 octobre 2022.

Pour ceux qui rateraient les offres de lancement, la marque proposera un pack comprenant les deux produits avec une réduction de 50 euros, soit un prix de 209,98 euros.

Ce ne sont pas les seuls produits présentés par Xiaomi, puisque le fabricant lance les Xiaomi 12T et 12T Pro, un aspirateur robot, le bracelet connecté Smart Band 7 Pro, le téléviseur Xiaomi TV Q2, la tablette Redmi Pad ainsi que les écouteurs Redmi Buds 4 Pro et Buds 4.

