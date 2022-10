Prise en main de la Xiaomi Redmi Pad : satisfaction sans prétention à 300 euros

La Xiaomi Redmi Pad veut proposer une expérience agréable et sans fioritures sur tablette pour un tarif attractif. Voici nos premières impressions au travers de cette prise en main.

La Redmi Pad a été annoncée en même temps que les Xiaomi 12T et 12T Pro, qu’un nouveau bracelet Smart Band 7 Pro et des Redmi Buds 4 et 4 Pro. Il s’agit là de la deuxième tablette de Xiaomi en Europe. Elle semble bien partie pour offrir une expérience agréable pour un tarif des plus raisonnables. Voici notre prise en main pour partager nos premières impressions sur cet appareil.

Design classique et maîtrisé

Ne vous attendez pas à des folies sur cette tablette. Elle ne veut pas révolutionner le marché, simplement satisfaire celles et ceux qui cherchent un appareil efficace à 300 euros pour consommer des films et des séries.

L’écran LCD de 10,61 pouces est donc encadré par de larges bandes noires. Un défaut ? Pas vraiment, car cela ne gêne pas l’immersion. On peut profiter tranquillement de la définition de 1200 x 2000 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Niveau luminosité, je me suis pour l’instant contenté de l’utiliser en intérieur et je n’ai pas de souci à signaler pour le moment.

La Xiaomi Redmi Pad se targue au passage d’être « la première tablette au monde à recevoir la certification SGS de faible fatigue visuelle ». La caméra frontale ne vient pas perturber l’expérience de visionnage. Elle est en effet très petite et sait donc se faire discrète. En parlant d’immersion, on notera aussi la présence de quatre haut-parleurs Dolby Atmos.

Sur Netflix, j’ai trouvé l’expérience tout à fait confortable et à la hauteur. Je n’ai pas non plus été secoué et, sur Prime Video, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir reste évidemment largement plus agréable à regarder sur TV. J’enfonce des portes ouvertes.

Le poids de 445 grammes est par ailleurs bien réparti. Toutefois, les 7,05 mm d’épaisseur de la tablette se font ressentir en main. Cela reste très subtil, mais c’est à noter : la Xiaomi Redmi Pad n’est pas la tablette la plus fine que vous croiserez. Ce n’est d’ailleurs pas si grave, car la prise en main est plus marquée par le dos en métal. Pas de fioritures et une sensation agréable pour les doigts.

Lors de notre test complet, nous aurons à cœur de tester l’autonomie de la batterie de 8000 mAh. Celle-ci promet une longue autonomie si l’on en croit la marque. Notez cependant que la charge plafonnée à 18 W (mais avec un chargeur de 22,5 W) ne devrait pas permettre de retrouver rapidement les 100 % d’énergie.

Pour construire notre avis complet sur la Xiaomi Redmi Pad, nous nous attarderons aussi un peu sur les performances du MediaTek Helio G99 qui l’anime. Il ne faut pas s’attendre à quelque chose de démentiel, mais pour le moment, après quelques jours d’utilisation, la tablette ne m’a pas donné de raison de me plaindre.

Prix et date de sortie

La Xiaomi Redmi Pad est disponible à la vente « via les canaux officiels ». Prix public conseillé : 299 euros (4/128 Go). C’est 100 euros de moins que la Xiaomi Pad 5 de 2021.