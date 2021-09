Introduction

Voici notre test complet de la Xiaomi Pad 5. Cette tablette Android vient se positionner sur un segment tarifaire attractif tout en promettant une expérience utilisateur de haute volée en misant, entre autres, sur son écran 120 Hz et son Snapdragon 860.

La Xiaomi Pad 5 part avec une belle promesse : offrir un rapport qualité/prix alléchant pour une tablette Android. L’occasion de trouver une belle alternative aux ardoises d’Apple et Samsung ? Réponse dans notre test complet.

Xiaomi Pad 5 Fiche technique

Modèle Xiaomi Pad 5 Version de l'OS Android 11 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 11 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Densité de pixels 274 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 860 Mémoire vive (RAM) 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 13 Mpx

Appareil photo (frontal) 8 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Réseaux Wi-Fi 5 (ac) NFC Non Batterie 8720 mAh Dimensions 166,3 x 254,7 x 6,9 mm Poids 511 grammes Couleurs Noir, Blanc, Vert Prix 399 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une Pad 5 prêtée par Xiaomi.

Xiaomi Pad 5 Design

La Xiaomi Pad 5 est une tablette. Cette simple phrase pourrait suffire à décrire l’appareil, car il faut considérer ce produit pour ce qu’il est : une tablette. Ne vous méprenez pas : le produit jouit de belles finitions et est agréable à utiliser. Toutefois, il ne cherche pas non plus à révolutionner les choses et ne pousse donc pas à fond la sophistication esthétique. Simplicité. Sobriété.

L’écran 16:10 est donc entouré de bordures bien visibles et assez larges pour accueillir l’appareil photo frontal. Il n’y a en effet pas de poinçon. Est-ce un défaut ? Pas du tout, il s’agit d’un design très classique et efficace.

À la manière de l’iPad Mini 6, la Xiaomi Pad 5 propose un bouton de déverrouillage sur la tranche du haut, celle qui est à l’opposé du port USB-C. Les touches du volume ne sont pas très loin, mais viennent se loger sur la tranche qui est dans le sens de la longueur. De la sorte, tous ces boutons physiques sont aux environs de l’angle supérieur droit si vous tenez la tablette à la verticale.

Il faut un petit temps d’adaptation pour ne pas se tromper et appuyer par mégarde sur la mauvaise touche. Rien de bien méchant. Au dos, la surface en aluminium est homogène et peut accrocher les traces de doigt à force de manipuler la Pad 5. Xiaomi a aussi intégré un module photo très simple et peu protubérant. Pour l’usage que vous en ferez, il n’y avait pas besoin de plus.

Les tranches sont plates sur le cadre, également en aluminium. Aucune gêne ne s’en dégage grâce aux angles bien travaillés.

Pour les dimensions, retenez que cette Xiaomi Pad 5 mesure 254,7 x 166,3 x 6,9 mm pour un poids de 511 grammes. Il y a par ailleurs quatre grilles de haut-parleurs.

Xiaomi Pad 5 Écran

Taux de rafraîchissement à 120 Hz et définition WQHD+. Vous n’avez pas trop de souci à vous faire du côté de l’écran IPS LCD de 11 pouces (ratio 16:10). La navigation est fluide et les contenus agréables à visionner dans l’ensemble.

On regrettera par moment un petit manque de contraste par rapport à une belle dalle OLED, mais nous n’allons pas bouder notre plaisir. Hélas, la tablette ne semblait pas bien compatible avec le logiciel CalMAN de Portrait Displays que nous utilisons pour nos mesures d’écran.

Impossible donc d’analyser le taux de couverture de l’espace DCI-P3 ou le Delta E moyen. Cependant, avec le mode d’affichage saturé, on mesure une température des couleurs à 7500 K, ce qui témoigne d’une dominante bleue.

Rien de bien méchant, vous pouvez incorporer beaucoup plus de rouge avec le mode basique, mais notre recommandation est de rester sur l’option automatique par défaut qui ajuste la colorimétrie de l’écran en fonction de la luminosité ambiante.

En parlant de luminosité, celle de l’écran monte jusqu’à 465 cd/m². Cela ne sera pas toujours suffisant si vous l’utilisez en extérieur. Mais comme vous serez très certainement plus amené à vous en servir en intérieur, cela devrait largement suffire.

Xiaomi Pad 5 Logiciel

Pour l’interface, Xiaomi s’appuie sur sa solution maison MIUI 12.5 basée sur Android 11. Ainsi, si vous avez l’habitude des smartphones de la marque chinoise, vous retrouverez vite vos repères sur cette tablette.

Le centre de contrôle est toujours de la partie et il est activé par défaut. Ainsi, vous verrez le panneau des raccourcis séparément de celui des notifications. En fonction de la zone de l’écran où vous faites glisser votre doigt, vous afficherez l’un des deux.

Le centre de contrôle est assez particulier sur Android, mais s’inspire de ce que propose iOS. Si cet affichage vous gêne, vous pouvez faire un tour dans les paramètres pour désactiver l’option. Vous avez aussi la main sur le tiroir d’applications (avec ou sans classification des apps par catégories) et sur le type de navigation (barre classique ou par gestes).

Pour celles et ceux qui cherchent à être efficaces, vous pouvez afficher deux applications en même temps. Si vous voulez en ouvrir une troisième, il faudra passer par l’outil de fenêtre flottante qui pour l’afficher par-dessus. Soulignons le fait que le format 16:10 est un chouia moins adapté pour la productivité que des ratios plus carrés comme le 3:2 par exemple qui affiche davantage de contenus.

Ainsi, la tablette est surtout idéale pour de la consommation de contenus (vidéo, web, jeux, etc.) que pour de la production. D’ailleurs, Netflix est préinstallé sur la Xiaomi Pad 5 et celle-ci peut d’ailleurs afficher les films et séries en SVoD avec un flux HD vu qu’elle est certifiée Widevine L1 (c’est le DRM de Google permettant d’accéder à une meilleure qualité sur ces plateformes de streaming).

Au quotidien, il faut aussi savoir que la Xiaomi Pad 5 ne fera pas de miracle. L’objet reste une tablette sous Android et ne peut pas surmonter certains obstacles inhérents à cet écosystème. Malgré de jolis progrès au cours des dernières années, plusieurs applications ne s’adapteront pas parfaitement à ce format d’appareils ou se contenteront de s’afficher en plus gros sans que cela ne soit forcément très agréable visuellement.

Ce n’est heureusement pas le cas de services Google comme YouTube. Sachez aussi que les paramètres système s’affichent en deux colonnes au format horizontal pour être plus pratiques.

Au-delà de cela, notez l’absence de lecteur d’empreintes sur la tablette. C’est un peu dommage. En outre, le patch de sécurité date de juillet 2021 au moment où nous écrivons ces lignes (fin septembre). C’est encore acceptable, mais il ne faudrait pas tarder plus longtemps pour déployer une mise à jour. Du côté des points positifs : je n’ai pas eu à souffrir une seule fois de l’enquiquinant antivirus que Xiaomi adore pourtant lancer au téléchargement d’une application.

Un mot sur le stylet

Pour en revenir à la productivité, il faut aussi préciser que la Xiaomi Pad 5 est compatible avec un stylet Smart Pen. Cet accessoire permet de prendre des notes manuscrites, de dessiner sur la tablette ou tout simplement de naviguer sur l’interface avec plus de précision.

Deux boutons physiques équipent le stylet : l’un sert à écrire sur la tablette, l’autre à prendre une capture d’écran, notamment si vous ne voulez enregistrer qu’une partie bien précise à délimiter avec la pointe du Smart Pen.

Vous pouvez par ailleurs fixer le stylet sur l’une des tranches de la tablette grâce à des aimants. Il faut 18 minutes pour charger complètement le Smart Pen. Malheureusement, nous n’avons pas pu tester cet accessoire.

Xiaomi Pad 5 Audio

Les quatre haut-parleurs de la Xiaomi Pad 5 se montrent satisfaisants en termes de restitution du son, mais on n’aurait pas craché sur quelques basses plus marquées. Cela fera toutefois parfaitement l’affaire pour une soirée détente passée à regarder un film ou une série dans son lit.

À certains moments, j’ai ressenti une différence notable de puissance entre les haut-parleurs situés près du port USB-C et ceux de l’autre côté. Cela nuit un peu à la bonne spatialisation du son.

Xiaomi Pad 5 Photo

La photo n’est pas une partie très importante sur une tablette. Pas de surprise donc : le capteur principal de 13 mégapixels au dos de cette Xiaomi Pad 5 ne sera pas votre meilleur allié pour des photos de vacances.

Les clichés qu’il produit se distinguent par une colorimétrie souvent trop chaude qui donne un effet pastel aux images. La gestion de la dynamique est assez moyenne quand le niveau des détails est plutôt faible.

En façade, le capteur de 8 mégapixels un peu trop lisses. Mais qu’importe, il est surtout utile pour les visioconférences.

À cet égard, il se montre aussi efficace qu’une webcam classique pour PC.

Xiaomi Pad 5 Performances

Avec un Snapdragon 860, la Xiaomi Pad 5 veut gagner le droit d’être qualifiée de tablette puissante. Mission réussie. Sur le jeu Fortnite, les parties se lancent par défaut en qualité Épique, soit la plus élevée disponible.

Vous profiterez de parties très belles graphiquement — ce qui est d’autant plus appréciable sur grand écran –, mais attention à l’option 30 FPS qui peut provoquer des chutes de framerate marquée. Combinez donc la qualité Épique avec du 20 FPS ou abaissez le niveau des graphismes, en fonction de vos préférences. La stabilité sera sensiblement meilleure.

Modèle Xiaomi Pad 5 Samsung Galaxy Tab S7 FE Apple iPad mini 6 (2021) AnTuTu 9 560827 386601 795846 AnTuTu CPU 144047 120843 210280 AnTuTu GPU 196994 93144 332959 AnTuTu MEM 95177 72995 122632 AnTuTu UX 124609 99619 129975 PC Mark 3.0 11174 8488 N/C 3DMark Slingshot Extreme 5959 2703 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 6871 2543 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 4068 3463 N/C 3DMark Wild Life 3322 1103 3413 3DMark Wild Life framerate moyen 19.90 FPS 6.60 FPS 20 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 16 / 19 FPS N/C 57 / 114 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 24 / 46 FPS N/C 57 / 103 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 102 FPS N/C 59 / 156 FPS Lecture / écriture séquentielle 1455 / 526 Mo/s 934 / 497 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire 51020 / 47430.7 IOPS 47376 / 46078 IOPS N/C

Les benchmarks ci-dessus montrent par ailleurs que la Xiaomi Pad 5 se montre sans pitié avec la Galaxy Tab S7 FE de Samsung vendue pourtant à un prix considérablement plus élevé. Comptez aussi sur 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi Pad 5 Batterie

C’est une batterie de 8720 mAh qui anime la tablette. Avec cette dernière, l’appareil se montre plutôt fiable. On peut remarquer une chute un peu plus accrue du niveau d’énergie lorsqu’on pousse le bouchon un peu loin sur le bingewatching de séries Netflix, mais rien de vraiment anormal ou inquiétant.

Avec un usage classique, où vous allez surtout l’utiliser le matin et le soir à la maison, vous pouvez miser sur deux à trois jours loin d’une prise. Cependant dès que vous solliciterez davantage la Xiaomi Pad tout au long de la journée, que ce soit pour le travail ou pour vous adonner intensément à des films ou jeux vidéo, il faudra la recharger le soir en allant vous coucher.

Rassurez-vous en tout cas, la batterie ne fond jamais comme neige au soleil. À titre d’exemple, une partie de Fortnite en qualité Épique me faisait perdre plus ou moins 7 % sur des parties de 30 minutes. Ce n’est pas trop mal.

Côté charge, le bloc de 22,5 W fourni dans la boîte a besoin d’un peu plus de deux heures pour faire passer la tablette de 13 à 100 % d’énergie.

Xiaomi Pad 5 Prix et disponibilité

La Xiaomi Pad 5 est vendue en France au prix de 399 euros en deux coloris : gris et blanc. Ce tarif conseillé chute même de 100 euros pendant quelques heures seulement, jusqu’à 28 septembre à 23h59, dans le cadre d’une offre de lancement.