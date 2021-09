Introduction

La Samsung Galaxy Tab S7 FE repose sur l’idée d’une tablette haut de gamme associée à de petits compromis. L’idée étant de contenir au maximum son prix, comparé à une Galaxy Tab S7+ plus aboutie. Est-elle pour autant convaincante au quotidien ? Réponse dans ce test.

Officialisée en mai 2021, la Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G joue la carte de la tablette haut de gamme aux légers compromis. La firme coréenne veut rendre son produit attractif, à l’image de ce qu’elle a pu expérimenter avec succès avec le Galaxy S20 FE, version proche mais plus abordable du Galaxy S20.

Cette stratégie commerciale s’étend donc à l’univers des tablettes, où la Galaxy Tab S7 FE ressemble comme deux gouttes d’eau à la Galaxy Tab S7+. De petites concessions ont donc été faites au niveau de l’écran, du processeur, des haut-parleurs ou encore du stylet S-Pen. Pour quels impacts sur l’expérience utilisateur ? Réponse dans ce test.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Tab S7 FE Version de l'OS Android 11 Interface constructeur One UI Taille d'écran 12.4 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Densité de pixels 243 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 750G Mémoire vive (RAM) 4 Go, 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 5 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Réseaux LTE, Wi-Fi 5 (ac), 5G NFC Non Batterie 10090 mAh Dimensions 185 x 284,8 x 6,3 mm Poids 608 grammes Couleurs Noir, Argent, Vert, Rose Prix 669 € Fiche produit

Le test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par Samsung.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Design

La Galaxy Tab S7 FE 5G ressemble comme deux gouttes d’eau à la version Plus. En fait, il est extrêmement difficile de les différencier, à un petit détail près : le nombre de capteurs photo arrière, au nombre d’un sur notre protagoniste du jour, contre deux sur sa grande sœur. Pour le reste, vous avez affaire à deux beaux clones.

Tranches plates, coins arrondis, finitions soignées, écran de 12,4 pouces : cette Tab S7 FE 5G reflète le savoir-faire de Samsung et reprend les points forts de l’itération Plus. Encore une fois, les similitudes avec l’iPad Pro planent dans l’air. En revanche, ses mensurations diffèrent et prennent du galon.

Comptez sur une épaisseur de 6,3 mm, une largeur de 185 mm, une hauteur de 284,8 mm et un poids de 608 grammes, lorsque la Tab S7+ se la joue encore plus taille de guêpe avec une épaisseur de 5,7 mm et un poids de 575 grammes. Ne vous inquiétez pas : cela n’impacte pas vraiment la prise en main de la Tab S7 FE.

En revanche, la taille de la tablette ne conviendra peut-être pas à toutes les mains : les petites menottes comme les miennes ont parfois eu du mal à la manipuler avec aisance. Mine de rien, c’est un produit relativement grand que vous avez entre vos doigts. Il faut s’y faire et l’appréhender. La tenir à une main fera appel à votre adresse.

Sa façade arrière accueille toujours un système aimanté dédié au stylet S Pen. Pour le positionner correctement, pointez la mine vers le module photo. Lorsque la tablette est posée à plat, le stylet « collé à son derrière » peut faire office de petit support pour incliner l’écran vers le haut.

Les tranches plates profitent elles aussi de bandes magnétiques en revanche moins accrocheuses. Mais finalement, c’est bien l’absence d’étui ou d’un rangement qui marque : le S Pen peut vite se perdre dans votre lit, votre appartement ou au travail, faute d’emplacement pour le garder bien au chaud.

Si vous tenez votre tablette en format paysage avec le module photo placé dans le coin supérieur gauche, vous retrouvez les boutons d’alimentation et de volume, ainsi que l’emplacement pour la carte SIM et MicroSD sur la tranche supérieure. Les parties latérales intègrent un haut-parleur chacune — contre deux sur la Tab S7 Plus.

Sur la tranche inférieure se trouve la connectique relative à un potentiel clavier externe. Samsung a aussi décidé de faire l’impasse sur tout capteur d’empreinte digitale. Il faut donc se contenter d’un déverrouillage via la reconnaissance faciale.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Écran

On vous le disait plus tôt, des petites concessions ont été faites pour baisser au maximum le prix de la Tab S7 FE. Ces fameux compromis concernent notamment l’écran de 12,4 pouces, qui opte pour une technologie TFT LCD, contre de l’OLED sur la version Plus.

Forcément, les contrastes observés ne sont pas aussi profonds. Avec de l’OLED, les pixels s’éteignent pour afficher du noir. Difficile de faire mieux. La dalle LCD de notre joujou du jour profite tout de même d’un très bon taux de contraste de 2185:1, d’après notre sonde et le logiciel Calman développé par Portrait Display.

Sa définition de 2560 x 1600 pixels fait aussi partie de ses points forts, tout comme la bonne couverture de l’espace colorimétrique sRGB, à hauteur de 136 %. En d’autres termes, vos mirettes ont affaire à une belle palette de couleurs. L’espace DCI-P3, plus difficile à gérer, est couvert à 91 %. Ce qui est correct, sans non plus être excellent.

Mention spéciale à la fidélité des couleurs, puisque le Delta E moyen s’élève à 4,19, lorsque l’indice de référence se situe autour de 3. Autrement dit, les couleurs affichées par l’écran respectent globalement la réalité. Saluons aussi la température de 6848 K, qui ne s’éloigne pas trop de la moyenne idéale de 6500 K.

Ici, la dalle tire un tout petit peu vers le bleu, mais on chipote. Dans l’ensemble, c’est très bien. La luminosité maximale de 470 cd/m² se situe dans la moyenne des écrans LCD. Vous ne rencontrerez donc pas de grand problème de lisibilité d’une manière générale, sauf peut-être en plein soleil.

Là où le bât blesse, c’est au niveau du taux de rafraîchissement. Exit la fréquence de 120 Hz de la Tab S7 Plus, place à un taux de 60 Hz quelque peu frustrant. On aurait en effet apprécié une fluidité parfaite au moment de scroll down un fil d’actualité sur Twitter par exemple. Ce n’est ici pas le cas, mais il faudra faire avec, ou plutôt sans.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Logiciel

Du côté de l’expérience logicielle, la Galaxy Tab S7 FE 5G exploite One UI 3.1 sous Android 11. Au moment de tester la tablette, la dernière mise à jour de sécurité datait du 1er juillet 2021. Bonne nouvelle : une nouvelle MAJ datant du 1er septembre a pu être téléchargée durant notre essai. Samsung figure donc ici comme un bon élève sur la régularité de ses patchs.

Cette mise à jour apporte avec elle deux petites nouveautés : la possibilité d’épingler vos applications favorites dans une barre des tâches latérale — pratique pour y accéder en un clic — et le multifenêtre pour toutes les applications en mode contextuel et fractionné, idéal pour la productivité.

Sinon, si vous êtes coutumiers de One UI, alors vous ne serez clairement pas dépaysés. L’OS du géant coréen s’utilise grosso modo comme sur un smartphone, avec un tiroir d’applications (swipe du bas vers le haut), une barre de statut complète et un accès aux paramètres rapides et aux notifications (swipe du haut vers le bas).

L’outil « Volets latéraux » apporte ce côté pratique pour accéder à des applications, quelques contacts favoris, des messages animés, la météo ou des actions rapides. Chaque volet peut être personnalisé comme bon vous semble. Chaque catégorie de volet se range les une derrière les autres en cas de sélections multiples.

One UI 3.1 profite d’une manière générale d’une bonne palette de personnalisations : il suffit de naviguer dans les paramètres pour s’amuser à trouver son bonheur. Notez simplement que la température de l’écran est immuable : aucun mode ni de jauge manuelle ne permettent de la modifier.

Un S Pen limité, mais toujours aussi ludique

Le stylet S Pen fourni avec la Galaxy Tab S7 FE 5G ne jouit d’aucune connectivité Bluetooth. Conséquences : les contrôles gestuels (prise de photos, diffusion de contenus, accès à des raccourcis) disponibles sur la Tab SE Plus ne sont que poussière avec notre modèle du jour.

Cet accessoire vous servira avant tout à naviguer sur votre tablette ou a effectuer quelques prises de notes manuscrites qui se transformeront en texte écrit, dont vous pouvez ensuite choisir la police et la taille.

La prise de note est toujours aussi bien pensée et agréable, alors que les afficionados de dessins peuvent s’amuser sur PENUP. Sur cette application, modifier la pression du stylet sur l’écran joue sur la grosseur du trait dessiné. C’est à la fois fluide, réactif et très ludique à utiliser.

On apprécie également la présence d’un curseur au moment d’approcher le stylet à quelques centimètres de l’écran : cela permet de bien cibler la zone sur laquelle vous souhaitez appuyer, sans vous tromper.

Samsung Dex, votre compagnon pour la productivité

Si vous souhaitez transformer votre tablette en PC sous Android, éclatez-vous avec le mode Samsung Dex. Pour en profiter, pensez à activer la fonction dans les paramètres rapides puis à brancher la Galaxy Tab S7 FE via le port USB-C (vers un HDMI pour un écran, par exemple).

Pour aller plus loin dans l’expérience et optimiser votre productivité, ajoutez une souris et un clavier. C’est comme si vous étiez, ou presque, sur un ordinateur. Votre écran utilisé en guise de support affiche les applications de votre tablette, dans une ergonomie PC.

Ce mode peut s’avérer pratique pour certaines tâches professionnelles, comme l’écriture de mail voire d’un article sur un fichier Drive. Regarder une série Netflix ou une vidéo YouTube sur un écran plus grand a aussi de quoi booster votre confort de visionnage.

Nous nous sommes aussi essayés à quelques jeux en connectant en Bluetooth une manette Xbox, sans grand succès : aucune touche ni bouton de la manette ne réagissaient durant une partie, sans raison apparente.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Des photos bof, une qualité vidéo correcte

Les prestations photographiques ont rarement été le fer de lance des tablettes Samsung. Ici, la Galaxy Tab S7 FE se contente du strict minimum avec un seul et unique capteur arrière de 8 mégapixels. Pas de quoi nous émoustiller, mais la caméra fait le job. Le petit plus : l’autofocus. Le petit moins : l’absence de flash.

En réalité, le capteur le plus important d’une tablette est bien celui placé sur la façade avant. Durant une visioconférence par exemple, c’est ce capteur qui garantira la bonne qualité de votre image. Celui de la Tab S7 FE propose une définition de 5 mégapixels.

Pour les vidéos (Full HD, 1920 x 1080, 30fps), le rendu final n’atteint pas la perfection ultime, mais il conviendra à la majorité d’entre vous malgré la présence d’un léger bruit. En contre-jour (photo n° 1), ne vous attendez pas à une gestion exceptionnelle : l’arrière de la scène est cramé.

Du côté des selfies, la Galaxy Tab S7 FE offre des images moyennes qui ne marqueront pas vraiment les esprits.

Si les tablettes jouissent d’un format confortable pour la consommation de contenus et la navigation Internet, la prise de photos s’avère quant à elle délicate. Dans la catégorie des formats pratiques et ergonomiques, la Galaxy Tab S7 FE ne se hisse pas en haut du tableau.

Un support comme une coque ou un socle paraît vraiment indispensable pour maintenir le modèle en place, sans effort.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Audio

Toujours au chapitre des concessions, Samsung a revu à la baisse le nombre de haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour cette version FE : comptez-en deux au lieu de quatre. Forcément, la puissance sonore de la tablette en prend un petit coup, mais n’en reste pas moins suffisante pour regarder des films et des documentaires, tout seul ou à deux. La qualité est par ailleurs très correcte.

La Tab S7 FE supporte les codecs audio suivants : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. L’APTX figure parmi les absents.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Performances

Les compromis pointent à tous les étages, notamment à celui des performances. Exit le SoC Qualcomm Snapdragon 865+ intégré dans la Tab S7 Plus, place à un processeur Qualcomm de série 7 : le Snapdragon 750G plus précisément, quelque peu daté puisque présenté en septembre 2020.

Ce SoC destiné au milieu de gamme est associé à 4 Go de RAM. Là encore, c’est un petit pas en arrière comparé à l’itération Plus, puisqu’aucune configuration avec 6 Go de RAM n’est disponible.

Pour aller plus loin

Comment sont testés les smartphones chez Frandroid ?

Rassurez-vous : pour des tâches quotidiennes somme toute classiques, la tablette ne flanche pas et assure le coup. Vous remarquerez peut-être de toutes petites latences durant vos sessions, mais rien de rédhibitoire.

Netflix, Facebook, Twitter, YouTube, bureautique : les usages de cette tablette sont à la hauteur de ses performances, et conviendront à des activités numériques relativement classiques.

Modèle Samsung Galaxy Tab S7 FE Samsung Galaxy Tab S7 Plus AnTuTu 9 386601 N/C AnTuTu 8 N/C 587072 AnTuTu CPU 120843 168213 AnTuTu GPU 93144 236454 AnTuTu MEM 72995 90509 AnTuTu UX 99619 91896 PC Mark 2.0 N/C 12331 PC Mark 3.0 8488 N/C 3DMark Slingshot Extreme 2703 6868 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2543 8562 3DMark Slingshot Extreme Physics 3463 4058 3DMark Wild Life 1103 4037 3DMark Wild Life framerate moyen 6.60 FPS 24.20 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 26 / 22 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 24 / 54 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 65 / 127 FPS Lecture / écriture séquentielle 934 / 497 Mo/s 1573.85 / 727.15 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 47376 / 46078 IOPS 56862.68 / 54807.32 IOPS Voir plus de benchmarks

Au jeu des comparaisons, il n’y a pas photo : la Tab S7 FE se fait surclasser par la Tab S7+ sur grosso modo tous les tableaux. Mais ce n’est absolument pas une surprise au regard de leur puce respective, qui ne boxent pas dans la même catégorie.

Nous nous sommes enfin essayés à Fortnite, limité à 30 IPS et une qualité « Moyenne » (c’est le maximum proposé) avec une résolution 3D à 75 %. Visuellement, le jeu pique les yeux tant l’effet pixellisé est présent.

En pratique, les performances de la tablette offrent une fluidité correcte… qui est saccadée par des ralentissements en raison de chutes de FPS. Aussi, l’ergonomie de la tablette rend l’expérience utilisateur contraignante : en jeu, il est difficile d’accéder à certaines touches.

Par contre, le jeu de courses automobiles Asphalt 9: Legends se prête à merveille à cette tablette, et exploite à la fois la bonne qualité d’écran et l’ergonomie globale du produit. Le confort visuel est au rendez-vous.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Autonomie

Les Tab S7 FE et S7+ embarquent la même capacité de batterie de 10 090 mAh. Sur la version haut de gamme, l’autonomie n’avait guère impressionné, sans non plus être totalement à la peine.

Dans les grandes lignes, elle encaissait une journée et demie lors d’une utilisation mêlant Internet, vidéo et bureautique en continu. La Tab S7 FE se montre un poil plus endurante, à cause, ou plutôt grâce dans ce cas-là, à son taux de 60 Hz moins consommateur.

Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice à l’usage plus modéré — vous utilisez la tablette le soir, pour le pur loisir –, alors son endurance monte en galon et grimpe à plusieurs jours. Vous aurez juste besoin de la recharger une petite fois dans la semaine.

Sur le plan de la recharge, constat mi-figue mi-raisin : d’un côté, la tablette est compatible avec une puissance de charge de 45 W, mais n’embarque avec elle qu’un bloc de 15 W. Ce n’est pas folichon. Conséquences : comptez un poil moins de 3h30 pour grimper à 100 %.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Prix et date de sortie

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est disponible sur le site officiel de la marque coréenne en deux versions différentes : l’une en Wi-Fi, facturée à 599 et 649 euros en configuration 64 et 128 Go, respectivement. L’autre en 5G, vendue 669 et 719 euros en configuration 64 et 128 Go.