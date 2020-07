Snapdragon 865+ : le processeur des smartphone hauts de gamme de fin 2020

Qualcomm a présenté son tout dernier SoC haut de gamme, qui devrait équiper les smartphones premium jusqu'à la fin de l'année, le Snapdragon 865 Plus -- ou 865+. Il sera intégré dès la fin juillet sur le ROG Phone 3.

Comme l’an dernier, Qualcomm compte équiper les smartphones haut de gamme du second semestre 2020 d’un SoC légèrement amélioré. En effet, après le Snapdragon 865 dévoilé en fin d’année dernière lors du congrès annuel du fournisseur à Hawaï, la marque a présenté ce mardi son nouveau SoC haut de gamme, le Snapdragon 865 Plus.

Il s’agit, comme pour le Snapdragon 855+ l’an dernier, d’une puce un peu plus performante que le modèle précédent, mais qui conserve la même architecture globale. On retrouve ainsi un processeur avec huit cœurs :

quatre cœurs Cortex-A55 à 1,8 GHz

trois cœurs Cortex A-77 à 2,42 GHz

un cœur Cortex-A77 à 3,1 GHz

C’est donc sur ce dernier cœur Kryo 585 basé sur le Cortex-A77 que le Snapdragon 865+ innove, puisque sa fréquence passe de 2,84 GHz sur le Snapdragon 865 à 3,1 GHz sur le Snapdragon 865 Plus. De quoi proposer selon Qualcomm un gain de puissance de 10 % sur les tâches les plus gourmandes.

En plus de ce cœur de processeur, le Snapdragon 855 Plus innove également sur la puce graphique. On retrouve bel et bien la même puce Adreno 650, mais elle est censée être 10 % plus rapide dans le rendu graphique. Parmi les fonctionnalités permises par ce GPU, Qualcomm cite « des séquences de jeu ultra fluides en 5G avec une fréquence de 144 images par seconde, et du jeu en HDR 10 bits pour fournir des détails cinématiques avec des milliards de teintes de couleurs ».

Un premier smartphone avec Snapdragon 855 Plus dès la fin du mois

Concernant le modem, on retrouve la même compatibilité 5G que sur le Snapdragon 865, avec un Snapdragon X55 obligatoire, mais qui n’est toujours pas intégré directement au SoC. Pour le Wi-Fi, le Snapdragon 865 Plus passe cependant du système FastConnect 6800 au FastConnect 6900. De quoi permettre un débit théorique de 3,6 Gbps contre 1,774 Gbps pour la précédente norme de Qualcomm.

Pour l’heure, un seul smartphone intégrant le futur Snapdragon 865+ de Qualcomma été annoncé. Il s’agira de l’Asus ROG Phone 3 dont l’annonce officielle est prévue pour le 22 juillet prochain. Nul doute néanmoins que d’autres constructeurs suivront rapidement les pas de la marque taïwanaise. L’an dernier, si le Snapdragon 855 Plus avait d’abord été adopté par des smartphones orientés gaming, on l’a rapidement retrouvé sur des smartphones plus classiques comme le OnePlus 7T, le Realme X2 Pro, le Vivo Nex 3 ou le Samsung Galaxy Z Flip.