Étaler le paiement de son iPhone 16 ou sa PS5 sur 24 mois, c’est possible chez Pixmania

Avec des prix qui frôlent régulièrement la barre des 1000 euros, même après plusieurs mois de commercialisation, les smartphones de dernière génération sont particulièrement onéreux. Étaler son paiement sur plusieurs dizaines de mois : c’est la solution trouvée par Pixmania pour palier ces hausses de prix.

Jusqu’au 7 mai, ce sont les French Days chez Pixmania. Non seulement la marketplace française affiche de belles promotions sur les smartphones, PC et consoles de dernière génération, mais en plus elle propose un système de paiement unique en son genre.

Que ce soit un Samsung Galaxy S25, un iPhone 16 ou une Playstation 5 Slim, Pixmania propose plusieurs façons de l’acquérir : en achat comptant classique, via un système de double reprise et enfin via un étalement de paiement pouvant aller jusqu’à 36 mois. Des options de financement qui s’appuient sur Younited, un organisme de crédit partenaire de Pixmania.

Voici quelques-unes des offres les plus intéressantes affichées par Pixmania actuellement.

Le Samsung Galaxy S25 (256 Go, Marine) est à 676 euros comptant ou à partir de 15,12 euros¹ par mois* pendant 24 mois avec le code FRENCH25

L’iPhone 16 (128 Go, Noir) est à 784 euros comptant ou à partir de 14,51 euros² par mois* pendant 24 mois avec le code FRENCH40

L’iPhone 16 Pro (128 Go, Noir) est à 995 euros comptant ou à partir de 18,27 euros³ par mois* pendant 24 mois avec le code FRENCH40

La PlayStation 5 Slim Standard 1 To est à 593,83 euros comptant ou à partir de 24,67 euros⁴ par mois* pendant 24 mois avec le code FRENCH25.

D’une manière générale, pendant les French Days chez Pixmania, il est possible de réduire le prix de ses achats. Les codes suivants sont valables du 30/04 au 07/05 :

-25€ de réduction dès 500€ d’achat avec le code FRENCH25

-40€ de réduction dès 800€ d’achat avec le code FRENCH40

Comptant, Double Reprise ou paiement en 36 mois : il y a forcément une offre pour vous chez Pixmania

Si vous avez cliqué sur l’un des liens de notre sélection de produits en promotion chez Pixmania, vous avez certainement remarqué la singularité de l’e-commercant. Pixmania affiche en effet deux types de paiements possible : le paiement mensuel et le paiement comptant.

Pixmania propose de nombreux modes de financement, que ce soit en paiement mensuel ou en paiement comptant.

Dans le cas du paiement mensuel, Pixmania vous propose d’étaler le paiement du téléphone sur plusieurs mois, avec la possibilité de l’acheter à la fin. Prenons le cas de l’iPhone 16. Pixmania propose 3 types de « paiement mensuel » :

La « Double Reprise » est une offre unique, proposée uniquement par Pixmania. Le principe est simple : vous étalez le paiement de l’iPhone 16 sur 24 ou 36 mois. Par défaut, le prix mensuel affiché prend en compte le prix de reprise de votre ancien téléphone (qui fait baisser le montant des mensualités en fonction de son prix de rachat), le paiement du smartphone sur 24 mois ainsi que les intérêts du prêt permettant d’étaler le paiement sur 24 mois*.

Avec la double reprise, il est possible de faire baisser le prix des mensualités de l’iPhone 16.

Au bout de 24 mois, Pixmania vous laisse le choix. Soit vous renvoyez l’appareil et dans ce cas Pixmania s’engage à le racheter à un prix garanti (sous condition de l’état du téléphone). Soit vous décidez. La Double Reprise permet alors de garantir un prix de rachat au bout de 24 mois.

Soit, au bout de 24 mois, vous décidez de le conserver. Dans ce cas, vous vous engagez à payer un an de mensualité supplémentaire et le téléphone est à vous.

Pixmania et son partenaire financier Younited, qui s’occupe de la partie crédit, vont encore plus loin. Vous avez la possibilité d’étaler le paiement de votre smartphone sans reprise de votre ancien smartphone (« Reprise flexible ») ou d’étaler simplement l’achat de votre smartphone de 12 à 36 mois (« Prix Standard »).

Quel que soit votre choix, il faut savoir que cet étalement de paiement est lié à un crédit, avec des taux d’intérêt. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

La dernière option de financement proposée par Pixmania est le « Paiement comptant ». C’est le plus simple, il s’agit du prix total de l’appareil que vous pouvez payer dès aujourd’hui. Vous entrez vos coordonnées, vous payez et l’appareil est à vous quelques jours plus tard.

Les meilleures offres de Pixmania pendant les French Days

Le Samsung Galaxy S25 (256 Go) à 676 euros

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les Galaxy S de 2025 sont un bon cru cette année. Samsung a conservé le design réussi des précédentes générations tout en introduisant de nombreuses fonctionnalités IA. Noté 8/10 par la rédaction de Frandroid, celle-ci a particulièrement apprécié ses performances, son écran très lumineux et surtout sa nouvelle interface, One UI 7, entièrement rafraîchie.

L’iPhone 16 à 784 euros

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Vous aimez l’interface iOS ? Les petits smartphones ? Et un appareil qui peut tenir cinq ans sans problème ? Alors l’iPhone 16 est fait pour vous. Avec son petit écran de 6,1 pouces, sa puce surpuissante Apple A18 et au moins 5 ou 6 ans de mises à jour, « l’entrée de gamme » d’Apple a de solides arguments.

L’iPhone 16 Pro à 995 euros

Et si vous voulez le meilleur iPhone du moment, l’iPhone 16 Pro est également à très bon prix chez Pixmania. Ici, on passe au niveau supérieur en termes de design (son cadre est en titane), de photo (excellent en basse luminosité) et évidemment en termes de puissance (puce Apple A18 Pro). Vous ne trouverez pas mieux avant septembre prochain, lors de la prochaine Keynote Apple.

La PlayStation 5 Slim Standard 1 To à 504 euros

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Oblivion Remastered, Final Fantasy VII Rebirth, Marvel’s Spider-Man 2… La PS5 ne manque pas de bonnes exclues et s’apprête à accueillir dans quelques mois un certain GTA VI. Si son prix a augmenté récemment, Pixmania affiche l’une des meilleures offres du web français actuellement avec la PS5 Slim dans sa version standard à 504 euros.

Retrouvez la PS5 Slim Standard chez Pixmania FRENCH25

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

