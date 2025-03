Trop fin, trop fragile ? Apple aurait abandonné l’iPhone 17 Air géant

Un iPhone ultra-fin avec un écran géant ? Ça sonnait bien, mais Apple aurait dit stop, hanté par le souvenir du Bendgate.

Cette année, on va manger du smartphone ultra fin. Samsung, Realme, Tecno… et Apple.

Il est question d’un iPhone si fin qu’il pourrait presque se glisser sous une porte. Plusieurs tailles d’écran aurait été imaginé… dont un avec un écran immense de 6,9 pouces de diagonale, digne des plus grands modèles Pro Max.

Pour aller plus loin

Galaxy S25 Edge, iPhone 17 Air… J’ai touché un smartphone ultra fin, et ça m’a fait changer d’avis

3 mois offerts sur les forfaits Boostez votre pouvoir d’achat avec les forfaits La Poste Mobile à petits prix. Sans engagement et avec les trois premiers mois offerts !

Mais selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et habitué des scoops sur la marque à la pomme, ce projet aurait été mis au placard. La raison ? Une vieille peur qui hante encore Cupertino : le Bendgate. Vous savez, cette histoire de 2014 où l’iPhone 6 Plus se tordait dans les poches un peu trop serrées. Pas franchement le genre de souvenir qu’Apple voudrait raviver.

Alors, que s’est-il passé exactement ? D’après Mark Gurman, Apple aurait conçu cet iPhone 17 Air version XXL, avec un écran aussi grand que celui du Pro Max actuel. Mais en le rendant ultra-mince – une prouesse technique que la marque affectionne – ils auraient réalisé que la solidité pourrait en prendre un coup. Un écran géant sur un corps fin comme une feuille de papier, ça pourrait se plier au moindre faux mouvement. Le spectre du Bendgate 2.0 aurait suffi à faire trembler les ingénieurs, qui auraient décidé de ne pas tenter le diable.

Juste des ambitions revues à la baisse

Mais pas de panique, l’iPhone 17 Air ne serait pas complètement abandonné. Apple aurait simplement revu ses ambitions à la baisse – ou plutôt à une taille plus raisonnable. Les dernières rumeurs parlent d’un écran de 6,6 pouces, toujours avec des caractéristiques alléchantes : un taux de rafraîchissement ProMotion à 120 Hz, une puce A19 dernier cri, et même un modem C1 made in Apple.

Pour aller plus loin

iPhone 17, iOS 19, Watch Ultra 3, MacBook Pro M5 : pourquoi l’automne 2025 va secouer Apple

Côté design, on resterait dans la lignée des iPhone modernes : Dynamic Island, un appareil photo de 48 mégapixels à l’arrière – un seul, comme le 16e – et une épaisseur réduite qui ferait de cet iPhone 17 Air le successeur logique de l’iPhone 16 Plus.

Bref, en attendant septembre 2025, date supposée du lancement, l’iPhone 17 Air fait beaucoup parler de lui.