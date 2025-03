Encore un smartphone ultra fin qui ridiculise Samsung

Un smartphone ultra fin, c’est la grande mode de 2025. Samsung a montré son S25 Edge, mais Realme riposte avec le P3 Ultra 5G.

Realme P3 Ultra 5G // Source : Beebom sur X

On commence avec une petite dose d’ironie bien placée. Samsung, le géant sud-coréen, a voulu faire un coup d’éclat en dévoilant son Galaxy S25 Edge à l’Unpacked.

Un téléphone ultra-fin, teasé comme une révolution, mais toujours pas dans les rayons. Pendant ce temps, la concurrence chinoise, elle, ne perd pas une seconde. Tecno a déjà dégainé un modèle fin au MWC, et maintenant, c’est au tour de Realme de voler la vedette avec son P3 Ultra 5G. On dirait presque une blague : Samsung tease, et les autres en profitent.

Alors, ce Realme P3 Ultra 5G, qu’est-ce qu’il a dans le ventre ? Déjà, il affiche une épaisseur de 7,38 mm – pas mal pour un téléphone qui embarque une batterie énorme de 6000 mAh. Oui… 6000 mAh dans un corps aussi fin.

Realme P3 Ultra 5G // Source : Beebom sur X

Pour comparaison, on pourrait penser qu’il faut sacrifier l’autonomie pour être sveltes. Realme, lui, semble avoir trouvé la formule magique, peut-être grâce à une technologie de batterie au silicium-carbone, plus dense et efficace que le lithium classique. Ajoutez à ça deux caméras arrière, et on a un sérieux concurrent.

Une belle fiche technique

Côté caractéristiques, le P3 Ultra 5G ne rigole pas. Son écran, c’est du 6,83 pouces en AMOLED avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans le ventre, on trouve le processeur Dimensity 8350 Ultra de MediaTek, une puce qui promet des performances solides.

Realme P3 Ultra 5G // Source : Beebom sur X

Mais ce n’est pas tout. Le P3 Ultra embarque aussi un taux d’échantillonnage tactile de 2500 Hz (en gros, l’écran détecte vos doigts ultra-rapidement, idéal pour les réflexes en jeu), une RAM LPDDR5x, et un stockage UFS 3.1. Pour les vidéastes, il filme en 4K à 60 FPS. Et pour éviter la surchauffe, Realme a intégré un système de refroidissement à chambre à vapeur de 6050 mm². C’est une des problématiques des smartphones fins : évacuer correctement la chaleur émise par le processeur et l’écran.

Realme P3 Ultra 5G // Source : Beebom sur X

On a aussi la charge rapide 80W avec AI Bypass (une techno qui protège la batterie en évitant de la surcharger). Bref, ce Realme ne fait pas semblant, et il met une sacrée pression sur le Galaxy S25 Edge, qui reste dans les starting-blocks.

Realme P3 Ultra 5G // Source : Beebom sur X

L’ironie face à l’iPhone 17 Air

Et pendant que Samsung et Realme se chamaillent, un autre joueur observe depuis Cupertino : Apple. Les rumeurs autour de l’iPhone 17 Air, un modèle supposément ultra-fin prévu pour septembre 2025, ajoutent une couche d’humour à l’histoire.

En plus du P3 Ultra 5G, Realme lance un Realme P3 “classique” avec un Snapdragon 6 Gen 4 – un modèle un peu plus sage, mais tout aussi intéressant.