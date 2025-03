Galaxy S25 Edge, iPhone 17 Air… J’ai touché un smartphone ultra fin, et ça m’a fait changer d’avis

Les smartphones ultra fins, je n’y croyais pas trop… jusqu’à ce que j’en prenne un en main. Spoiler : ça change tout !

Tecno Spark Slim et l’iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Bon, je vais être honnête avec vous : jusqu’à récemment, les smartphones ultra fins, ça ne me parlait pas trop. Quand j’ai vu le Galaxy S25 Edge sous une cloche à l’événement Unpacked de Samsung, ou encore les rumeurs persistantes sur un iPhone 17 Air, je me suis dit : « Mouais, encore un gadget pour frimer, mais en pratique, ça doit être plein de compromis. » Et puis, au MWC, j’ai pris en main le Tecno Spark Slim, et là… je me suis peut-être trompé.

Galaxy S25 Edge // Source : Frandroid

Pour vous situer, le Galaxy S25 Edge, c’est le futur smartphone de Samsung. On l’a vu à l’Unpacked et au MWC 2025, mais seulement de loin, protégé. Pas encore dispo dans les magasins, juste teasé pour nous donner envie.

On parle d’une épaisseur autour de 5,5 mm (à confirmer), contre 7,2 mm pour le Galaxy S25 classique. L’iPhone 17 Air, lui, est encore dans les rumeurs, mais ça fait des mois qu’on entend dire qu’Apple prépare un modèle ultra fin. Et le Tecno Spark Slim ? Il existe. 5,75 mm d’épaisseur.

Pourquoi j’étais sceptique (et c’est normal)

Alors, pourquoi je n’étais pas convaincu au départ ? Parce que, soyons réalistes, un smartphone ultra fin, ça semble impliquer des sacrifices.

D’abord, la photo : pour avoir un bon appareil, il faut un capteur et une optique de qualité, et ça prend de la place. Ensuite, la batterie : plus c’est fin, moins on peut caser de capacité, à moins d’avoir une densité de dingue (la densité, c’est combien d’énergie vous pouvez stocker dans un petit espace). Et enfin, les performances : un processeur puissant, ça chauffe, et pour refroidir ça, il faut un système de refroidissement – un truc avec des petites chambres à vapeur ou des matériaux spéciaux – qui, devinez quoi, prend aussi de la place. Bref, pour moi, un téléphone ultra fin, c’était un peu un pari risqué.

Mais en y réfléchissant, je me suis dit que ces smartphones avaient quand même avoir un intérêt. Ce sont des vitrines technologiques, des prototypes qui poussent les ingénieurs à innover. Une meilleure densité pour les batteries ? Des systèmes de refroidissement plus compacts et efficaces ? À terme, ça pourrait bénéficier aux smartphones « normaux », ceux qu’on utilise tous les jours. Donc, même sceptique, je voyais un côté positif.

Le choc du Tecno Spark Slim : fin, léger, et… wow !

Et puis, il y a eu ce moment où j’ai tenu le Tecno Spark Slim entre mes doigts. 5,75 mm d’épaisseur, c’est rien, presque comme une carte de crédit empilée deux fois. En main, c’est incroyablement léger, on dirait presque qu’il va s’envoler. Mais surtout, c’est agréable. Pas de sensation de lourdeur comme avec un iPhone 16 Pro Max ou un Galaxy S25 Ultra, qui sont des mastodontes en comparaison. Là, c’est fin, élégant, et ça glisse dans la poche sans faire une bosse gênante.

Tecno Spark Slim // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ce qui m’a aussi scotché, c’est l’écran. Comme le téléphone est moins épais, les fabricants peuvent se permettre d’élargir la dalle sans que l’appareil devienne énorme. Résultat : on a une surface d’affichage généreuse, tout en gardant un format « compact ». C’est le meilleur des deux mondes : grand écran, petite épaisseur. Et franchement, cette sensation de finesse, c’est presque addictif. On a l’impression de tenir un objet futuriste.

Tecno Spark Slim // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Pour couronner le tout, le Tecno Spark Slim m’a fait réaliser un truc : les compromis ne sont pas forcément là où je les attendais. Par exemple, il embarque une batterie de 5 200 mAh – plus que beaucoup de smartphones épais – grâce à une densité énergétique exceptionnelle. C’est la preuve que les avancées technologiques peuvent repousser les limites qu’on imaginait infranchissables.

Tecno Spark Slim // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Maintenant, j’ai hâte de mettre la main sur le Galaxy S25 Edge quand il sortira officiellement. Si Samsung arrive à faire aussi bien, voire mieux, que le Tecno Spark Slim, je pourrais bien avoir envie de l’essayer.