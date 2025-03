Cette marque qui casse les prix a son smartphone ultrafin et serait bientôt chez nous

Tecno fait sensation avec son Spark Slim. Nous avons mis la main dessus et surtout discuter des projets de la marque pour le marché d’Europe de l’Ouest.

Tecno Spark Slim // Source : ElR – Frandroid

Sans crier gare, Tecno a damé le pion à Apple et Samsung dont on attend les iPhone 17 Air et Galaxy S25 Edge. De son côté, ce constructeur chinois présente le Spark Slim, un smartphone de 5,75 mm d’épaisseur.

On a pris en main le Tecno Spark Slim

Certes, c’est un peu plus que les 5,6 mm que l’on pressent pour le S25 Edge, son design tout en rondeurs lui octroie un sacré patrimoine sympathie. Son écran est incurvé sur les bords, tout comme son dos. Un trou vient percer sa dalle pour le capteur selfie.

Tecno Spark Slim Samsung Galaxy S25 Edge

L’arrière est magnifique avec deux capteurs photo, un grand-angle et un ultra grand-angle, disposés de part et d’autre de la coque et englobés dans une barre qui n’est pas sans nous dire quelque chose.

Si Tecno n’embrasse pas du tout ici la mode des smartphones « brique » avec leurs surfaces plates que l’on retrouve chez Apple, Google, Samsung ou encore Nothing, il épouse totalement la bande de capteurs horizontale. Dans les pas de Google, il devance Apple dont on dit qu’il pourrait adopter le même design sur ses iPhone 17.

Bref, on a un design attrayant et efficace. La prise en main est très agréable malgré le dos glissant. Le concept est décliné en une version céramique et une version métal. Toutes deux accrochent sérieusement les traces de doigts.

Le Spark Slim est très bien équilibré. Malgré sa diagonale de 6,78 pouces, on ne ressent aucun déséquilibre. Pire, Tecno nous a avoué qu’ils avaient même dû ajouter du poids à l’appareil afin qu’il ne fasse pas toc. Oui, vous avez bien lu, il était initialement plus léger alors que clairement (même si nous n’avons pas pu le peser), il n’est pas vraiment lourd.

Et malgré une extrême finesse et un poids réduit, Tecno parvient à embarquer à l’intérieur une batterie de 5200 mAh. Pour rappel, le Galaxy S25 Ultra de Samsung n’a qu’une capacité de 5000 mAh.

Elle sert à animer une puce octocore, sans que nous ayons pu obtenir le nom du modèle. Néanmoins, pour avoir une idée, il faut remettre le Spark Slim dans le contexte du catalogue de Tecno. Spark, c’est sa ligne d’entrée de gamme. C’est donc l’équivalent de Redmi chez Xiaomi. Le Spark Slim, s’il devait être commercialisé, ne serait pas à 1000 euros.

S’il n’est qu’un concept, Tecno nous a tout de même précisé qu’un vrai produit Slim serait commercialisé chez eux dans le courant de l’année.

La France aura-t-elle un Tecno Slim ?

Tecno n’est pas implanté dans l’Hexagone. Plutôt que d’aller batailler avec ses compatriotes qu’on lui connaît chez nous, la marque a préféré attaquer le marché africain.

Là, il prospère très bien, tout comme en Russie d’ailleurs. Fort de cette expérience, il est arrivé en Europe de l’Est. L’objectif est désormais de s’installer en Europe de l’Ouest. Dans les prochains mois, on pourrait donc voir arriver un nouvel acteur sur notre marché. Tecno est en tout cas attendu par les distributeurs qui le poussent à arriver.

Et c’est une marque bourrée d’idée comme on a pu le voir sur leur stand au MWC 2025. Entre le téléphone qui sent le café, le dos en écran e-ink ou le trifold qu’ils ont aussi en prototype, le Phantom Ultimate 2, il y a de belles choses.

Surtout, le leitmotiv de Tecno, c’est le rapport qualité-prix. Parmi les appareils exposés et commercialisés, on a par exemple un solide Phantom V Fold2 réalisé en partenariat avec Loewe et affiché à un peu plus de 1000 dollars.

S’il joue bien ses cartes, ce constructeur pourrait proposer une alternative très intéressante à bien des téléphones chers.