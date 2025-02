Ne l’appelez plus iPhone SE, Apple aurait un tout autre plan

Fini l’iPhone SE, a priori, place à l’iPhone 16E ! Apple prépare une refonte complète de son smartphone abordable, l’annonce est prévue aujourd’hui.

Le géant de Cupertino s’apprête à annoncer son nouveau smartphone « abordable » (oui, on a mis des guillemets).

Et selon plusieurs sources fiables, Apple abandonnerait la dénomination « SE » au profit d’une nouvelle nomenclature : l’iPhone 16E (et donc pas d’iPhone SE 4). Ce changement, loin d’être innocent chez Apple, reflète une évolution profonde dans le positionnement d’Apple sur le marché des smartphones.

Les rumeurs concernant ce changement de nom se sont multipliées ces derniers mois. Tout a commencé sur Weibo, le réseau social chinois, où Fixed Focus Digital, un compte suivi par plus de deux millions d’abonnés, a été le premier à évoquer cette nouvelle appellation. La crédibilité de cette information s’est renforcée lorsque le leaker Majin Bu l’a confirmée sur X (anciennement Twitter), il a cité même une source ayant aperçu le packaging du futur appareil.

Pas mal de changements attendus

L’iPhone 16E ne se contente pas d’un simple changement de nom. Apple aurait choisi d’intégrer un écran Oled de 6,1 pouces, une première pour un iPhone d’entrée de gamme. Cette amélioration s’accompagne de l’intégration de Face ID, cela serait donc l’abandon définitif du bouton Touch ID qui caractérisait la gamme SE.

Une unique caméra à l’arrière

Sous le capot, l’iPhone 16E embarquerait la puce A18, et donc des performances de premier plan (avec l’accès à Apple Intelligence). La connectique évolue également avec l’adoption de l’USB-C, conformément aux régulations européennes. Plus impressionnant encore, l’appareil intégrera un modem 5G développé en interne par Apple, une première… mais on n’est pas encore sûrs de cette information.

Enfin, le 16E… En alignant la nomenclature sur celle de la gamme principale (iPhone 16), Apple semble vouloir positionner ce modèle comme un membre à part entière de la famille, plutôt qu’une alternative économique. Cette stratégie pourrait permettre de renforcer l’attractivité du produit auprès d’un public plus large, tout en maintenant une proposition tarifaire accessible.

Les détails officiels, notamment le prix et la date de disponibilité, seront dévoilés aujourd’hui, sans doute cet après-midi.

