Une RTX 5070 à 606 euros : c’est chez Pixmania et c’est la bonne affaire de ce week-end

Jusqu’au 26 mai prochain, la marketplace Pixmania affiche de nombreuses promotions sur les smartphones de dernières générations, les composants de PC de jeu, des vélos ou des trottinettes. Mieux, grâce à son astucieux système de financement, il est possible d’étaler le paiement sur plusieurs mois très facilement.

Les marketplace ont l’avantage de proposer des prix bien plus bas que les boutiques en lignes traditionnelles grâce à la grande diversité de leurs vendeurs. À ce premier avantage, Pixmania ajoute la possibilité de choisir son type de financement : comptant, sur 13 ou 24 mois grâce à un financement Younited, avec ou sans reprise de son ancien smartphone et même en location. Vous avez vraiment l’embarras du choix.

Jusqu’au 28 mai prochain, Pixmania affiche de très belles offres sur des smartphones, des écouteurs sans-fil et même des composants pour PC gamer. Voici nos plus belles trouvailles :

Jusqu’au 26 mai prochain, Pixmania réduit le prix de vos achats dans les catégories smartphones, ordinateurs et composants et glisse urbaine. En appliquant les codes suivants, voici les économies que vous pouvez réaliser :

35 € dès 600 € d’achat sur les smartphones avec le code TEL35

40 € dès 800 € d’achat sur la glisse urbaine avec le code GLISSE40

50 € dès 1000 € d’achat sur les ordinateurs avec le code ORDI50

La Geforce RTX 5070 enfin proche des 600 euros

Voici sûrement la meilleure affaire du moment chez Pixmania : la carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 s’approche des 600 euros. Un tarif en dessous de celui de la Founder’s Edition de Nvidia, officiellement affiché à 649 euros. Une véritable rareté !

Il s’agit ici d’une version SOLID de chez Zotac, ce qui signifie qu’elle possède trois ventilateurs et ne prend que 2 slots équerre à l’arrière du boitier. Une très bonne nouvelle. Le test de la carte chez cowcowtland indique par ailleurs que la gestion de la consommation est très proche de la Founder’s Edition mais bien meilleur en termes de bruit. Bref, une très bonne carte graphique, surtout à cet excellent prix.

La Geforce RTX 5070 de Zotac chez Pixmania PIXMANIA30

L’iPhone 16 Pro (256 Go) à 1050 euros

Il est vraiment très bien le dernier iPhone 16 Pro (8/10 lors du test sur Frandroid). Il a juste un “petit” problème, c’est la taille de son espace de stockage qui débute à 128 Go. C’est un peu juste en 2025. Le problème, c’est que la version 256 Go est très chère : officiellement à 1349 euros sur le site officiel d’Apple.

Heureusement, Pixmania le propose pendant les prochains jours au tarif de 1050 euros seulement, dans sa version “Titane Naturel” (gris clair). Un excellent tarif pour bénéficier à la fois des dernières nouveautés d’Apple, d’un smartphone surpuissant capable de tenir des années sans ramer et d’un espace de stockage décent.

Le Samsung Galaxy S25 (256 Go) à 734 euros

Noté également 8/10 par la rédaction de Frandroid, le Samsung Galaxy S25 est un excellent cru. Design très réussi, interface lisible et pratique, performances excellentes, il intègre en plus cette année une surcouche d’IA bien pensée.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Chez Samsung, surtout, la version bien équipée en stockage est beaucoup plus accessible que chez Apple. Le Samsung Galaxy S25 avec 256 Go se trouve sous la barre des 740 euros. Pour l’avoir à ce prix en revanche, il faut le sélectionner dans sa version grise (argent).

Voici le Samsung Galaxy S25 256 Go chez Pixmania TEL35

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 161,99 euros

Samsung aura mis le temps, mais les ​​Galaxy Buds 3 Pro sont enfin des écouteurs sans fil digne de ce nom et, de loin, les meilleurs jamais sortis par la marque coréenne. Ils sont beaux, ergonomiques, bénéficient d’une excellente réduction du bruit active et passive et d’une qualité audio désormais irréprochable.

Mieux encore, leur prix est actuellement bien plus doux que lors de leur lancement. De 249 euros, ils passent à moins de 162 euros chez Pixmania.

Pixmania affiche sur ses différents produits deux types de paiements possible : le paiement mensuel et le paiement comptant. Vous avez, en effet, le choix de payer en une fois ou de choisir un étalement de paiement allant de 13 à 24 mois, via un crédit, sous réserve d’acceptation de votre demande par Younited. La partie financement est assurée par Younited.

Au bout de la période d’étalement, de paiement, Pixmania vous laisse le choix. Vous pouvez renvoyer l’appareil et dans ce cas Pixmania s’engage à le racheter à un prix garanti (sous condition de l’état du téléphone). Ou vous pouvez décider de le conserver. Dans ce cas, vous vous engagez à payer un an de mensualité supplémentaire et l’appareil est à vous.

Quel que soit votre choix, il faut savoir que cet étalement de paiement est lié à un crédit, avec des taux d’intérêt. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

¹ Zotac – Zotac GAMING GeForce RTX 5070 SOLID NVIDIA 12 Go GDDR7 à partir de 22,43 € /mois pendant 36 mois. *Offre de crédit affecté, sous réserve d’acceptation, dans la limite des stocks disponibles. Montant de l’appareil 636,06 €. Apport de 17,67 € puis 35 mensualités de 22,43 €. TAEG fixe de 17,99 %. Taux débiteur fixe : 16,66 %. Montant total dû 802,72 €.

² Apple – iPhone 16 Pro (5G) 256 Go à partir de 21,29 € /mois pendant 24 mois. Offre de crédit affecté, sous réserve d’acceptation, dans la limite des stocks disponibles. Montant de l’appareil 1110 €. Reprise d’un iPhone 14 Pro 256 Go à 510 €, selon évaluation à réception de l’appareil. 36 mensualités de 21,29 €. TAEG fixe de 17,99 %. Taux débiteur fixe : 16,66 %. Montant total dû 766,44 €. À l’issue des 24 mois, choix entre restituer l’appareil (sous réserve de conformité aux conditions de reprise) ou poursuivre le règlement jusqu’à la fin du contrat, soit 255,48 €.

³ Samsung – Galaxy S25 (5G) 256 Go à partir de 18,42 € /mois pendant 24 mois. Offre de crédit affecté, sous réserve d’acceptation, dans la limite des stocks disponibles. Montant de l’appareil 769 €. Reprise d’un Galaxy S23 256Go à 250 €, selon évaluation à réception de l’appareil. 36 mensualités de 18,42 €. TAEG fixe de 17,99 %. Taux débiteur fixe : 16,66 %. Montant total dû 663,12 €. À l’issue des 24 mois, choix entre restituer l’appareil (sous réserve de conformité aux conditions de reprise) ou poursuivre le règlement jusqu’à la fin du contrat, soit 221,04 €.

* Offre de crédit affecté, sous réserve d’acceptation, dans la limite des stocks disponibles.