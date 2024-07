Test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro : prestation audio de qualité et des fonctions bien pensées

Annoncés en même temps que les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3, mais également les smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, sans oublier la montre Galaxy Watch Ultra et la bague connectée Galaxy Ring, Samsung vient de mettre sur le marché les écouteurs Galaxy Buds 3 Pro. Ce modèle entend rivaliser avec les Apple AirPods Pro 2 non seulement pour la partie audio, mais aussi pour la fonction de réduction de bruit.

Après une prise en main rapide, voici notre test complet de ces écouteurs haut de gamme arborant un design en rupture avec les précédents, puisqu’ils abandonnent le format haricot pour une forme intra-auriculaire avec une tige (lame, selon Samsung), permettant non seulement de contrôler la lecture de la musique, mais aussi le volume.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Buds 3 Pro Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 7 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Des intras avec une tige qui s’illumine

Comme évoqué un peu plus haut, les nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro, au risque d’être comparés aux AirPods 2 Pro d’Apple, abandonnent le format haricot pour le design plus conventionnel des autres modèles intra-auriculaires avec une tige.

À titre de comparaison, les Galaxy Buds 3, eux, utilisent un format Open type qui est moins intrusif. Ici, il y a donc deux « parties » avec un élément principal qui reste en périphérie de l’oreille tandis que l’embout pénètre dans l’orifice de l’oreille. À ce titre, Samsung livre deux autres embouts en plus de celui qui est installé sur les écouteurs. Il y en a un plus petit et un plus gros. Chacun appréciera et nous reviendrons sur ce point un peu plus bas.

Par rapport aux précédents modèles, les écouteurs gagnent 0,1 gramme, ce qui est infime, étant donné qu’ils pèsent 5,4 grammes par unité. Ils bénéficient d’une certification IP57, ce qui les rend résistants à la poussière et aux éclaboussures et donc propices à vous accompagner lors de séances sportives.

La tige sur les Galaxy Buds 3 Pro est une nouveauté. Celle-ci permet ainsi de contrôler tactilement la lecture de la musique. Un pincement avec retour haptique permet de mettre en pause et de remettre en lecture. Deux pincements pour avancer au titre suivant. Trois pincements permettent de revenir à la piste précédente. Un petit clic se fait entendre lorsqu’on pince la tige validant l’opération.

Jusqu’ici, on ne pouvait pas gérer le volume directement sur les écouteurs, maintenant, c’est possible en effleurant la tige. Notez que pour cette opération, une manipulation avec un seul doigt est un peu délicate et fait sortir l’écouteur de l’oreille à presque tous les coups. Nous préférons utiliser un doigt qui maintient l’écouteur et le pouce caressant la tige vers le haut ou vers le bas. C’est beaucoup plus efficace.

Outre les fonctions de contrôle de la musique et du volume, la tige permet d’approcher le microphone de la bouche de l’utilisateur, par rapport aux précédents modèles. En plus, les tiges proposent une lumière. Au-delà de l’aspect purement décoratif, ces lumières permettent d’aider à retrouver les écouteurs dans l’obscurité en cas de perte. Rappelons qu’un bip sonore se fait également entendre dans ce cas. Elles clignotent aussi lorsque la batterie de chaque écouteur est chargée à au moins 30%.

Plus largement, sachez que la forme des écouteurs a été particulièrement étudiée en R&D pour s’adapter à un public aussi large que possible lorsqu’on sait qu’il existe autant d’empreintes d’oreilles que digitales. Le port des écouteurs est très agréable et on peut passer plusieurs heures avec sans aucune gêne.

Grâce à l’intégration d’un capteur de port, la musique se met automatiquement en pause lorsqu’on enlève au moins un des écouteurs. Elle se relance dès qu’on remet l’écouteur dans l’oreille.

Le boîtier des Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Avec la nouvelle forme des écouteurs, il n’était plus question pour Samsung de proposer un boîtier horizontal tel que celui livré pour recharger et ranger les Galaxy Buds 2 Pro. Ici, on a droit un format plus galet, en hauteur. Il est divisé en deux parties avec une coiffe transparente basculante vers l’arrière. La fermeture est assurée par un aimant, assez léger.

La base du boîtier est opaque pour cacher la batterie qui permet de recharger les écouteurs. Ceux-ci s’insèrent très facilement dans le boîtier et s’en extraient tout aussi aisément. Pour les plus étourdis ou pour un effet de style (bien que nous penchions plus pour la première raison), Samsung a cru bon de mettre des codes couleur. Le bleu correspond à l’écouteur gauche tandis que le rouge indique l’emplacement de l’écouteur droit. Il y a les mêmes couleurs sur les extrémités des tiges des écouteurs. Toutefois, au regard de la forme triangulaire des tiges, il est impossible de ranger l’écouteur droit dans l’emplacement de gauche et inversement.

Le boîtier fait 46,5 grammes contre 43,4 grammes précédemment. Il mesure 58,9 x 48,7 x 24,4 mm donc un peu plus grand que celui des Galaxy Buds 2 Pro. Pas de panique, il peut aisément trouver sa place dans n’importe quelle poche de veste, de pantalon ou de sac à main.

Sur le dessous, on trouve un bouton d’appairage permettant de coupler les écouteurs à une source, via le Bluetooth. C’est aussi là qu’on accède au connecteur USB-C pour recharger l’étui. Notez qu’on peut le recharger sans fil, par induction.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Des fonctions bien pensées qui peuvent être utiles

Les écouteurs sont associés à l’application Galaxy Wearable.

Galaxy Wearable (Samsung Gear) Télécharger gratuitement

Elle permet de connaître le niveau de charge des écouteurs, mais également de gérer la fonction de réduction de bruit : Désactivée, Son environnant, Adaptative et Suppression active de bruit. On peut aussi moduler le niveau de la réduction de bruit active.

Il y a aussi beaucoup d’autres options comme la possibilité de changer automatiquement la réponse aux sons environnants. Par exemple, la fonction Détection de la voix permet de basculer immédiatement en mode transparent comme sur les Sony WF-1000XM5, par exemple. Le son de la musique baisse alors automatiquement et vous pouvez discuter avec d’autres personnes. Plus original, c’est également le cas lorsqu’une sirène est détectée. Cela peut être pratique pour rester alerte si on est dans un environnement urbain. Notez qu’il est aussi possible d’entendre sa propre voix lorsqu’on passe un appel. Ces options fonctionnent assez bien.

Comme dans la très grande majorité des applications associées à des écouteurs ou des casques, il est possible d’accéder à des bandes d’égaliseurs. Ici, 9 bandes sont disponibles pour un contrôle complet et personnalisé. Sinon, des modes prédéfinis sont disponibles : Équilibré, Ampli. Basses, Lisse, Dynamique, Clair, Ampli. Aigus.

Exactement comme pour les Galaxy Buds 2 Pro, on peut lancer un test d’ajustement des écouteurs. Quelques notes sont alors jouées et après une analyse très rapide, vous savez si vous avez positionné les écouteurs de manière optimale ou pas. Dans ce dernier cas, il est alors conseillé d’ajuster le ou les écouteurs en question, voire de changer d’embouts.

L’application permet également de personnaliser les commandes des écouteurs et de gérer les lumières des tiges.

La connexion Bluetooth des Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Embarquant la version 5.4 de la norme Bluetooth, les Galaxy Buds 3 Pro profitent de la fonction multipoint et sont compatibles avec le Bluetooth LE Audio. Ils supportent les codecs SSC (Samsung Seamless Codec), mais également SBC et AAC. Le codec SSC permet un son de 24 bits à une résolution de 96 kHz, ce qui entraîne une reproduction sonore impeccable sur toutes les fréquences. Attention, pour en profiter, il faut nécessairement disposer d’un smartphone Samsung embarquant la version One UI 4.0. Les Galaxy Buds 2 Pro plafonnaient à 48 kHz. Le son des Buds 3 Pro est donc plus détaillé et plus précis.

Les écouteurs sont compatibles avec la fonction Auracast qui permet de profiter du son diffusé sur certains dispositifs idoines, sans devoir s’y associer. Là aussi, il faut obligatoirement diffuser depuis un produit Samsung sous One UI 5.1.1 ou supérieur.

Lors de nos tests, nous n’avons jamais constaté de coupures de la liaison. Les Galaxy Buds 3 Pro nous ont permis d’écouter de la musique à près d’une vingtaine de mètres de distance, même séparé d’un étage par rapport au smartphone avec lequel ils étaient associés. On peut donc conclure à une connexion parfaitement stable. C’est mieux qu’avec les précédents modèles. Comme ces derniers, on peut utiliser un seul écouteur pour une écoute mono.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro La réduction de bruit efficace

Les écouteurs Galaxy Buds 3 Pro profitent de deux systèmes de réduction. Le premier est passif, relatif aux embouts qu’il convient de choisir au mieux avec l’aide de l’analyse d’ajustement. Le second système est actif. Il utilise les trois microphones installés sur chaque écouteur pour capter les bruits environnants et les atténuer. Officiellement, Samsung annonce une réduction de bruit de 33 dB, donc mieux que les précédents.

À l’usage, cette dernière est très efficace. Dans un open space bruyant, on a vraiment l’impression d’être dans une bulle avec ou sans musique, d’ailleurs. Les sons graves sont très bien bloqués et les aigus très légèrement moins, mais cela reste tout à fait satisfaisant. Les frappes sur un clavier (surtout les modèles mécaniques) se font légèrement entendre.

Le mode son environnant est assez performant : il permet de garder une oreille sur ce qu’il se dit ou se passe autour de vous. Notez qu’il est possible d’activer une fonction pour basculer automatiquement dans ce mode lorsqu’une personne vient vous parler, baissant aussi le volume de la musique pour que vous puissiez discuter en toute transparence.

En mode Adaptative, comme évoqué plus haut, les sons tels que les sirènes ou les klaxons traversent. Si ce mode a plutôt bien fonctionné lors de nos tests en ville, il faut s’y habituer pour vraiment l’apprécier.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Quel son pour les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?

Pour la partie purement audio, les écouteurs embarquent un double amplificateur qui permet d’alimenter un woofer et un tweeter. Ceux-ci profitent ainsi d’un contrôle indépendant et donc plus précis, mais aussi moins soumis aux interférences. Le woofer bénéficie d’une structure à dôme avec un diamètre de 10 mm tandis que le tweeter est un modèle planaire permettant d’optimiser les détails de la musique, mais également des dialogues.

L’avantage d’avoir « délocalisé » une partie des composants dans les tiges est d’avoir plus d’espace à l’intérieur des écouteurs eux-mêmes et ainsi de meilleures basses. Il faut dire que dans les faits, nous avons beaucoup apprécié les fréquences les plus graves que les écouteurs sont capables de produire. Sans même activer le mode Ampli basses dans l’application, elles sont bien présentes.

Nous avons également été séduits par le niveau des voies proposé par les Buds 3 Pro avec un son riche et particulièrement précis. Les basses en arrière-plan dans certains morceaux comme Bad Guy de Billie Eilish sont là sans écraser le reste. Plus généralement, les écouteurs se montrent polyvalents, s’adaptant à tous les styles, qu’il s’agisse du rock, de l’électro ou du jazz. Même les adeptes des podcasts peuvent y trouver leur compte avec des voix très bien retranscrites.

Sans surprise, la courbe de réponse en fréquence permet de mettre en évidence une belle forme de W avec des bases en avant, une remontée au niveau des médiums puis des aigus. Sur ce dernier point, les Galaxy Buds 3 Pro sont nettement plus efficaces que leurs prédécesseurs. Idem pour les basses et les médiums.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Que se passe-t-il en mode appel ?

Pour les appels vocaux, les Galaxy Buds 3 Pro bénéficient de microphones au bout des tiges. Ceux-ci sont couplés à la réduction du bruit et permettent, dans un environnement calme, de profiter d’une excellente captation de la voix. C’est la même chose dans des endroits plus bruyants. Pour autant, votre interlocuteur n’entend pas exclusivement votre voix, mais peut aussi comprendre ce qui se passe autour de vous. Le bruit du vent est particulièrement bien arrêté. Globalement, les appels que nous avons passés avec les écouteurs dans les oreilles étaient plutôt de très bonne qualité.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Presque 8 heures de musique

Officiellement, les écouteurs produisent de la musique jusqu’à 7 heures sans la fonction de réduction de bruit, contre 6 heures lorsqu’elle est active. Avec l’étui, il est possible de monter jusqu’à 30 heures, ANC éteint, et 26 heures quand il est actif. Dans nos tests, nous avons réussi à atteindre presque 8 heures sans la réduction de bruit et quasiment 6 heures une fois cette option activée. Cela reste en deçà des références dans ce domaine que sont les JBL Live Beam 3 qui tiennent 8 heures dans ces conditions. Sans ANC, nous avons pu obtenir une utilisation totale, avec l’étui, d’un peu moins de 32 heures, signifiant que Samsung est plus juste dans ses caractéristiques.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Prix et date de sortie

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont disponibles en noir ou en blanc pour un prix de 249 euros, soit un peu moins cher que les AirPods 2 Pro d’Apple.