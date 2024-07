On a essayé les Galaxy Buds 3 Pro : que valent les nouveaux écouteurs Samsung ?

Annoncés en même temps que les Galaxy Buds 3, les nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro interpellent lorsqu’on les compare aux précédents modèles. En effet, ils marquent une rupture esthétique avec les Galaxy Buds 2. Fini le design compact et discret en forme de haricot, Samsung opte cette fois pour des écouteurs intra-auriculaires dotés de branches (ou tiges) apparentes. Cette nouvelle approche n’est pas anodine : elle s’inspire directement des derniers smartphones pliables de la marque, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, créant ainsi une cohérence visuelle au sein de l’écosystème Samsung.

De nouvelles branches pour de nouveaux contrôles

Au-delà de l’aspect esthétique, ces branches apportent de nouvelles fonctionnalités bienvenues. Elles permettent désormais de contrôler non seulement la lecture de la musique, mais également le volume sonore, une option qui faisait défaut aux modèles précédents. Attention, le contrôle du volume via les branches des écouteurs sans fil, bien que pratique, demande un certain temps d’adaptation pour être maîtrisé sans risquer de déloger les écouteurs des oreilles.

De plus, cette nouvelle configuration rapproche le microphone de la bouche de l’utilisateur, promettant une meilleure qualité lors des conversations téléphoniques.

En outre, pour se différencier de la concurrence, Samsung a également intégré un élément lumineux sur les branches des Galaxy Buds 3 Pro. Au-delà de l’aspect décoratif, ces lumières s’animent pour aider l’utilisateur à retrouver ses écouteurs en cas de perte, en plus d’un bip sonore, une fonction qui peut s’avérer pratique.

La connexion avec un smartphone, même d’une autre marque que Samsung, s’effectue sans difficulté. Il y a un bouton d’appairage situé sous le boîtier qui permet de mettre les écouteurs en mode détection. C’est aussi là qu’il y a la prise USB-C pour recharger l’étui de rangement.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro // Source : Frandroid Samsung Galaxy Buds 3 Pro // Source : Frandroid

Ensuite, le boîtier est pratique. Il s’ouvre très facilement et offre une extraction assez aisée des écouteurs. Outre la forme triangulaire des tiges qui rend impossible le fait de mettre l’écouteur gauche dans l’emplacement de l’écouteur droit et inversement, Samsung a cru bon de proposer des codes couleurs pour distinguer les deux côtés. On retrouve les mêmes couleurs au bout des tiges de chaque écouteur : bleu pour celui de gauche et orange pour celui de droite.

Un confort repensé et une résistance accrue

Le confort d’utilisation a fait l’objet d’une attention particulière lors de la conception de ces nouveaux écouteurs. Selon la marque, la forme des Galaxy Buds 3 Pro a été travaillée dans les laboratoires de R&D afin de s’adapter au plus grand nombre d’utilisateurs possible. Pour s’assurer d’un positionnement optimal, Samsung a intégré dans son application compagnon une fonction de test d’ajustement. Cette dernière permet de vérifier si les écouteurs sont correctement placés dans les oreilles, garantissant ainsi une expérience d’écoute optimale.

Le confort de port est effectivement satisfaisant et le test d’ajustement intégré à l’application est appréciable, car efficace. Notez qu’il y a une fonction qui permet d’ajuster automatiquement le son pour obtenir une meilleure qualité sonore en fonction de la forme de l’oreille et de la manière dont on porte les écouteurs, le cas échéant.

En termes de résistance, les Galaxy Buds 3 Pro bénéficient d’une certification IP57 assurant une protection contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau. On peut donc parfaitement les utiliser lors d’activités sportives ou en cas d’intempéries.

Une qualité audio améliorée

Sur le plan audio, Samsung ne lésine pas sur les spécifications techniques. Les Galaxy Buds 3 Pro sont compatibles avec l’audio haute-fidélité en 24 bits et 96 kHz, promettant une restitution sonore de grande qualité pour les amateurs de musique exigeants. En outre, la version Pro se distingue de la version classique par l’intégration de deux amplificateurs associés à des transducteurs à deux voies. D’après Samsung, cette configuration permet une meilleure gestion des fréquences graves et aiguës, offrant ainsi un rendu sonore plus équilibré et précis.

Sur le plan sonore, nos premières écoutes révèlent un rendu équilibré, avec un bon niveau de basses et une précision générale satisfaisante. Pour ceux qui souhaiteraient affiner le rendu, l’égaliseur dans l’application permet la personnalisation du son. Il y a également 6 modes pré-réglés : Équilibré, Amplificateur de basses, Lisse, Dynamique, Clair et Amplificateur des aigus.

Officiellement, la réduction de bruit active (ANC) n’est pas en reste. Toujours selon la marque, les Galaxy Buds 3 Pro sont capables d’atteindre une réduction de bruit allant jusqu’à 33 dB, soit une amélioration de 4 dB par rapport au modèle précédent. Cette progression devrait se traduire par un meilleur isolement dans les environnements bruyants.

Il y a plusieurs possibilités : le mode transparent pour rester attentif à son environnement, le mode ANC classique, et un mode ANC adaptatif qui ajuste automatiquement le niveau de réduction de bruit en fonction de la situation. D’après nos premiers essais, l’efficacité de la réduction de bruit active semble prometteuse. Elle nécessite toutefois d’être testée dans des environnements plus variés pour être pleinement évaluée, ce que nous ne manquerons pas de faire dans un test complet à venir.

Une application riche en fonctionnalités et l’IA n’est pas très loin

L’application compagnon des Galaxy Buds 3 Pro offre un large éventail de fonctionnalités. Parmi celles-ci, on retrouve la connexion multipoint, permettant de basculer facilement entre plusieurs appareils, la fonction d’ajustement des écouteurs, celle qui permet de les retrouver et, déjà évoqué, un égaliseur 9 bandes pour un contrôle précis du rendu sonore.

Comme avec ses smartphones, Samsung mise beaucoup sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience d’utilisation des Galaxy Buds 3 Pro. Parmi les fonctionnalités annoncées, on trouve une traduction en temps réel, fonctionnant en synergie avec la technologie Galaxy AI et un smartphone Samsung compatible. Notez que cette fonction n’est pas disponible avec les appareils d’autres marques.

L’IA intervient également dans l’optimisation du rendu audio, en ajustant le son en fonction de la position des écouteurs dans les oreilles. Elle contribue aussi à améliorer la clarté des appels téléphoniques en réduisant le bruit du vent et en optimisant la captation de la voix. Nos premiers essais sur ce point sont effectivement très encourageants, avec une très bonne qualité d’écoute et une voix claire pour l’interlocuteur. Là encore, des tests dans des conditions plus difficiles seront nécessaires pour confirmer ces premières impressions.

Enfin, Samsung a également prévu des fonctions d’adaptation contextuelle. Par exemple, l’ANC s’active automatiquement en cas de détection d’un bruit de marteau-piqueur à proximité. À l’inverse, la réduction de bruit se désactive lors du passage d’un véhicule d’urgence, permettant de rester alerte aux sons importants de l’environnement.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro seront disponibles en deux coloris : blanc et argent. Leur commercialisation est prévue pour le 24 juillet, au prix de 249 euros.