Le marché français du hardware acquis au groupe LDLC ne semble plus permettre des prix compétitifs. La GeForce RTX 5070 en est un excellent exemple.

Imaginez un monde où les cartes graphiques sont en stock. Mieux, un monde où les cartes graphiques sont vendues en dessous du prix conseillé par Nvidia.

Ce monde magique existe ! En fait, il est accessible depuis la France en traversant le Rhin.

Une GeForce RTX 5070 à 589,90 // Source : capture d’écran du site Caseking

Comme le relève Videocardz, on retrouve en ce moment la GeForce RTX 5070 de Nvidia à 590 euros chez le commerçant allemand Caseking. C’est 60 euros moins cher que le prix de lancement de 649 euros.

Des bons prix sauf en France

Ce n’est pas une spécificité de l’Allemagne. Le commerçant italien BPM Power proposait une RTX 5070 à 567 euros (-80 euros !) et l’espagnole PC Componentes la propose à 619 euros.

619 euros, c’est en fait le nouveau tarif conseillé par Nvidia depuis mars 2025. La marque a, en effet, modifié ses prix en fonction des meilleurs taux de change entre l’euro et le dollar.

Depuis plusieurs mois, les fans de hardware en France ont même prix l’habitude de commander sur ces sites. Notamment Alternate et PC Componentes qui livrent en France.

Que se passe-t-il en France ?

Si l’on fait une recherche sur le marché français, on se rend vite compte que les cartes sont très généralement vendues au prix conseillé d’origine Nvidia, quand elles ne sont pas vendues plus cher et quand elles sont en stock.

Autrement dit, les prix n’ont même pas été mis à jour pour s’ajuster sur le nouveau tarif conseillé par Nvidia de 619 euros.

La RTX 5070 est au prix conseillé en France // Source : capture d’écran Top Achat

Comment peut-on expliquer cette situation ? L’absence de concurrence semble en être la cause. En effet, la situation s’est mise en place au fil des dernières années, à mesure que le groupe LDLC rachetait ses concurrents.

Aujourd’hui le groupe LDLC comprend LDLC évidemment, mais aussi les boutiques Hardware.fr, Top Achat, Rue Du Commerce et Materiel.net.

Dans le domaine spécialisé, le seul concurrent de taille encore debout est le groupe Cybertek qui comprend également l’enseigne Grosbill.

Les autres enseignes sont soient plus généralistes, comme Cdiscount et Amazon, soit devenu des places de marché, comme Pixmania.