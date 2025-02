On connait la date de sortie des GeForce RTX 5070, grâce à une erreur française

Les cartes à plus de 1000 euros, c’est bien gentil, mais on attend surtout les GeForce 5000 plus accessible, à commencer par les RTX 5070. Elles arrivent dans quelques jours.

Nvidia a lancé au mois de janvier ses GeForce RTX 5080 et 5090. Des cartes intéressantes, mais jugées hors de prix avec un tarif au-dessus des 1000 euros.

On attend donc les GeForce RTX 5070 et 5070 Ti dont les prix sont déjà plus accessibles, même si encore très cher. On ne connaissait pas encore la date de sortie des cartes, même si Nvidia avait évoqué le mois de février. Grâce au français TopAchat, on a à la fois la date et l’heure.

Rendez-vous dans quelques jours

Sur la fiche produit d’une GeForce RTX 5070 Ti, on peut lire que la carte sera commandable dès le jeudi 20 février à 15h.

Pour rappel, la GeForce RTX 5070 Ti ne sera pas proposée par Nvidia avec un modèle Founder Edition. Il faudra donc obligatoirement passer par les autres constructeurs comme Asus ou MSI et par les commerçants comme TopAchat.

Le mois de mars 2025 serait ensuite réservé aux cartes graphiques RTX 5060 Ti et RTX 5060, encore plus abordables.