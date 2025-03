Test de la Nvidia GeForce RTX 5070 : le milieu de gamme sacrifié de Nvidia

C’est elle la vraie représentante du milieu de gamme chez Nvidia cette année : la GeForce RTX 5070 se place comme une carte graphique pour le jeu en 1440p, la définition que les joueurs commencent à privilégier après le 1080p.

Mais tout comme sa grande sœur, la 5070 Ti, la technologie DLSS et Multi-Frame Generation devrait débloquer des usages en 4K pour les jeux compatibles. Pour une carte à 649 euros en prix de base conseillé (si vous la trouvez à ce prix), alors on pourrait s’attendre au meilleur des compromis sur le papier.

Caractéristiques techniques

Modèle Nvidia GeForce RTX 5070 Définition maximale supportée 7680 x 4320 pixels Nom de la puce GB205-300 Architecture Blackwell Fréquence de base 2,16 Ghz Processeurs de flux 6144 Ray-tracing Oui Quantité de mémoire vidéo 12 Go Interface mémoire 192 bits Type de mémoire GDDR6X Sorties HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b Connecteurs d’alimentation 2 x 8 broches PCIe Technologie Nvidia GSync Longueur 242 mm Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 250 Watts Alimentation recommandée 650 Watts Fiche produit

La GeForce RTX 5070 succède à la RTX 4070 et propose toutes les nouveautés de l’architecture Blackwell avec des nouvelles générations de coeurs ray tracing et Tensor. Le nombre de coeurs CUDA augmente légèrement (6144 contre 5888 pour la RTX 4070) tout comme la fréquence d’horloge de base qui dépasse les 2 GHz.

La grande nouveauté réside ici encore dans le passage à la mémoire GDDR7 qui propose une bande passante et un débit 33% plus rapide sur cette génération.

La carte consomme 50W supplémentaire avec un TGP de 250W pour la RTX 5070.

La carte graphique a été testée dans sa version Founder’s Edition et fournie par Nvidia pour les besoins de ce test.

Configuration de test

Carte mère : Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI (bios 0830)

Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D (5,2 GHz, 8 coeurs, 16 threads)

Refroidissement : Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO

Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

SSD : Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe

Alimentation : Corsair HX1500i 1500W

Boitier : NZXT H7 Flow

Logiciel : Windows 11 24H2 (avec les pilotes Nvidia GeForce Game Ready 572.50)

Design

La GeForce RTX 5070 conserve le nouveau design des Founder’s Edition officielle de Nvidia que nous avons pu découvrir avec la RTX 5090. Elle n’adopte pas ici le nouveau système de refroidissement « double flow-through » qui expulse l’air vers le haut du boitier et adopte celui de la génération précédente, avec un exhausteur à l’arrière du GPU.

La carte étant moins gourmande en énergie qu’une RTX 5080 ou 5090 (250W), on peut ici comprendre le choix de Nvidia, mais nous tâcherons de mesurer ses performances thermiques et sonores.

C’est ici la première carte graphique de la gamme à adopter un format plus compact : 24,2 cm de longueur contre 30,4 cm pour une RTX 5080 en version FE, avec une largeur réduite de 11,2 cm (vs les 13,7 cm d’une RTX 5080. Elle devrait donc s’intégrer à davantage de boitiers.

La RTX 5070 à côté de la RTX 5080 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Performances en jeu

La RTX 5070 se place dans le segment milieu de gamme de la génération Blackwell, avec une emphase sur le jeu en 1440p pour différents profils de joueurs : jeu compétitif à haute fréquence de rafraîchissement et expérience solo avec options de ray et path tracing activées.

Nous avons testé la carte à cette définition, mais aussi en 4K avec de voir à quel point Nvidia a pu faire évoluer ce segment sur la très haute définition. Nous avons comparé la carte avec les autres modèles de son segment (ici la RTX 4070 Super), mais aussi la RTX 3070, dont les possesseurs recherchent à coup sûr une remplaçante.

Benchmarks synthétiques

Nous commençons par deux benchmarks synthétiques pour une première évaluation du positionnement de la carte face à la concurrence. Sur le test Steel Nomad de 3DMark en rasterisation (hors ray tracing), elle se place entre une RTX 4070 Super et une RX 7900 XT de chez AMD. La RTX 4070 Ti Super étant encore légèrement devant.

En ray tracing, Nvidia domine encore largement la danse alors que la RTX 5070 se place toujours entre la RTX 4070 Super et la RTX 4070 Ti Super. Il s’agit maintenant de mesurer ces performances en jeu.

Rasterisation

En rasterisation pure, la RTX 5070 propose des performances similaires à une RTX 4070 Super, en progression de 6 à 7% selon la définition choisie.

En 1440p, les évolutions sont notables sur certains titres traditionnellement optimisés pour Nvidia (Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong) et plus mesurés sur d’autres, de l’ordre des 2 à 3%. Le gap de performance pure par rapport à une RTX 3070 est de l’ordre de 58% sur une moyenne de 7 jeux. À noter que ces chiffres ne prennent pas en compte l’activation du DLSS dont nous reparlerons plus en détail.

En 4K, la RTX 5070 progresse de 7% par rapport à la 4070 Super, avec une progression assez notable de Cyberpunk 2077 (+22,3%) qui atteint les 50 FPS.

On est donc sur une petite évolution du GPU milieu de gamme star de l’année dernière et sans surprise un choix tout trouvé pour les possesseurs de RTX 3070.

Ray tracing

Si la RTX 5070 est équipé avec des coeurs ray tracing de nouvelles générations, nos mesures nous ont surpris à plus d’un égard. En 1440p, elle offre un peu moins de 3% de performances en plus par rapport à une RTX 4070 Super. Un chiffre qui s’explique par des régressions dans trois titres de notre panel : Alan Wake 2 (-1,6%), Dragon Age The Veilguard (-1,4%) et Star Wars Outlaws (-4,4%).

Par curiosité, nous avons mesuré les performances en ray tracing en définition 4K et avons observé des baisses significatives de performances par rapport à une 4070 Super dans deux jeux : Black Myth Wukong (-12,5%) et Cyberpunk 2077 (-16,7%). Des chiffres qui étonnent, d’autant plus que la GDDR7 favorise le jeu en très haute définition et que l’architecture Blackwell est en temps normal plus robuste sur les jeux en ray et path tracing.

Cependant, les progrès sont massifs pour les possesseurs d’une RTX 3070, comme ils l’étaient à la sortie de la génération RTX 40 : en 1440p, la RTX 5070 débloque tout simplement le jeu en ray tracing avec 156% de performance en plus sur un panel de 6 jeux. Alan Wake 2 devient enfin jouable, surtout lorsqu’on y adosse une technologie comme le DLSS.

Le DLSS 4 pour le jeu en 4K

Si vous achetez ou possédez une carte Nvidia, vous faites certainement partie des 80% de joueurs activant le DLSS dans leurs jeux afin d’améliorer les performances. Dans bien des cas, la seule activation de la Super Resolution permet d’atteindre la barre symbolique des 60 FPS.

Avec la Multi-Frame Generation, la DLSS 4 permet tout simplement de permettre le jeu en 4K et ray tracing, un domaine qui lui fait logiquement défaut sur ce segment de prix.

En 1440p sur Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2, la MFG 4X nous permet d’atteindre entre 150 et 160 FPS, un sérieux bond par rapport au 25 images par secondes avec le DLSS activé. Ici encore, la latence augmente légèrement à chaque réglage, pour une impression de fluidité qui nous semble toujours un excellent compromis.

En 4K, la MFG permet tout simplement de rendre les deux jeux jouables en path tracing, avec une MFG 4X permettant gravitant autour des 125 FPS en DLSS Performance.

Nous avons aussi comparé le réglage avec les autres RTX 50 testées ces dernières semaines : une montée en gamme permet un gap de performance évidemment plus important et une latence globale réduite. Tous les modèles ne sont évidemment pas logés à la même enseigne.

Performances créatives

Nvidia met aussi en avant les performances de ses GPU pour les créatifs, notamment en montage vidéo. Dans le benchmark UL Procyon pour Premiere Pro, qui se focalise notamment sur l’accélération GPU, la RTX 5070 dépasse la RTX 4090, aussi bien en termes de traitement que de rendu.

Nous mesurons aussi les performances du logiciel DaVinci Resolve, qui se base notamment sur l’accélération GPU et ses fonctionnalités IA. Ici, la RTX 5070 se place au niveau d’une RTX 4070 Ti Super et reste derrière la RTX 4080. Nous nous basons ici sur une pré-version du logiciel fournie par Nvidia en attendant une mise à jour définitive.

Sur Blender, la carte est au coude à coude avec la RTX 4070 Super et s’avère être la dernière de la génération Blackwell.

Consommation et températures

Nvidia annonce une consommation de 250W pour la RTX 5070, un chiffre que nous avons pu observer en 1440p sur Cyberpunk 2077 avec les options de ray tracing désactivées. Cette définition met ici moins le poids sur le GPU et peut donc consommer davantage avec des fréquences d’images élevées.

L’activation du DLSS permet de baisser la consommation autour des 222W, y compris avec la Multi-Frame Generation dans son réglage 4X.

Mode Consommation (W) Température max (°C) Path Tracing 244 70 Raster 254 71 DLSS Qualité 223 69 DLSS MFG 4X 222 68

Niveau température, nous sommes autour des 71 degrés, le DLSS permet de baisser à 68 degrés.

Le système de refroidissement s’est cependant avéré particulièrement bruyant par rapport aux autres modèles de la gamme. Le châssis réduit et ses ventilateurs de plus petites tailles semblent donc moins efficaces pour dissiper une telle chaleur.

Prix et disponibilité

La GeForce RTX 5070 en version Founder’s Edition est proposée au prix de base de 649 euros. On pourra retrouver ce prix sur quelques cartes partenaires, mais la plupart la vendront à un tarif pouvant grimper de quelques centaines d’euros.

Évidemment, la grande question restera celle des stocks disponibles alors que les premiers GPU de cette génération ont été très rapidement en rupture de stock, notamment les modèles au MSRP.