Quels sont les avantages à choisir un PC équipé d’une puce Snapdragon X en 2025 ?

Spécialisé dans la conception et la fabrication de puces à destination des smartphones, Qualcomm s’attaque désormais au PC avec la gamme Snapdragon X. Des processeurs tournés vers la performance qui brillent notamment sur le plan de l’autonomie et de l’IA.

Si le nom Snapdragon vous dit quelque chose, c’est normal. La très grande majorité des grandes marques de smartphones se tournent vers ces puces mobiles, considérées comme les plus performantes du marché.

Fort de ce succès, Qualcomm, derrière les puces Snapdragon, a décidé d’employer son savoir-faire pour partir à la conquête d’un tout nouveau marché : celui des PC portables. Une évolution naturelle dans la mesure où de nombreux constructeurs proposent désormais des machines bâties autour de l’architecture ARM.

Il faut dire que cette architecture comporte de nombreux avantages, particulièrement au niveau de la gestion de la température et de la consommation énergétique, qui en font un choix idéal pour des machines destinées à l’itinérance. C’est dans cette optique que Qualcomm à développé la gamme de SoC Snapdragon X. Des puces pensées pour le monde du PC conçues pour les machines Windows, performantes et économiques, qui pourraient bien signer le début de la révolution des PC ARM.

Notre sélection des meilleurs PC équipés d’un Snapdragon X :

Un Snapdragon X, c’est quoi exactement ?

Derrière l’appellation Snapdragon X ne se cache pas un, mais bien quatre processeurs ARM conçus par Qualcomm à destination du marché des PC portables : le Snapdragon X, le Snapdragon X Plus 8-Core, le Snapdragon X Plus et le Snapdragon X Elite (par ordre de puissance croissante).

Des processeurs qui tirent pleinement parti de l’expérience du constructeur sur le marché mobile pour offrir une combinaison gagnante entre gains de performance, baisse de la consommation d’énergie et maîtrise de la chauffe.

Source : Qualcomm

Pour proposer des performances optimales sur les PC actuels, en particulier ceux fonctionnant sous Windows 11, Qualcomm n’y est pas allé par quatre chemins et a travaillé main dans la main avec Microsoft.

Un partenariat technique important qui permet aujourd’hui d’avoir un Windows 11 qui tourne plus rapidement et plus efficacement sur les machines équipées d’un Snapdragon X. L’intégration d’un NPU au sein de ces puces permet aussi de profiter de toutes les avancées IA de Microsoft et d’avoir des PC Copilot+ parmi les plus performants du marché.

IA, performances et autonomie : découvrez les avantages des nouvelles puces de Qualcomm

Vous l’aurez compris, les Snapdragon X sont taillés pour la performance et parfaitement optimisés pour les PC portables tournant sous Windows 11. Mais concrètement, cela donne quoi ?



Eh bien pour commencer, un PC équipé d’une puce Snapdragon X (peu importe le modèle), se démarque par une autonomie très nettement supérieure à la moyenne. Moins énergivore qu’un processeur classique, les puces ARM imaginées par Qualcomm sont capables (en fonction du PC et de l’usage évidemment), d’offrir une autonomie pouvant aller jusqu’à 22 heures. Une durée colossale à des années-lumière de ce que propose la concurrence.

Les Snapdragon X bénéficient aussi d’une gestion poussée de la consommation d’énergie en veille, qui réduit presque à néant la perte d’énergie lorsque la machine est dans cet état. Avantage corollaire à cette faible consommation d’énergie : la gestion de la chauffe et des nuisances sonores. La faible consommation des puces entraine une chauffe quasi inexistante. Le système de refroidissement de la machine est donc léger, souvent sans ventilateur, ce qui réduit drastiquement le bruit lié au fonctionnement d’éventuels ventilateurs.

Source : Qualcomm

L’autre atout majeur des Snapdragon X est à chercher du côté de l’Intelligence Artificielle. Qualcomm a en effet, installé un NPU Hexagon sur chaque modèle de la gamme. Un processeur dédié à l’IA capable d’atteindre les 45 TOPS (Tera Operation Per Seconds) capable de ne faire qu’une bouchée de tâches comme la génération d’images, de vidéo ou de code. Suffisamment pour permettre aux PC équipés d’un Snapdragon X d’obtenir le “label” Copilot+ attribué par Microsoft aux machines IA compatible.

Autonomie imbattable, avance non négligeable sur les performances IA et performances globales plus que satisfaisantes face à la concurrence : les Snapdragon X, en particulier les modèles les plus avancés (Snapdragon X Plus et Snapdragon X Elite) se positionnent aujourd’hui en leader sur le marché des puces ARM.

De 800 à 1 200 euros, découvrez notre sélection PC équipés de puces Snapdragon X en promotion

Et si votre prochain PC portable était équipé d’un Snapdragon X ? Si l’envie de franchir le pas vous titille, bonne nouvelle : Fnac propose actuellement une sélection de PC sous Windows 11 équipés avec des Snapdragon X à prix réduit. L’occasion d’économiser plusieurs centaines d’euros et de vous équiper avec des machines efficaces à moindre coût. Trois machines qui s’échelonnent de 800 à 1 200 euros pour vous accompagner dans toutes vos tâches du quotidien.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5X // Crédit photo : OtaXou

Actuellement disponible à 799 euros au lieu de 999 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 5X est un PC OLED Copilot+ qui profite de toutes les avancées du Snapdragon X Plus pour offrir d’excellentes performances chez soi comme en mobilité. Une machine idéale pour les travailleurs itinérants.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Polyvalente, la Surface Pro 11 2 en 1 (8/10 sur Frandroid) se positionne comme une machine particulièrement polyvalente. À mi-chemin entre le PC et la tablette tactile, son Snapdragon X Plus lui permet de profiter de tous les avantages de Copilot+ dans un tarif contenu : 1 053 euros au lieu de 1 199 euros.

le Surface Laptop 7e de Microsoft // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Puissant, rapide, élégant : le Surface Laptop 7e (noté 9/10 lors de notre test) équipé d’un Snadrapgon X Plus à tout pour plaire, même son prix puisqu’il est proposé en ce moment à 1 199 euros au lieu de 1 453 euros. Ce PC doté d’un écran tactile bénéficie lui aussi de toutes les avancées IA avec Copilot+ tout en offrant des performances hors pair dans la plupart des tâches que vous pourrez lui confier, hors jeu évidemment.