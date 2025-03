Microsoft déstocke déjà sa dernière tablette premium en date, la Surface Pro 11 avec une puce Snapdragon X Plus

La Microsoft Surface Pro 11, une tablette 2-en-1 avec IA et une rĂ©cente puce Snapdragon X Plus, a dĂ©barquĂ© cette annĂ©e sur le marchĂ©. Une machine qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un bon boost de puissance, et que l’on trouve en ce moment Ă 1 168 euros au lieu de 1 449 euros.

Il y a quelques mois, Microsoft a annoncĂ© l’arrivĂ©e de sa nouvelle Surface Pro 11, une version totalement mĂ©tamorphosĂ©e de sa tablette 2-en-1 qui s’utilise aussi comme un PC. Puissance accrue grâce Ă une puce Qualcomm, intĂ©gration de l’intelligence artificielle… La Microsoft Surface Pro 11 a de quoi plaire. Mais elle est très chère. Heureusement, une rĂ©duction de près de 20 % permet actuellement d’allĂ©ger son prix.

Ce que propose la Microsoft Surface Pro 11

Une dalle LCD QHD de 13 pouces

Une puce Snapdragon X Plus

La prĂ©sence de l’IA avec Copilot+

Auparavant affichĂ©e Ă 1 449 euros, la Microsoft Surface Pro 11 (16+512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 168 euros sur Amazon. On trouve aussi le modèle 256 Go Ă 1 022 euros. Notez que les mĂŞmes offres sont aussi disponibles sur le site officiel de la marque.

Une grande dalle toujours aussi pratique

Cette rĂ©cente Microsoft Surface Pro 11 est donc une tablette qui peut aussi bien se transformer en PC portable si on lui ajoute son clavier. Alors, pour qu’un laptop soit confortable comme une tablette, il lui faut un Ă©cran suffisamment grand. Microsoft a une fois de plus honorĂ© cette demande puisqu’on a ici droit Ă une dalle tactile de 13 pouces, qui bĂ©nĂ©ficie en plus d’une dĂ©finition de 2 880 x 1 920 pixels, soit la promesse d’images bien nettes et dĂ©taillĂ©es. En revanche, notez qu’il s’agit d’une dalle LCD, et non OLED, comme le modèle Ă©quipĂ© d’un Snapdragon X Elite. L’Ă©cran nous offre tout de mĂŞme une belle luminositĂ© et un bon contraste.

CĂ´tĂ© design, la Microsoft Surface Pro 11 a bĂ©nĂ©ficiĂ© de finitions ultra-soignĂ©es, mais venant de la marque, ce n’est pas surprenant. Fines bordures autour de l’Ă©cran, coins arrondis, charnière solide… Tout est très beau. En parlant de cette charnière, justement, la Microsoft Surface Pro 11 peut Ă©videmment se transformer en PC portable grâce Ă son clavier Surface Pro Flex, lequel peut d’ailleurs ĂŞtre utilisĂ© mĂŞme dĂ©tachĂ© de l’Ă©cran grâce Ă une connexion Bluetooth et une batterie. Le hic ? Il n’est pas fourni avec la tablette, et son prix est très Ă©levĂ©…

Un tablette-PC boosté par le Snapdragon X Plus

Dans les entrailles de cette Surface Pro 11, on trouve par ailleurs une puce Snapdragon X Plus, certes moins performante (mais aussi moins chère) que la Snapdragon X Elite, mais qui se montre largement suffisante pour de navigation web, de la bureautique et un peu de travail de retouche. Ce processeur Qualcomm, dont la frĂ©quence maximale atteint 3,4 GHz, est ici Ă©paulĂ© par 16 Go de RAM pour gĂ©rer le multitâche, et complĂ©tĂ© par un SSD de 512 Go. N’oublions pas non plus qu’il s’agit d’un PC Copilot+, une certification donnĂ©e aux PC portables fins, mais tout Ă fait puissants pour faire tourner de l’intelligence artificielle en local. De quoi permettre aux utilisateurs de gagner en productivitĂ© et en crĂ©ativitĂ© grâce Ă plusieurs outils d’aides Ă la crĂ©ation, par exemple.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la Microsoft Surface Pro 11 LCD renferme une batterie de 48 Wh, ce qui devrait lui permettre de tenir facilement une journĂ©e de travail. La marque promet mĂŞme 14 heures d’autonomie. La charge rapide 65 W est de la partie, via le dĂ©criĂ© Surface Connect.

Nous n’avons pas encore testĂ© la Microsoft Surface Pro 11 dotĂ©e de la puce Snapdragon X Plus, mais n’hĂ©sitez pas Ă jeter un coup d’Ĺ“il Ă notre test complet du modèle OLED avec Snapdragon X Elite.

