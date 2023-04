Microsoft pourrait bien abandonner son port propriétaire avec ce futur Surface Dock

Un dock de charge semblant être le Surface Dock 3 de Microsoft a été mis en vente sur eBay, ce alors même qu'il n'est pas sorti et n'a pas été annoncé. Ce que l'on remarque le plus, c'est qu'il ne se branche pas via le port Surface Connect développé par Microsoft. La firme pourrait abandonner son port propriétaire au profit de l'USB-C.

Dans nos divers tests d’ordinateurs portables Microsoft, nous décrions régulièrement une chose : leur port de charge, baptisé Surface Connect. Que ce soit sur le Surface Pro 9 ou le Surface Laptop 5, il est présent, sans pour autant apporter des choses en plus par rapport à l’USB-C. Pire encore : il prend la place d’un port USB-C qu’on aurait bien aimé avoir. Mais tout cela pourrait bientôt être de l’histoire ancienne, si l’on en croit cette fuite.

Un Surface Dock 3 : le dock de Microsoft passerait enfin à l’USB-C

C’est le très sérieux journaliste Zack Bowden de Windows Central qui a fait cette découverte sur eBay : un Surface Dock 3 en vente au prix de 39,99 dollars. Il note que son design est plus fin et que l’appareil est compatible Thunderbolt 4, une première. Cette compatibilité devrait permettre d’obtenir des vitesses de transfert plus rapides. Zack Bowden ajoute avoir des sources lui indiquant que le nom de code de ce produit est « Bergamo » et « devrait commencer à être expédié dans les prochaines semaines. »

Côté connectique, on aurait droit à un port USB-C et un port USB-A à l’avant : à l’arrière, ce seraient deux ports USB-C, deux ports USB-A, une prise casque 3,5 mm, un port Ethernet ainsi qu’un connecteur DC qui compléteraient le Surface Dock 3.

Pourquoi abandonner le port Surface Connect est une bonne nouvelle

Ce que le Surface Dock 3 viendrait changer, c’est tout d’abord qu’il pourrait être utilisé sur des appareils non Surface : dans des bureaux ou pour le partager, c’est quand même bien plus pratique. Ainsi, n’importe quel ordinateur portable muni d’un port USB-C pourrait l’utiliser.

Autre bonne nouvelle : c’est peut-être le signe que Microsoft abandonne progressivement le Surface Connect sur ses ordinateurs portables. En retirant ce port sur ses Surface Dock, cela créerait une incohérence dans sa gamme s’il continuait à l’utiliser sur ses machines. D’autant plus que comme le précise Windows Central, « d’autres accessoires Surface, tels que la souris Surface Precision et le clavier Surface, fonctionnent déjà parfaitement avec des PC non Surface. » Pour terminer, l’Audio Dock de Microsoft sorti en octobre dernier, recourt à de l’USB-C.

