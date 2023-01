Microsoft a présenté un nouvel accessoire intéressant pour les télétravailleurs. Le Microsoft Audio Dock entend combiner la praticité d’un dock USB C avec une enceinte dotée de microphones adaptés aux appels audio et à l’écoute musicale.

Le Microsoft Audio Dock est un accessoire à destination des télétravailleurs intégrant une connectique adaptée aux usages numériques ainsi qu’une enceinte dotée de plusieurs microphones. L’idée est simple : faciliter la vie des utilisateurs en fournissant un outil idéal pour les téléconférences tout en facilitant la connexion de l’ordinateur aux différents périphériques.

Cet appareil est proposé au prix conseillé de 290 euros et pourra fonctionner de concert avec Microsoft Teams grâce à un bouton dédié. Il dispose par ailleurs d’une connectique variée, pour y connecter écrans et périphériques, comme toute station d’accueil qui se respecte.

Un design soigné

Le Microsoft Audio Dock ne se démarque pas particulièrement concernant son design qui semble s’inspirer de ce que peut proposer Apple sur ses HomePod. Chose intéressante, l’appareil ressemble effectivement plus à une enceinte qu’à un dock, ce qui fait « oublier » sa fonction première, une fois installé sur le bureau.

La construction est soignée avec un assemblage de plastique et un revêtement en tissu maillé, semblable à celui des HomePod donc. Un très discret logo prend place à la base de la façade et rappelle ainsi que nous sommes face à un produit Microsoft. Cet Audio Dock se pare d’une petite originalité à sa base avec la présence d’une gouttière en plastique souple, qui vise à ranger le câble USB C solidaire de l’appareil.

Malgré ce qu’annonce la documentation fournie avec le produit, cette gouttière peut également être utilisée pour y passer les éventuels câbles de nos périphériques, et ainsi les ranger plus proprement. Cet ajout très discret est particulièrement bienvenu et apporte un peu de praticité à l’Audio Dock.

Comme toute bonne enceinte qui se respecte, le dock dispose de quelques boutons, installés sur sa partie supérieure. La destination du produit ne fait aucun doute avec cet imposant bouton paré de l’icône Microsoft Teams. Un second bouton, jumeau de ce dernier, est quant à lui dédié à mise en sourdine des microphones intégrés.

Enfin, on profite de trois boutons supplémentaires dédiés au contrôle du volume et de la lecture. Appelant à être installée sur le bureau et proche de l’utilisateur, ces différents boutons prennent tout leur sens. Ils sont suffisamment larges pour être actionnés sans hésitation, voire sans jeter un quelconque regard à la station d’accueil.

On regrette que toute la connectique ait été reléguée à l’arrière de l’appareil. En effet, même si cela participe à l’attrait visuel de l’enceinte, on aimerait profiter d’au moins un ou deux ports USB en façade pour y connecter le dongle d’une souris, une carte SD ou charger un téléphone.

Le Microsoft Audio Dock reste néanmoins un appareil bien construit, au design plutôt soigné et globalement compact. Il trouvera sans mal sa place sur la plupart des bureaux tout en permettant de faciliter l’utilisation d’un ordinateur portable installé par intermittence.

Une connectique un peu chiche

Microsoft a été un peu trop raisonnable pour ce qui est de la connectique embarquée sur son Audio Dock. On dispose tout d’abord d’une sortie HDMI 2.0 capable d’offrir une image en 4K 60 Hz épaulée par un port USB-C 3,1 Gen 2 assurant le même affichage via DSC.

Un second port USB-C est également de la partie pour le transfert de données. Le câble USB-C intégré est par ailleurs compatibles Power Delivery jusqu’à 60 W afin d’assurer le chargement de l’ordinateur sur lequel le dock est connecté. Pour autant, lors de nos tests, notre PC portable a toujours indiqué que le chargeur était lent, malgré l’utilisation habituelle d’une brique 65 W.

Enfin, en dehors du connecteur d’alimentation pour lequel le bloc d’alimentation est fourni, on ne dispose que d’un unique port USB-A supplémentaire. Point de prise RJ45 pour le réseau ni de Display Port pour les écrans plus « modernes ». Même si cela tombe sous le sens, le dock ne dispose pas non plus d’entrée ou de sortie audio.

En bref, Microsoft est allée à l’essentiel et n’a pas cherché à fournir une connectique très foisonnante. C’est plutôt dommage pour un produit avec un prix conseillé de presque 300 euros. En dehors de la connectique réseau, on aurait apprécié une compatibilité Thunderbolt, par exemple.

Des fonctionnalités relativement limitées

Sans grande surprise, les boutons de contrôle présents sur la partie supérieure de l’enceinte s’intègrent nativement à Windows. Nul besoin de s’attarder sur les contrôles multimédias qui fonctionnent parfaitement et permettent ainsi de gérer la lecture de notre contenu multimédia du bout des doigts.

Le bouton lecture/pause pourra également être utilisé sur Microsoft Teams pour répondre ou mettre fin à un appel. Il s’associe logiquement au bouton dédié Teams qui propose quant à lui des actions relativement limitées. Par défaut, ce dernier a pour unique utilité d’ouvrir la fenêtre Microsoft Teams et… c’est tout. Il permet aussi de « lever la main », lors d’un appel sur cette même plateforme.

De la même façon, le bouton « muet » fonctionne comme attendu en coupant simplement la captation des microphones intégrés. Petite subtilité : si le microphone de l’utilisateur est coupé lors d’un appel, un long appui sur ce bouton permet de l’activer pendant quelques secondes afin de prendre la parole. Plus contraignante qu’autre chose, nous n’avons pas réellement utilisé cette fonctionnalité…

À l’usage, l’enceinte a fonctionné correctement durant nos deux semaines de test parsemées de plusieurs réunions et appels chaque jour. La bonne prise en compte de cette dernière a néanmoins été capricieuse plusieurs fois, notamment du fait que lorsqu’un écran est connecté sur le port HDMI, il peut lui aussi servir de sortie audio. Il nous a parfois fallu débrancher et rebrancher le dock pour que tout revienne à la normale.

Des performances sonores convaincantes

Sortie audio

La prestation sonore délivrée par le Microsoft Audio Dock est très correcte compte tenu de son format compact. Le rendu sonore est très largement suffisant pour une utilisation professionnelle en téléconférence. Mieux encore, l’appareil fera parfaitement l’affaire en tant qu’enceinte d’appoint pour écouter de la musique ou regarder des vidéos.

À titre de comparaison, les haut-parleurs intégrés délivrent un son bien supérieur à ce que peut proposer un Nest Mini. Les basses sont bien plus présentes et le rendu général se montre plus vivant et plus consistant. On imagine d’ailleurs parfaitement utiliser l’appareil pour sonoriser une petite pièce telle qu’un bureau.

Microphone

Le réseau de microphone intégré permet une bonne restitution de la voix, mais n’allume pas suffisamment l’effet de distance avec la source sonore. Pour autant, l’orateur reste parfaitement audible et compréhensible et aucun de nos interlocuteurs ne s’est plaint lors de ces quelques jours de test.

Le seul reproche que l’on pourra faire à l’appareil est qu’il doit impérativement réduire le volume de sortie lorsque l’utilisateur s’exprime au travers du microphone. À la différence d’un casque, on n’entend alors plus les autres utilisateurs lorsque le microphone capte un son. C’est une petite subtilité qui demande un temps d’adaptation pour les utilisateurs habitués à utiliser un micro-casque.

Prix et disponibilité du Microsoft Audio Dock

La station d’accueil Microsoft Audio Dock est disponible au prix conseillé de 290 euros.