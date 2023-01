HomePod 2 : Apple fait revenir son enceinte connectée d’entre les morts

Annulé par Apple en 2021 en faveur de la version « mini », le HomePod a finalement droit à une deuxième génération. L'enceinte connectée profite notamment d'une nouvelle architecture sonore.

Les jours se suivent et se ressemblent chez Apple. Au lendemain de l’annonce de ses nouveaux MacBook Pro et de son Mac mini dotés des nouvelles puce M2 Pro et M2 Max, la firme a présenté, ce mercredi, son enceinte connectée de deuxième génération, le HomePod 2.

Si Apple avait déjà présenté un HomePod mini en octobre 2020, ce nouveau modèle vient en fait remplacer la première génération de l’enceinte connectée d’Apple, présentée initialement en juin 2017. Il aura donc fallu plus de cinq ans pour qu’Apple présente cette nouvelle version. Surtout, face aux faibles ventes, Apple avait retiré le premier HomePod de la vente en mars 2021 afin de se concentrer spécifiquement sur sa déclinaison « mini ».

Il semble donc que le grand format de l’enceinte connectée soit à nouveau au goût du jour pour la firme de Cupertino. On a ainsi affaire à une enceinte haute de 168 mm et large de 142 mm avec une forme circulaire, pour une poids de 2,3 kgs. Pour la partie audio, le nouvel HomePod 2 embarque cinq tweeters à pavillon pour restituer les aigus à 360 degrés et un boomer de 4 pouces pour les graves. Comme sur la première génération, Apple fait encore jouer son algorithme à l’aide de micros qui vont analyser l’emplacement de l’enceinte dans la pièce pour proposer la meilleure spatialisation possible. Un autre micro, positionné à l’intérieur de l’enceinte, va quant à lui analyser les graves afin de les adapter automatiquement. Notons également que l’enceinte est compatible avec l’audio spatial via Dolby Atmos, une fonctionnalité naturellement prise en charge sur Apple Music.

Une enceinte connectée compatible AirPlay, Matter et Bluetooth

Bien évidemment, le nouvel HomePod de deuxième génération est conçu avant tout pour une écoute en streaming grâce à sa compatibilité avec AirPlay et au Wi-Fi. Il profite également d’une puce UWB afin de détecter les appareils à proximité, ainsi que d’une connectivité Bluetooth 5.0. Il est également possible d’interpeller Siri directement à la voix grâce aux quatre microphones prévus à cet effet. L’enceinte peut également être appairée avec un Apple TV afin de l’utiliser comme une enceinte sans fil pour profiter des sons issus du boîtier multimédia. Par ailleurs, l’enceinte est pleinement compatible avec le nouveau protocole Matter, également adopté par Google, Amazon, Samsung ou Philips Hue. Comme la version mini, le HomePod 2 intègre ainsi un capteur de température et pourra donc fonctionner de pair avec des thermostats connectés.

Pour l’aspect esthétique, on retrouve une forme similaire à la première génération de HomePod avec un tissu maillé sur tout le pourtour de l’enceinte. Le HomePod 2 embarque également une surface tactile ronde sur sa face supérieure, avec différents contrôles pour mettre la musique en pause, passer au titre suivant, lancer Siri ou modifier le volume.

Le nouvel HomePod 2 est disponible au prix de 349 euros en deux coloris : noir ou blanc. À titre de comparaison, le HomePod mini s’affiche désormais à 109 euros — contre 99 euros à son lancement — tandis que le premier HomePod était affiché au même prix de 349 euros.

