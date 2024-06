Des produits Apple laissés pour compte avec l’arrivée d’Apple Intelligence

Siri s'améliore avec Apple Intelligence, mais pas pour tous les appareils.

Cette semaine se tenait la WWDC, et Apple a annoncé son nouveau système d’intelligence artificielle, Apple Intelligence. Bien que le mot « intelligence artificielle » n’ait pas été prononcé, nous sommes clairement dedans. Parmi les améliorations annoncées, on retrouve celles de Siri, l’assistant vocal d’Apple. Cependant, toutes ces améliorations ne seront pas disponibles pour tout le monde.

Siri amélioré, mais seulement sur certains appareils

Siri sera amélioré avec Apple Intelligence, mais il ne sera disponible que sur les iPhone 15 Pro et les Mac dotés d’une puce M. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone et de Mac plus anciens ne pourront pas bénéficier de ces améliorations. Mais ce n’est pas tout. Les HomePod d’Apple ont été les grands absents de l’annonce d’Apple Intelligence, et pour cause.

Les HomePod laissés pour compte

Le HomePod est l’enceinte connectée d’Apple, et Siri en est l’interface de contrôle. Cependant, les modèles actuels ont une puce très limitée pour les capacités d’IA d’Apple. Bien que certaines parties du traitement puissent être déplacées vers l’iPhone, par exemple pour des demandes personnelles, cela ne suffit pas pour bénéficier des améliorations d’Apple Intelligence.

Aucun plan pour renouveler les HomePod actuels, dont le Mini, n’a été annoncé, et l’autre option, le 100 % cloud, ne semble pas être la voie qu’Apple souhaite emprunter. En effet, la firme de Cupertino semble vouloir commencer entièrement du côté des appareils, localement et fermés. Et aujourd’hui, ce n’est pas possible avec les HomePod.

Cela est dû en grande partie au fait qu’aucun matériel HomePod et Apple TV actuel ne peut gérer l’IA sur l’appareil et nécessite donc une mise au point pour le faire. Que nous verrons bientôt des HomePod et des Apple TV avec Siri amélioré est une énigme. Peut-être pour l’année prochaine lorsqu’il commencera à arriver en masse ou quittera les États-Unis.

Pour le moment, tout semble indiquer que, dans les modèles actuels, Siri continuera à confondre les chansons avec les rendez-vous du calendrier, et ce sera malheureusement comme ça pour toujours.