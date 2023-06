Apple a une solution pour mieux vous faire entendre les dialogues, mais elle n’est pas donnée

Avec tvOS 17, Apple va vous permettre de booster le volume des dialogues dans les films et séries... à condition que vous ayez également une enceinte HomePod de deuxième génération.

Depuis quelques années, les spectateurs ont de plus en plus de mal à percevoir le volume des dialogues dans les films ou les séries TV. Un problème qui a plusieurs causes, dont la meilleure dynamique sonore des systèmes audio, la plus grande efficacité des cellules des microphones utilisés ou tout simplement le mixage sonore en postproduction — à ce sujet, on ne peut que recommander la vidéo (en anglais) de Vox sur le sujet.

Pour y remédier, il est de plus en plus courant de jouer en permanence avec la télécommande pour augmenter le volume des dialogues, tout en réduisant le son dans les scènes d’action. Certains spectateurs ont même pris pour habitude d’activer les sous-titres, même dans lorsque le film ou la série est doublée ou dans leur langue maternelle.

Afin de diminuer ces contraintes, les plateformes proposent de plus en plus de solutions afin de booster automatiquement le volume. C’est déjà le cas sur certaines barres de son qui vont proposer des modes permettant de mettre en avant les voix. Chez Amazon, le service Prime Video propose depuis quelques semaines une fonction permettant spécifiquement de pousser les dialogues. Et Apple a également lancé une fonction similaire, comme l’a repéré le site 9to5Mac.

Avec tvOS 17, le système équipant les boîtiers Apple TV, le constructeur propose désormais aux utilisateurs un nouveau mode sonore, baptisé sobrement « amélioration des dialogues », qui peut être retrouvé dans les « options audio » aux côtés de la « diminuer les sons forts ».

Une fonction compatible uniquement avec le HomePod 2

Cette option n’est cependant pas proposée sur tous les contenus, mais seulement sur ceux qui utilisent le lecteur vidéo système intégré nativement à tvOS. Par ailleurs, cette fonctionnalité n’est proposée que si vous utilisez le boîtier Apple TV connecté à des enceintes HomePod 2 du constructeur. Il ne sera donc pas possible d’en profiter sans l’enceinte ou même avec une enceinte de génération précédente, qu’il s’agisse du premier HomePod ou du HomePod mini. Une limitation qui pourrait résulter de la différence de conception au niveau des haut-parleurs, mais qui coûte tout de même la bagatelle de 349 euros.

Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est proposée qu’avec la version bêta de tvOS 17 et la version bêta du HomePod 2. Elle devrait cependant être proposée en version finale dans les prochains mois.

