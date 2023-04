Vous entendez mal les dialogues dans les films ? Prime Video a une solution pour vous

Amazon Prime Video propose une fonction pour mieux entendre les dialogues sans avoir à pousser le volume sonore et déranger les voisins.

Le problème avec la qualité croissante de la qualité audio dans les films et les séries, c’est qu’il est plus compliqué de gérer les fortes variations de volume sonore. Si, en plus, vous êtes dotés d’un home cinéma ou d’un système avec barre de son, vous avez forcément déjà connu les interactions fréquentes avec la télécommande pour diminuer le volume dans des scènes calmes ou le réduire dans des scènes d’action afin de ne pas déranger le voisinage.

Les constructeurs de barres de son sont bien conscients de ce problème et proposent souvent un mode « nuit » qui va réduire la plage dynamique du son en le compressant. En d’autres termes, il y aura ainsi moins d’écart entre les scènes avec un faible volume et celles avec un fort volume.

De son côté, Amazon semble également s’être saisi de ce sujet. Comme le rapport le site Neowin, la plateforme de streaming vidéo du groupe américain, Amazon Prime Video, propose désormais une fonction permettant de mieux gérer les différences sonores. Ici, Amazon ne se base pas sur une compression sonore, mais au contraire sur une mise en avant des dialogues avec une nouvelle fonction baptisée « Dialogue Boost ».

Une fonction basée sur l’IA mais encore limitée

Concrètement, cette nouvelle fonctionnalité se base sur de l’intelligence artificielle pour permettre à Prime Video de reconnaître les dialogues dans une scène et en augmenter le volume. Dans un communiqué, Amazon précise que cette fonction va reconnaître les modèles de dialogue pour les isoler, en augmenter le volume et les rendre plus clairs : « Cette approche basée sur l’IA propose une amélioration ciblée des portions de dialogue plutôt qu’une amplification générale du canal central dans un système home cinema ».

Du côté de l’utilisateur, le réglage pourra se faire directement dans les choix de la langue au sein de l’interface Prime Video avec deux options proposées : Dialogue Boost Medium et Dialogue Boost High. Néanmoins, cette fonctionnalité ne sera proposée, pour l’instant, que pour les pistes audio en langue anglaise. Autre limitation, seuls les contenus exclusifs à Amazon Prime Video seront compatibles avec cette nouvelle option, même si d’autres titres en bénéficieront plus tard dans l’année.

