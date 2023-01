Mac mini M2 et M2 Pro annoncés : plus de puissance pour 100 euros de moins

On attendait Apple ce mardi 17 janvier pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M2 et M2 Pro, mais ces dernières débarquent également sur le Mac mini qui a droit à une mise à jour, tout en conservant le même design, mais pour un prix moins élevé.

Apple dévoile ce jour le nouveau Mac mini M2, avec les puces M2 et M2 Pro. Une suite plus puissante du Mac mini M1 sorti fin 2020. Au-delà d’un Mac plus puissant, l’argument de vente principal d’Apple est son prix de vente, avec un ordinateur qui débute à 699 euros, pour avoir un meilleur rapport qualité/prix. C’est plutôt une bonne chose dans le sens où la première version de cet ordinateur fixe était sortie à 799 euros. D’autant plus que le contexte économique tend vers une augmentation significative du prix des composants et de l’énergie et par conséquent du prix de vente des machines.

Toujours plus de puissance pour le Mac mini

L’intérêt de la machine reste toujours son concentré de puissance de calcul dans un format compact. Apple vise à offrir avec son nouveau Mac mini « des performances accélérées, encore plus de mémoire unifiée et des options de connectivité avancées ».

Les puces M2 et M2 Pro ont un CPU et un GPU qui évoluent par rapport aux diverses puces M1. Le constructeur dit proposer « une bande passante mémoire beaucoup plus élevée et un moteur médias plus puissant ».

Le Mac mini M2

La puce M2 dispose d’un CPU de huit cœurs (dont quatre dits « hautes performances » et quatre dits « à haute efficacité énergétique ») ainsi qu’un GPU de 10 cœurs. La puce peut monter à 24 Go de mémoire vive et à 100 Go/s de bande passante. Toujours selon Apple, cela permettrait de faire tourner Photoshop 50% plus vite et le montage vidéo dans Final Cut Pro plus de 2,4 fois plus vite que sur la version M1.

Du côté des flux vidéo, la puce M2 permet de « lire simultanément jusqu’à deux flux de vidéo ProRes 422 8K à 30 i/s, ou jusqu’à 12 flux de vidéo ProRes 422 4K à 30 i/s ».

Le Mac mini M2 Pro

Quant à la puce haut de gamme d’Apple, disponible sur ce nouveau Mac mini, elle dispose d’un CPU de 12 cœurs (dont huit dits « hautes performances » et quatre dits « à haute efficacité énergétique ») et un GPU de 19 cœurs. Elle offre jusqu’à 200 Go/s de bande passante et 32 Go de mémoire vive. Concernant le moteur Neural Engine, Apple annonce qu’il est « 40% plus rapide que celui de la puce M1 ». Aussi, avec la puce M2 Pro, on « peut lire simultanément jusqu’à cinq flux de vidéo ProRes 422 8K à 30 i/s, ou jusqu’à 23 flux de vidéo ProRes 422 4K à 30 i/s ».

Du point de vue des performances globales, le Mac mini M2 Pro serait jusqu’à 14 fois plus rapide que le Mac mini « avec le processeur Intel le plus rapide » : les performances en jeu seraient 15 fois plus élevées.

Les autres nouveautés du Mac mini M2

Parmi les nouveautés de cet ordinateur fixe, on note « la prise en charge de deux écrans sur le modèle M2, et jusqu’à trois écrans sur le modèle M2 Pro. » Ce dernier prend en charge un écran 8K. Du côté de la connectique, elle est différente selon la puce équipée, bien qu’on trouve sur les deux modèles deux ports USB-A, un port HDMI, un port Gigabit Ethernet (on peut prendre une option pour monter à 10 Go/s) ainsi qu’une prise audio. Sur le modèle avec le M2, on a droit à deux ports Thunderbolt 4 et le modèle avec la puce M2 Pro offre quatre ports Thunderbolt 4.

Le Mac mini M2 // Source : Apple Le Mac mini M2 Pro // Source : Apple

Enfin, on a droit à l’arrivée du Wi-Fi 6E, la dernière norme du protocole sans-fil : le fabricant indique un débit jusqu’à deux fois plus rapide qu’avant. Aussi, on a droit à du Bluetooth 5.3. À noter que le Mac mini M2 fonctionne sous macOS Ventura, la dernière version du système d’exploitation des Mac.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont déjà ouvertes et le Mac mini M2 sortira officiellement ce mardi 24 janvier. Le Mac mini avec la puce M2 sera vendu à partir de 699 euros, sa version M2 Pro sera proposée à partir de 1 549 euros.



