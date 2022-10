macOS Ventura à télécharger : Mac compatibles, installation, nouveautés

Comme chaque année, Apple propose une mise à jour pour les Mac. Cette année, avec macOS Ventura, la marque mise plus que jamais sur un écosystème renforcé entre les appareils. Voici les appareils compatibles et comment télécharger macOS Ventura.

Le Mac est l’appareil d’Apple qui a subi les plus grandes transformations ces dernières années avec le passage aux puces Apple Silicon. La mise à jour macOS Ventura lancée le 24 octobre 2022 à partir de 19 heures (heure de Paris) continue ce travail et vient apporter plusieurs nouveautés importantes, notamment pour renforcer la sécurité et la cohérence avec iPadOS.

Quels sont les Mac et MacBook compatibles avec macOS Ventura ?

Voici la liste des Mac et MacBook qui peuvent recevoir macOS Ventura :

iMac (à partir de 2017) ;

iMac Pro ;

MacBook Air (à partir de 2018) ;

MacBook Pro (à partir de 2017) ;

Mac Pro (2019) ;

Mac Studio ;

Mac Mini (à partir de 2018) ;

MacBook (2017).

Autrement dit, les Mac de 2015 et 2016 resteront bloqués sur macOS Monterey. Apple rapproche donc le palier de compatibilité de celui de Windows 11 qui avait été vivement critiqué à sa sortie sur ce point.

Comment télécharger et installer macOS Ventura ?

Apple a déployé macOS Ventura en version stable. Avant de l’installer, pensez à faire une sauvegarde complète de votre ordinateur pour éviter toutes mésaventures. Évitez aussi de lancer l’installation en début de journée si vous comptez travailler sur votre appareil. La mise à jour vers macOS Ventura peut durer plusieurs dizaines de minutes.

Télécharger et installer macOS Ventura

Voici ce qu’il faut faire pour le télécharger et l’installer sur votre Mac ou MacBook.

Cliquez sur le menu Pomme dans le coin de l’écran.

dans le coin de l’écran. Sélectionner Préférences Système .

. Appuyez sur le bouton Mise à jour de logiciels .

. Votre ordinateur va chercher la mise à jour disponible.

Une fois la mise à jour vers macOS Ventura détectée, il suffit de cliquer sur Mettre à niveau maintenant.

Ensuite, vous serez sans doute invité à redémarrer votre ordinateur.

Quelles sont les nouveautés de macOS Ventura ?

Comme toujours avec Apple, il faut séparer les nouveautés qui concernent réellement le système en lui-même et les mises à jour apportées aux applications natives de la firme.

Stage Manager

Côté système d’abord donc, macOS Ventura introduit Stage Manager, une nouvelle façon d’organiser ses fenêtres. La nouveauté est également promise pour iPadOS. Une seule application est présentée devant l’utilisateur et occupe l’essentiel de l’écran. Le basculement entre les apps se fait sur la gauche, avec visualisation miniature des différentes fenêtres.

L’activation de Stage Manager se fait dans le centre de contrôle. D’après Apple, cela « offre aux personnes qui travaillent sur Mac une façon inédite de se concentrer sur une tâche précise ».

Spotlight

Autre nouveauté au niveau du système, le moteur de recherche intégré Spotlight se modernise et propose des réponses plus pertinentes. Le design se rapproche aussi de ce que proposent l’iPhone et l’iPad pour renforcer la cohérence de l’écosystème.

Au-delà du changement de design, Spotlight intègre désormais la fonction coup d’œil pour visualiser facilement les fichiers. Le moteur est également capable de lancer plus de commandes, comme un minuteur ou plus notamment des raccourcis Shortcuts créés par l’utilisateur.

Les réglages Système

Le rapprochement entre macOS et l’univers iOS / iPadOS se fait aussi par des changements moins importants. Ainsi, les préférences Système qui accompagnaient macOS depuis de longues années deviennent les réglages Système. Autrement dit, le même nom que sur les systèmes mobiles d’Apple.

Apple en profite pour modifier en profondeur l’interface avec ce panneau latéral qui permet de passer rapidement d’une rubrique à l’autre.

Passkey : les codes d’accès remplacent vos mots de passe

Une nouvelle version de macOS est aussi l’occasion pour Apple de modifier son navigateur. Safari gagne en performances et propose des onglets à partager avec vos proches. Plus important, c’est avec macOS Ventura qu’Apple devrait lancer ses « codes d’accès ».

Il s’agit d’une nouvelle méthode d’identification chiffrée de bout en bout pour les sites web et applications prenant en charge la technologie. Basés sur les standards du W3C et de la FIDO Alliance, les passkeys (le nom anglais) ambitionnent de remplacer vos mots de passe. À la place, vous vous connectez avec Touch ID en quelques secondes. La synchronisation entre les appareils se fait avec iCloud Keychain.

L’énorme avantage des codes d’accès d’Apple, c’est la protection contre l’hameçonnage, ces sites malicieux qui imitent des sites institutionnels pour vous tromper. Puisque les codes d’accès sont propres au site qui les prend en charge, sans le contrôle direct de l’utilisateur, impossible de se faire avoir en principe.

Apple promet que sa solution fonctionnera aussi sur Windows et Android.

Nouvelles applications : Météo et Horloge

macOS Ventura ajoute deux applications que les utilisateurs d’iPhone connaissent déjà bien : Météo et Horloge.

On retrouvera toutes les fonctions souhaitées : les prévisions météo pour les jours à venir, l’heure sur différents fuseaux horaires ou encore le réglage des alarmes. Le widget Météo ne va plus renvoyer vers le site de Weather Channel, mais vers l’application d’Apple.

Application Maison

Comme sur iOS, l’application Maison a le droit à une toute nouvelle interface entièrement repensée pour mieux organiser vos appareils Homekit, notamment s’ils sont nombreux. La philosophie de l’application évolue pour retrouver plus facilement, pièce par pièce, tous les accessoires de votre maison connectée.

Apple prend désormais en charge le protocole Matter, le nouveau standard de l’industrie poussé par tous les géants. Là aussi une étape importante pour le développement de la domotique chez soi, contrôlée par ses appareils Apple.

Continuité

Apple regroupe les fonctions faisant le pont entre ses appareils sous le nom Continuité. Avec macOS Monterey, c’est l’appareil photo de l’iPhone qui y passe. Le smartphone peut devenir la caméra de votre Mac, sans fil, pour vous filmer avec la qualité d’un appareil haut de gamme, bien meilleur que la webcam du Mac.

La fonction Desk View permet aussi de filmer votre bureau, sans changer l’emplacement de l’iPhone, grâce à un travail de l’IA sur les perspectives. Idéal pour présenter le fruit de son travail.

Autres changements

La mise à jour vers macOS Ventura intègre aussi des changements moins importants, réunis dans cette liste.

Support de l’AVIF et du AV1

Changement de design pour Siri

Nouveau système d’itinéraires dans Apple Plan avec plusieurs arrêts

Les modes concentration peuvent précisément filtrer des parties des applications (n’afficher que le calendrier du travail par exemple)

La dictée gère la ponctuation, les virgules, les points et points d’interrogation

Nouvelles options de personnalisation pour les Memojis

Changement d’interface pour À propos de ce Mac

Amélioration de la recherche et de l’édition dans Apple Mail

Apple Photos intègre une recherche des doublons

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.