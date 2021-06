Qu’est-ce que Matter, le nouveau standard intégré dans iOS 15 et Android

Il y a eu beaucoup de tentatives pour créer une norme universelle permettant de contrôler les objets connectés depuis des plateformes différentes… la dernière se nomme Matter et elle est intégrée dans Apple iOS 15.

Lors de la WWDC 2021, Apple a annoncé la compatibilité de Matter sur la nouvelle version du logiciel de l’iPhone, iOS 15. Plus tôt, c’est Google qui avait annoncé l’arrivée de Matter sur Nest et Android.

Qu’est-ce que Matter ?

Matter est le nouveau nom d’un projet que l’on connaissait déjà : le projet Connected Home over IP, ou CHIP. Un standard pour la maison connectée et la domotique créé par un groupe de travail nommé… CHIP. C’est Amazon, Apple, Google et l’Alliance Zigbee (devenue Connectivity Standards Alliance) qui se sont réunis pour créer un standard de communication pour les objets connectés et les assistants vocaux. Ce standard se nomme… Matter !

Cette nouvelle norme, Matter, est basée sur IP (IPv6 seulement) afin de garantir une couche d’interopérabilité et fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Google a également annoncé l’intégration de Matter dans l’écosystème Android lors de la Google I/O 2021.

L’objectif est de faciliter la compatibilité des objets connectés avec les écosystèmes existants, et simplifier mais aussi réduire les coûts. Concrètement, sur iOS 15 dans l’application Maison, vous pourrez contrôler les futurs objets connectés indifféremment avec Siri, Alexa et Google Assistant, et avec un seul pont (un HomePod mini par exemple). Même chose depuis vos enceintes Nest équipées de Google Assistant.

Malheureusement, ce nouveau standard est surtout intéressant pour les nouveaux produits. Déjà, car il utilise exclusivement l’IPv6. De plus, l’intégration est évidemment coûteuse, et nécessite du développement et des tests. Heureusement, grâce à son fonctionnement via le protocole 802.15.4, les constructeurs pourront tout de même rendre rétro-compatible d’anciens objets connectés avec Matter.

De plus, si votre objet connecté est compatible ZigBee, comme les ampoules Hue, l’écosystème TRÅDFRI d’IKEA ou encore celui d’Aqara, vous pourrez espérer une compatibilité Matter. Notons que ZigBee a d’ailleurs servi de base pour créer Thread, un protocole compatible Matter et utilisé par Apple.

Un objectif ambitieux

Bref, c’est un objectif ambitieux, qui pourrait considérablement simplifier le côté déroutant de la configuration de la maison connectée — en supposant que les constructeurs soient prêts à intégrer la norme dans leurs produits actuels et futurs.